株式会社アクシージア(本社:東京都新宿区、代表取締役:段 卓)は、 2023 年10月15日(日) から中国国内におけるアクシージアのブランドアンバサダーとして、俳優や歌手として活躍する于文文 (Kelly Yu)さんを起用したことをご報告いたします。









于文文さんは、中国で国民的人気を誇る俳優・歌手です。多忙な毎日を送りながらも日々美しさを追求し、多くの人を魅了する于文文さんの姿が、アジアのビューティーカンパニーであるアクシージア、また「うるおいのある毎日をサポートする」というコンセプトの美容ドリンク「AG ドリンク X 」にまさしく重なっているとの想いから、今回アクシージアブランドアンバサダーに就任していただくことになりました。期間中は、于文文さんを起用したビジュアルを「Douyin」「RED」等のプラットフォームを中心に中国国内で展開します。



于文文 (Kelly Yu)さん プロフィール







俳優、歌手。

1989年11月7日生まれ(33歳)

中国遼寧省大連市生まれ、バークリー音楽大学卒業。



【代表作】

映画:

2017《前任3:再见前任》The Ex-File 3: The Return of the Exes

2023《前任4:英年早婚》The Ex-File 4

代表曲:

2017 体面(Decency)

※映画《前任3:再见前任》The Ex-File 3: The Return of the Exesの挿入歌



【主な受賞歴】

2022 China TV Drama Awards 2022 Outstanding Actress of the Year

"The Disappearing Child"《消失的孩子》

2018 23rd Huading Awards(華鼎獎) Best Original Film Song

“Decency (体面)"



于文文(Kelly Yu)さん コメント





最近、映画に新曲にコンサートにと本当に忙しくて、疲れると甘いものが食べたくなるので、「健康美」はアクシージアに任せて、毎日「AGドリンクX」を飲んでいます。

甘酸っぱくてフルーティーなドリンクで、カロリーも控えめなので、飲み続けやすいし、健康的な食事ができて、体も良いコンディションを保てます。



「AGドリンクX 」商品概要





“美”を追求したどり着いた実「トウビシ」の果皮抽出物を1 本に 100mg 配合。さらに厳選した 5 つのボタニカル成分*や、コラーゲンペプチドを 1 本に 2000mg 配合し、アクシージア史上最高処方として大幅にリニューアル。毎日の美容習慣として続けやすいよう、カシス&パイナップル風味で酸味のあるすっきりおいしい味わいに仕上げました。





商品名:エイジーセオリー「AG ドリンク X 」<清涼飲料水>

内容量:1箱(1本25mL×30本)

価格:29,160 円(税込)(本体価格 27,000円)

販売場所:アクシージア直営店、公式オンラインショップなど

お召し上がり方:1 日 1 本目安。植物抽出成分をたっぷり配合しているため、

容器の底に沈殿が生じやすくなっております。

よく振ってからお飲みください。

ブランドサイト:https://axxzia.co.jp/brand-web/agtheory/agdrink-x/



* 混合ハーブエキス末(表示名称:ドクダミ、サンザシ、食用菊花、ブドウ)、桑葉エキス末、ザクロ果実エキス末、フェンネルエキス末、アムラ果実エキス末



AXXZIA(アクシージア)について





アクシージアは、2011年にエステサロン専売スキンケアブランドとして誕生しました。2016年に「目もとエステのエッセンスをホームケアへ」というコンセプトで開発された“ビューティーアイズ”シリーズは、中国を含むアジアで大ヒット。現在、中国、シンガポールなどのアジア各国をはじめ、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでも展開しています。日本国内では、直営店舗の「AXXZIA GINZA SIX店」「AXXZIA 羽田エアポートガーデン店」「AXXZIA 大丸心斎橋店」をはじめ、百貨店やバラエティショップなど多くの店舗で、みなさまにご好評をいただいています。



