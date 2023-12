[株式会社シムトップス]

「i-Reporter」と他アプリの連携をノーコードで実装できる「i-Repo Link」に新機能をリリース。



株式会社シムトップスは「i-Repo Link」の新機能をリリースし、「i-Reporter」とサイボウズ株式会社様の「kintone」間で画像データの連携をノーコードで実装可能となったことをお知らせします。これにより「kintone」内のアプリ・レコードと「i-Reporter」内の帳票・クラスターの双方向で画像データ(PNG/JPEG)の登録・更新が可能となります。







以下に記載の連携方法全てにおいて画像データ(PNG/JPEG)の連携が可能です。

※画像データの他、数値やテキスト、帳票PDF、帳票Excelの連携が可能です。



▼i-Repo Link for kintone紹介資料はこちら

https://application.i-reporter.jp/ja/download.link-kintone



▼i-Repo Link For kintone Webサイト

https://i-reporter.jp/link/kintone/



1.kintone→i-Reporter





・kintoneアプリ内の既存レコードのデータを使い、i-Reporter帳票を自動発行可能。

ユースケース:顧客・製品等のマスターを報告書に事前登録(kintone=マスター、i-Reporter=報告書)



2.i-Reporter→kintone





・i-Reporter帳票内に記録した情報をkintoneアプリ内に新規レコードとして登録可能。

ユースケース:不具合やヒヤリハット、クレーム登録(kintone=管理台帳、i-Reporter=報告書)



3.kintone→i-Reporter→kintone





・kintoneアプリ内既存レコードのデータを使い、i-Reporter帳票を自動発行可能。

・i-Reporter帳票に記録した情報は、kintoneアプリ内既存レコードへ更新可能。

ユースケース:設備や施設等の定期点検(kintone=物件台帳、i-Reporter=点検チェックシート)





▼i-Repo Link for kintone紹介資料はこちら

https://application.i-reporter.jp/ja/download.link-kintone



▼i-Repo Link For kintone Webサイト

https://i-reporter.jp/link/kintone/



株式会社シムトップスは、今後も「i-Repo Link」を用いた連携機能の拡充と、i-Reporterの利便性向上に向けた取り組みを続けて参ります。



引き続き、よろしくお願い致します。





▼i-Reporterについて



i-Reporterは国内トップシェア(※1)の現場帳票ペーパーレス化ソリューションです。

使い慣れた現場の紙帳票がそのままデジタル化できるので、誰でも簡単に利用できます。

電子帳票はノーコードで簡単に作成・修正ができるのでプログラミング知識が無い方でも安心。

紙ならではの記入ミス・漏れ、ダブルチェック・転記・システム入力の煩わしさを解決します。



紙やExcelの帳票をそのままのレイアウトでタブレットに取り込み、ペーパーレスを実現



現場入力データがリアルタイムでデジタル化され、データの2重入力を防ぎ情報活用と共有が迅速に



外付けデバイス、IoTやPLC、既存システムとのデータ連携により、ミス無く効率的な入力ができる他、トレーサビリティーの高いエビデンスが取得可能



音声入力によるハンズフリーを実現し、作業と入力を並行可能



入力データをAI 連携し、分析、解析結果をエビデンス化



オンプレミス版とクラウド版のどちらも利用可能







▼i-Reporterサイトはこちら

https://i-Reporter.jp/



▼株式会社シムトップスについて



会社名:株式会社シムトップス

本社所在地住所:〒141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル10階

代表者名 :代表取締役社長 水野 貴司

設立年月日: 1991年10月1日

資本金:1千6百5十万円

売上高:16億8千万円(2022年度売上)

従業員数:計69名(2023年7月末時点)







<事業内容>

■個別受注生産向け生産スケジューラ、生産管理システムDIRECTORの開発/販売

■ノーコード現場帳票ペーパーレス ソリューション i-Reporterの開発/販売

■各種i-Repoファミリー製品・サービスの開発/販売

■BOPプロセスエディタ MPPCreatorの開発/販売

シムトップスは、1991年に国産生産スケジューラ専門会社の草分けとして誕生しました。

多くのお客様での生産スケジューリングや工程管理システムの構築、運用を通して得たノウハウを製品にフィードバックしながら、製造現場で使える生産スケジューラ、工程管理システム、IoTデータ収集ソリューション、「現場帳票」の電子化システムなどのパッケージ製品を開発し、お客様の現場DXを支援致します。



▼企業サイトはこちら

https://www.cimtops.co.jp/



▼アイレポちゃんX(旧:Twitter)企業公式アカウント

https://twitter.com/i_reporter_jp



※1

富士キメラ総研 2023年8月8日発刊

2023 SX/GXによって実現するサステナビリティ/ESG支援関連市場の現状と将来展望

IIーAー10 現場帳票ペーパレス化ソリューション 市場占有率48.4%



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/03-22:40)