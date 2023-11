[株式会社heart relation]

全ての瞬間が煌めき、華やかさを纏う特別なホリデーコレクション。パリで撮り下ろしたシーズンルックを公開。



株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、 代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するライフスタイルブランド「Her lip to」は2023年12月2日(土)~6日(水)に東京、12月9日(土)~12日(火)に大阪にて、ホリデーショッピングイベント「HER LIP TO HOLIDAY 2023」を開催いたします。







<日常を華やかに映し出すHer lip toの特別なホリデーコレクション2023>

今季のテーマは「HOLIDAY GLAM with Her lip to」

街中が愛と煌めきで溢れ、胸が高鳴る12月のホリデーシーズン。身に纏うだけで華やかさを演出し、何気ない日常も特別にするHer lip toのホリデーコレクションをお届けいたします。



メインビジュアルになっているエレガントなファーが印象的なニットドレスは、女性らしい魅力を引き出し、シーンによって表情を変えて素敵な場所へと導きます。

他にも繊細なレースやチュールを贅沢にあしらったリュクスなデザインや、パール、クリスタルなどホリデーシーズンを盛り上げるディテールがたっぷり詰まったアイテムを展開いたします。



パリで撮り下ろしたシーズンルックは、Her lip toらしいエレガントなスタイリングをはじめ、クラシカルなムードやノーブルで大人の遊び心溢れるルックまで、充実したラインアップをお楽しみください。



また、リリースしたばかりのHer lip to公式アプリから”スペシャルフロア”をついに解禁いたします。

「HOLIDAY GLAM with Her lip to」の特設ページは ”Day to Night” で移りゆくシーンを表現し、Her lip to がお届けする特別なホリデーの世界へと誘います。



一部ラインアップ



Ritz Faux Fur Mermaid Dress ¥26,000 tax in

color:black / cloud

size:S,M



Vosges Jacquard Knit Dress ¥25,000 tax in

color:midnight / dark cherry

size:S,M



Date Night Polka-Dot Dress ¥26,000 tax in

color:black / petale

size:S,M



Muse Floral Cut-Out Dress ¥26,000 tax in

color:brandy rose / black

size:S,M



Crillon Crystal Pearl Jaquard Dress ¥26,000 tax in

color:black

size:S,M



Monceau Boucle Mini Skirt ¥17,000 tax in

color:snow white / black

size:S,M



■「HER LIP TO HOLIDAY 2023」詳細

チケットページ

https://herlipto.jp/blogs/news/her-lip-to-holiday-2023



東京会場

開催期間:2023年12月2日(土)~12月6日(水)

開催場所:House of Herme(ハウス オブ エルメ)

アクセス:東京都渋谷区神宮前5-2-6 2F

予約開始日時:2023年11月22日(水)19:00~

12月4日(月)~12月6日(水)17:30~20:00は展示場のみフリー入場となります。

※チケットは全て先着順となります。

※詳細はチケットページをご覧ください。



大阪会場

開催期間:2023年12月9日(土)~12月12日(火)

開催場所:Imagine & Design Salon

アクセス:大阪府大阪市中央区南船場2-6-12

予約開始日時:2023年11月29日(水)19:00~

12月9日(土)・10日(日)の17:30以降は展示場のみフリー入場、

12月11日(月)・12日(火)終日は展示場+フィッティングがフリー入場となります。

※チケットは全て先着順となります。

※詳細はチケットページをご覧ください。



HOLIDAY GLAM with Her lip to 特設サイト

https://herlipto.jp/pages/holiday-glam-with-her-lip-to



■Her lip to(ハーリップトゥ)とは

「今着たい服」



日常のドラマティックな瞬間が

ワードローブで叶うように。



生地の素材やラインにこだわり、

日常に自然と溶け込む気品と華やかさを

Her lip toは提案します。



"Her life is her art.”

小嶋陽菜がプロデュースするHer lip toはこの言葉に由来しています。

創作の世界で、“今の彼女”が形になって誕生したブランド、それがHer lip toです。



■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO(Chief Creative Officer)

AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティーラインや、ランジェリーラインなど多岐に渡り展開。

2022年にはブランドを扱うコンセプトストアを表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。

タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信している。





■ブランド一覧

Her lip to

公式サイト:https://www.herlipto.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter:https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube:https://www.youtube.com/@herliptoofficial2391

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@herlipto_press

公式アプリ:

iOS: https://itunes.apple.com/jp/app/id6456037093

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.heartrelation.herlipto

※アプリダウンロードは無料です



Her lip to BEAUTY

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram:https://www.instagram.com/herliptobeauty/



ROSIER by Her lip to

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-rosier

公式Instagram:https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/



House of Herme

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram:https://www.instagram.com/houseofherme/





■商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

株式会社heart relation PR担当:及川(オイカワ)

メールアドレス:press@heartrelation.co.jp

コーポレートサイト:https://heartrelation.co.jp/



■一般のお客様のお問い合わせ

Her lip to カスタマーセンター

https://herlipto.channel.io

(返信にお時間がかかることがございます。)

営業時間11:00-17:00

定休日:土日祝日



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/21-10:16)