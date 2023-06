[株式会社IGNITE]

脳外科の第一人者、森本将史病院長と「学ぶ・遊ぶ・動く・癒す」をテーマにした2泊3日の旅



株式会社IGNITE(本社:東京都渋谷区神宮前5-16-13 Six Harajuku Terrace 2F 代表取締役:エドワーズ壽里)の代表で、人気ヨガインストラクターのエドワーズ壽里は、長野県山ノ内町奥志賀高原に位置する「ホテルグランフェニックス奥志賀(株式会社ズイカインターナショナル、代表: 田島伸浩)」にて2023年9月16日(土)~18日(月)に開催されるリトリート『Discover your well-being』に参加することが決定いたしました。







「IGNITE YOGA(イグナイトヨガ)」はアジア初の「lululemonカントリーアンバサダー」にも抜擢された人気ヨガインストラクターのエドワーズ壽里が主宰し、『より多くの方に「ヨガで進化する」ライフスタイルを届けたい。』という想いのもと、2017年より活動を続けております。



このたびのリトリート『Discover your well-being』は、長野県山ノ内町奥志賀高原に位置する「ホテルグランフェニックス奥志賀」にて、脳外科の第一人者で横浜新都市脳神経外科病院の森本将史病院長とともに、「学ぶ・遊ぶ・動く・癒す」をテーマとした2泊3日ツアーです。エドワーズ壽里によるヨガレッスン・メディテーションで心身をほぐし自分と向き合ったあと、夜は森本将史病院長による『医学的見地からみる大自然でのアクティビティや滞在が脳に与える好影響』の特別講演で新たな学びを得ることができます。



さらに、奥志賀高原の雄大な自然を満喫できる奥志賀渓谷トレッキングを体験することができ、オプションとして現在の里山の状況を知り実際に狩猟疑似体験や⿅の解体教室を体験ができる『ジビエ狩猟体験ワークショップ』や、志賀の山々や⽩樺の木々を眺めながら行う『SUP体験』にも参加することができます。自分なりのウェルビーイングを見つけて日常生活や今後の人生を豊かにしたい方向けに、体験と座学の両面から体験できる贅沢なコンテンツとなっております。



6月に千葉県稲毛海岸で行われたサウンドバスアーティスト HIKOKONAMI氏と共催したリトリートが好評につき、お客さまのリクエストにお応えし、今回のリトリートに参加することが決定いたしました。



「IGNITE YOGA」はこれからも様々なジャンルの方とのコラボ―レーションを積極的に行い、自分の進化を感じながら、心身ともにより豊かな人生を体感していただけるよう、現代のライフスタイルに寄り添ったウェルネスライフを提案してまいります。



開催概要





◎期間 :2023年9月16日(土)~18日(月・祝)

◎料金 :85,000円~(2名1室ご利用時)、103,000円~(1名1室ご利用時)

<料金に含まれる内容>

2泊4食、2・3日目の昼食、トレッキング代、ヨガリトリート料金。

※オプションでジビエ狩猟体験(参加費10,000円)、SUP体験(参加費8,000円)をつけることができます。

※料金はお一人様、税込み金額です。

※長野駅からホテルまでの無料送迎サービスをご利用いただけます。

【申込先】 ホテルグランフェニックス奥志賀(0269-34-3611 受付時間9:00~21:00)



〈スケジュール〉

【1日目】9月16日

14:30~:長野駅集合~移動

16:00~:チェックイン・オープニング

16:30~:サンセットヨガ

夕食・フリータイム

20:30~:森本先生講話

~1日目終了~



【2日目】】9月17日

6:50~7:45:早朝ヨガ

8:00~:朝食

9:00~: 奥志賀渓谷トレッキング

12:30~:昼食

午後:フリータイム

(有料オプションをつけることができます)

1.ジビエ狩猟体験 14:00~18:00(終了予定)

2.琵琶池にてSUP体験 14:00~17:00(終了予定)

19:00~:夕食

21:00~:森本先生講話&瞑想

~2日目終了~



【3日目】9月18日

7:30~:朝食

9:15~: ヨガ・メディテーション

11:30~:昼食

~ 12:30:解散(長野駅まで送迎の方は出発)~

【Webページ】https://www.hotelgrandphenix.co.jp/wp/?p=6644







「ホテルグランフェニックス奥志賀」 (https://www.hotelgrandphenix.co.jp/)について





ホテルグランフェニックス奥志賀は、長野県北部の上信越高原国立公園内にある志賀高原の一番奥、奥志賀高原にあります。世界各地から集めた天然素材とそれを生かす各国の職人により建てられ、木と石と光のハーモニーを重視しております。全35部屋の客室はスタンダードツインでも42平方メートル とゆったりとした作りになっており、また露天風呂、プール、サウナも完備しており充実のステイができます。お食事もイタリアン・和食・中華と3つのレストランを完備しており、長期滞在でも飽きることなくお過ごしいただけます。お客様としても企業経営者、外交官、芸能人、文化人など多くのお客様にご利用いただいております。Trip Advisor5年連続エクセレンス認証取得、ザガットサーベイ長野版第1位獲得など数々のアワードなどを受賞。

