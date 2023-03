[Fun Standard株式会社]

mochitto シリーズは「いつでも、どこでも、オシャレに、気持ちよく。」がコンセプトのシリーズ。第1弾はandroidスマホ、iPad、ノートPC等に使える両端タイプC急速充電ケーブルです。



Fun Standard株式会社(本社:福岡県大野城市)が展開するモバイルアクセサリーブランド「BELLEMOND(ベルモンド)」は柔らかシリコン素材を使った「mochitto -もちっと-」Type C to C ケーブルを発売開始しました。毎日使うスマホの充電コードに「デザイン性」「しっとりとした触り心地」「取り回ししやすい柔らかさ」を与えたケーブルです。2023年3月18日よりAmazon・楽天で発売記念特価にて販売開始です。価格はベルモンドのチラシページにて。





ベルモンドのチラシページ

https://www.bellemond.jp/coupon







【mochitto -もちっと-】Type C to C シリコン ケーブルの特徴







【mochitto -もちっと-】タイプC to タイプCケーブルはオシャレな見た目だけでなく、機能性にもこだわっています。





「生活をおしゃれに」インテリアに馴染むデザインと素材







せっかくラグやソファをオシャレ揃えたのに、黒い針金のような充電ケーブルやメッシュケーブルだと台無しです。



【mochitto -もちっと-】タイプC to タイプCケーブルは、インテリアの雰囲気を壊さないデザインに仕上げています。





「いつでもスッキリ」絡みません。











「可愛い見た目でタフなやつ」断線しにくい頑丈さ











「パワーもあるんです」PD対応 最大60W











「安全性にもこだわっています」温度センサー搭載











「データ転送もお任せください」最大480Mbps











「持ち運びも便利」ケーブルバンド付属











「あなたに合う長さは?」1.0mと2.0mをご用意













「あなた好みのカラーを」カラーバリエーション

























【mochitto -もちっと-】Type C to C シリコン ケーブルの仕様











製品概要



■発売日

2023年3月18日



■商品ページURL

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BXKG8STW

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b0862cabls/

https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b0863cabls/



※販売価格はモール・時期によって異なります。



■対応スマートフォン

Xperia10 IV / Xperia Ace III / Xperia1 IV / Xperia5 III / Xperia1 III / Google Pixel 6a / Google Pixel 5 / Google Pixel 4a / Galaxy A53 / Galaxy S22 / OPPO Reno7A / OPPO Reno5A / AQUOS Wish / AQUOS sense6 などの携帯電話



■対応タブレット

iPad / kindle / Fierなどのタブレット端末



■対応ゲーム機

任天堂switchなどのゲーム機



■ノートパソコン

Macbook / surface LapTop などのラップトップパソコン



■注意事項

・ご使用前に必ずパッケージ裏面の使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。

・本製品はUSB Type-Cコネクタ専用の充電・データ通信専用です。他の用途ではご使用にならないでください。

・PD充電をご利用になるには接続する機器とご使用になるUSB電源がPD充電に対応している必要があります。

・接続される機器により充電状況は異なります。ご使用になる充電器の操作方法に従って充電を行ってください。

・指定の電圧以外の機器に使用しないでください。

・本製品は全てのUSBポート、充電器での動作を保証するものではありません。

・ケースやカバーなどを装着している場合、形状によっては本製品のコネクタが接続できない場合があります。ケースやカバーを外してご使用ください。

・無理な力をかけないで下さい。変形・破損の原因になります。

・絶対に分解、改造をしないでください。

・水につけたり濡らさないこと。また濡れた手で使用しないでください。

・本製品と接続する機器の間にホコリやゴミが入ると機器本体に傷が付く恐れがありますので、必ずホコリやゴミを取り除いてからご使用ください。

・使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は直ちに使用を中止してください。

・本製品に汚れがついた場合は、やわらかい布で軽く拭き取ってください。洗剤、ペンジン、シンナー、アルコール等の溶剤は使用しないでください。

・ケーブルを人の体に巻きつけたりしないでください。

・ケーブルを無理に引っ張ったり、曲げないでください。

・乳幼児や子供の手の届かないところで保管してください。

・着脱の際はコネクタを持って接続してください。

・高温多湿、直射日光を避けて使用、保管してください。

・機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。

・製造時期により実際の商品の色、デザインや仕様に若干の変更がある場合がございます。予め御了承下さい。

・商品画像はモニター環境によって、実際の商品の色と相違して見える場合があります。

・本製品の仕様及び外観は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

・本製品使用時における人体・接続機器の破損や故障、データ損失については弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。



ベルモンドについて



BELLEMOND(ベルモンド)はモバイルアクセサリーの商品開発と販売を行っている国内メーカーです。

商品企画から販売までを自社で行うことにより、高品質の製品を開発・販売しています。

お客様の満足度を第一に考え、アフターサポートも充実。安心してご利用いただけるサービスを提供しています。



【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト:https://www.bellemond.jp

クーポン(チラシ)ページ:https://www.bellemond.jp/coupon

twitter :https://twitter.com/bellemond_jp

Instagram:https://www.instagram.com/bellemond.official/

tiktok:https://www.tiktok.com/@bellemond0

YouTube :https://www.youtube.com/channel/UC0c-jStNYJzj9dwh5r8rqMQ/videos



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/18-18:15)