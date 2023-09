[資生堂ジャパン株式会社]

~「ほめられ ドランク フェス in 大阪」 が9/13(水)より限定開催中~





ハッピースキンに導く、バイオコンパチブルな成分のみでつくったスキンケア製品を展開する「ドランク エレファント」。ドランク エレファントでは、肌が求める成分でお手入れすることこそ、肌を大事にする方法だと信じています。

2023年9月13日(水)より、ドランク エレファントが1年ぶりに阪急うめだ本店にて開催する期間限定ポップアップイベント「ほめられ ドランク フェス in 大阪」」がスタート。イベント2日目となる9月14日(木)には、話題沸騰中の俳優、桜田通さんにご登場いただき、トークイベント“Meets 桜田通”も開催しました。



ドランク エレファントのカラフルな製品を前に、弾ける笑顔で登場した桜田さん。桜田さんのオフライントークイベントは、

ドランク エレファントでは初の実施となりました。たくさんのファンが見守る中でスタートした“Meets 桜田通”では、桜田さんご自身の”ほめ“に関するエピソードや、桜田さんおすすめの秋のスキンケアを、スタイリストのFUKAMIさんと一緒にお話しいただきました。



■「褒められるより、褒めることが得意です」と語る、褒め上手な桜田さん!





“ほめ”をテーマにした今回のトークイベントのコンセプトについて、普段から人のいい部分、素敵な部分を見つけるように意識しているという桜田さん。「僕は褒められるより、褒めることのほうが得意です!」と話す桜田さんにFukamiさんから、仕事でもファンの方や関係者の方に褒められることも多いのでは?と問われると「褒められないですよ!」と謙遜。すかさず、Fukamiさんからの大量の“ほめ”の言葉にも爽やかに応える桜田さんに、会場のファンからも笑顔がこぼれ、和気あいあいとした雰囲気でイベントがスタートしました。

















■「どんどんファンになっていきました!」と絶賛するドランク エレファントの魅力を自らファンに解説!

ドランク エレファント製品を使って実際にスキンケアをされている桜田さんは、ドランク エレファントとのLIVE配信をきっかけに製品を愛用するようになったのだとか。「最初はカラーリングが可愛いなという印象だったんですが、知っていくうちにどんどんファンになっていきました!肌が弱い自分からすると、エッセンシャルオイルをはじめ、香料、アルコール(エタノール)、シリコーン、紫外線吸収剤、香料/染料、界面活性剤(SLS)という6つの成分が入っていないことで安心感もあるんです。」とドランク愛を語る桜田さん。この想いに、Fukamiさんも共感する部分があるようで、お2人で熱量たっぷりにブランドの魅力を語ってくださいました。「そして、エアレスポンプ式だからこそ、清潔感もあるのが本当におすすめなんです!」と語ってくださる桜田さんは正真正銘のドランクラバーでした。



また、ファンと一緒に参加したドランク エレファント&スキンケアに関するクイズも盛り上がりを見せました。時には、桜田さん自ら回答の解説をしたり、ご紹介してくださったりする場面も。桜田さんのおすすめアイテムのひとつ、今回の限定キットにもなっている、プロティニ ポリペプチド クリーム・ビーハイドラ インテンシブ ハイドレーションセラムに関しては、使い心地や好きなポイントを更に熱く語り、「スキンケアの時間が楽しくなる!」とブランド愛溢れるトークを展開いただきました。

トークイベント前には2階で開催されているポップアップストア「ほめられ ドランク フェス in 大阪」にもご来場された桜田さん。カラフルでポップな空間に「ドランク エレファントのイベントに来るのは初めてですが、製品のカラフルなイメージとぴったりな空間ですね!」とコメント頂きました。



■桜田通さんお墨付きの “ほめられ肌”を目指す限定キットをご紹介

桜田さんご自身がこれを使っておけば間違いないと語る、セラムとクリームをセットにした「ほめられ肌 DORIキット」についてもご紹介。保湿液「ビーハイドラ インテンシブ ハイドレーションセラム」と保湿クリーム「プロティニ ポリペプチド クリーム」をミックスしたベーシックかつドランク エレファントのファンからも人気の高いスムージーが、この季節のお疲れ肌にもぴったりなのだとか。FUKAMIさんも「正直一度使ったら虜になってしまうと思う!」とコメント。トークでは限定キット以外にも秋口のゆらぎやすいお肌を整えるための秘訣をたっぷりと教えて下さいました。

桜田さんのスムージーレシピを体験できる限定キット「ほめられ肌 DORI キット」はイベント期間中の数量限定で特設サイトにて発売中。シンプルでありつつもこだわりの詰まった桜田さんおすすめの組み合わせをこの機会にTRYしてみては。



桜田さんお気に入りのスムージーレシピ!特設サイトにてイベント期間限定で販売中

(URL:https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/goods/index.html?ggcd=B2380750)





キット名:「ほめられ肌 DORI キット」

価格:2,860 円(税込)

セット内容:

・プロティニ ポリペプチド クリーム 14g(現品)

・ビーハイドラ インテンシブ ハイドレーションセラム 5mL(特製サイズ)







■昨日から1週間“限定”開催中!ほめられ ドランク フェス in 大阪 をプチレポート!

この度、1年ぶりに大阪・阪急うめだ本店で期間限定ポップアップイベント「ほめられ ドランク フェス in 大阪」を開催中。前回よりもパワーアップしたコンテンツの数々をご用意しました。

阪急うめだ本店では2度目の開催となるドランク エレファントのポップアップ。“Hello Osaka”のディスプレイが出迎えてくれる、ひときわカラフルで目を引くポップアップは、立ち寄るだけでハッピーになれるようなドランク エレファントらしい世界観。通常製品も手元でお試しいただくことができるほか、ホリデー製品の先行発売や本イベント限定のキットなど、ここでしかゲットできないアイテムも。ユニークなスキンケア方法「手のひらスムージー」を店頭のエキスパートと一緒に体験できるこの貴重な機会に、ぜひ足を運んでみて。



<HANKYU BEAUTY OLINEドランク エレファント特設ページ>

https://bit.ly/drunkfesinosaka





■ドランク エレファントについて

ドランク エレファントでは、肌が求める成分でお手入れすることこそ、肌を大事にする方法だと信じています。ド

ランク エレファント発のスキンケアメソッド”手のひらスムージー”で水分と油分のバランスが取れ、肌のうるおいバリア機能が健やかに働き、素肌の美しさが保たれたハッピースキンをサポートします。

-------------------------

オフィシャルサイト:https://www.drunkelephant.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/drunkelephantjp

公式LINE:https://lin.ee/snygRiC

-------------------------



■手のひらスムージーとは

これからは、もっと自由に足したり混ぜたり。自分だけの1STEPスキンケアルーティンに出会いましょう。ドランク エレファントではスキンケアルーティンをスムージーのように考えています。スムージーを選ぶときのように肌の調子をみて、セラムやオイル、クリームなど異なるアイテムを手のひらで混ぜて、1STEPで完了。毎日のスキンケアでの重ねづけや浸透を待つ時間がこれからは必要ありません。ドランク エレファントでは、この新スキンケアメソッドを可能にするべく、考え抜いた処方を採用。全製品はシリコーンフリー、肌になじみやすいバイオコンパチブルな原料で作られています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/15-20:46)