公式インスタグラム::hotelgrandphenix

公式フェイスブック: hotelgrandphenix

森本将史病院長 について







横浜新都市脳神経外科病院病院長。医療法人バデイ理事長。京都大学医学部卒業。国立循環器病研究センターやベルギーのルーヴェン大学留学を経て日本トップクラスの脳卒中病院で、脳外科医として年間500件以上の手術を行いながら、病院長として病院のマネージメントも行う。その一方で、医療

法人理事長として3つの脳神経クリニックとヘルスケアスタジオを運営し、頭痛、めまいの原因の多くがストレス、自律神経失調、スマホ症候群などにあることに注目し、出来るだけ薬に依存せず自律神経安定を目指した「意識と生活改善の重要性」をテーマに活動。講演多数。多忙な仕事の傍ら、普

段からマラソンやトレランレースに参加し、トライアスロンで海外の鉄人アイアンマンレース(225km)を3度完走、サハラやゴビなどの砂漠マラソン(250km)も2度完走してい

る。鎌倉に住みながらサーフィンやSUP、最近はクルーザーヨットにまで興じ、冬のスキーと共に季節に応じて自然の中での活動を好む。自らの医師としての経験から、治療も大切だが予防はもっと大切という意識が強く、心と身体の元気は連動することから「生活習慣の見直し」と「身体ケアに対する意識向上」を提唱している。

エドワーズ壽里について







東京都出身。大学時代を過ごしたカリフォルニアでヨガに出会う。その後拠点をハワイに移し、ヨガインストラクターとしての道を歩みはじめる。形にとらわれないスタイルが支持され、ハワイを代表するインストラクターとして数々のイベントに出演。当時からアンバサダーを務めていたルルレモンの日本法人立ち上げを任され2015年に日本に帰国。ルルレモンの「達人」兼ブランドマネージャーとして、イベントの企画やブランディグ戦略などに携わり、日本での認知度アップに貢献した。また帰国直後から日本でもトップインストラクターとして数々のイベントやメディアに出演。2018年、ルルレモンから独立したと同時に、アジア初のルルレモン「カントリーアンバサダー」に抜擢された翌年、東京・原宿にIGNITE YOGA STUDIOをオープン。独自のメソッドで展開されるモダンスタイルなヨガスタジオは、年齢や性別問わず、多くの人から支持され、人気を博す。 2020年にコロナ禍で実施したクラウドファンディングでは1800名以上から支援され、オンラインスタジオを立ち上げる。スタジオ外でも、Four Seasons Otemachiや、Shangri La Hotelなどでレッスンを展開中。また2021年、オリジナルアルバム「IGNITE -A Journey into your soul」をリリース。様々な分野で活動の場を広げている。ヨガだけでなく、サーフィン、トライアスロン、スノーボードなど、アクティブな趣味を持ち、フルマラソンはサブ4を達成。鉄人レースと言われる長距離トライアスロン、アイアンマンレースでは12時間15分で完走した経験もある。

◇ Juri Ko Edwards インスタグラム:https://www.instagram.com/jurikooo/

◇ ニュースレターにて、毎月コラムやスケジュールをお送りしています。

ご登録はこちら:https://www.juriedwards.com/

IGNITE YOGAについて







Juri Edwards(エドワーズ壽里)主宰。「IGNITE YOGA」は、ヨガをより効率よく現代的にしながら、ヨガだからこそ得ることができる心と体への効果や、マインドフルで充実したライフスタイルを大切にしています。有酸素と筋力トレーニングも含まれたフィットネス要素の高い「IGNITE FIT」や呼吸と合わせて動く「IGNITE ONE」と「IGNITE TWO」、ゆっくり動きながら呼吸を深めていく「IGNITE SLOW」、そして体を緩めることに特化した「RE-IGNITE」まで、その日の気分によってお選びいただけます。忙しい方のライフスタイルにフィットするよう、すべてのプログラムが一時間。一生懸命「今」を生きる皆さまが生活に取り入れやすい、モダンスタイルなヨガスタジオです。

◇毎月、企業ニュースレターを配信しております。配信ご希望の方は、下記よりお問い合わせください。

お問い合わせ:igniteyoga-pr@igniteworks.jp

◇ IGNITE YOGA公式WEBサイト: https://igniteyoga.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/15-20:46)