株式会社100(ハンドレッド、本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下100)は、2023年8月18日付けで、米HubSpot社(HubSpot Inc、本社:米国マサチューセッツ州ケンブリッジ、CEO:ヤミニ・ランガン、日本法人所在地:東京都千代田区、代表:カントリーマネージャー 廣田 達樹)が提供する企業の成長を支援するクラウド型のCRM(顧客関係管理)プラットフォームHubSpotのSolutions Partnerプログラムにおいて、最高位のElite Partnerにアジア及び日本で初めて認定されました。







2023年8月18日時点で、Elite Partnerとしての認定は、HubSpotのSolutions Partnerプログラムに加盟するHubSpotパートナー企業検索掲載社数5,600社以上(※)のうち、1%以下の企業のみが下記の厳しい基準をクリアし認定を受けております。

(※)Solutions PartnerとSolutions Providerのバッジが付いている企業の現時点の合計



HubSpot社のSolutions Partnerプログラムは、HubSpotの販売実績ポイントだけでなく、月間経常収益や顧客定着率、顧客のソフトウェア利用状況などを組み合わせて格付けが決定されます。さらに、Elite パートナーは、以下の基準を満たしていることが認定の条件となります。



・顧客維持率:85%以上

・売上継続率(C$R):85%以上

・チーム全体でのHubSpot Academy認定取得数:100件以上



代表取締役 田村よりコメント







このたび、HubSpot社のSolutions Partnerプログラムにおいて活動する企業の1%以下という狭き門のHubSpot Elite Partnerの基準をクリアし認定していただくことができました。 まずはじめに、日頃から我々を信頼して、お仕事をご依頼いただいているお客さまに御礼を申し上げます。また、HubSpotのことを愛し、「どのようにしたら、お客さまのビジネスに貢献できるか」という終わりなき悩みを、努力し、楽しみながらサービス提供をしているスタッフに感謝をしています。今後も変わらず、HubSpotへの愛と知識・経験を育て、お客さまのビジネスの発展に貢献できるように努めてまいります。





HubSpot Japan株式会社:代表 廣田 達樹 様からのコメント







このたび、株式会社100がHubSpot Eliteパートナーに認定されたことを心から嬉しく思います。EliteパートナーはHubSpot Solutions Partnerの最上位に位置づけられており、日本のパートナーとしては初めてのEliteティア認定となります。HubSpotの事業にとって、Solutions Partnerはお客様の多様な課題をともに解決し、お客様の成長を支援していく重要なパートナーです。株式会社100はHubSpotの導入支援やウェブサイト構築、マーケティング支援、営業組織の整備、外部システムとHubSpotとのデータ連携、アプリケーション開発など、顧客のニーズに合わせてあらゆる角度からの支援を得意とするパートナーです。これからもEliteパートナーの同社とともに、日本における顧客の成功のためのサービス提供に取り組んでいけることを大変嬉しく思っております。



HubSpot関連の資格取得及び表彰・認定







2019年6月:HubSpot Solutions Partner

2019年9月:HubSpot Sliver Partner

2019年12月:HubSpot Gold Partner

2020年8月:HubSpot Platinum Partner

2021年1月:HubSpot Diamond Partner

2021年2月:Rookie of the Year in 2020 受賞

2021年8月:Japan HubSpot User Group のリーダーに選出

2022年1月:Best Partner in Japan 2021 受賞

2022年4月:Partner Advisory Council 2022に選出

2023年1月:Best Partner in Japan 2022 受賞

2023年5月:Partner Advisory Council 2023に選出

2023年7月:HubSpot Onboarding Accreditationを取得

2023年8月:HubSpot Elite Partner



HubSpot Academy 取得状況(2023年8月現在)







当社の社員は、職種に関わらず、HubSpot Academyを全社の教育プログラムとして組み込んでおり、日本語・英語含めたHubSpotに関するさまざまな学習を経て、認定資格の取得と更新を実施しています。今回のHubSpot Elite Parter認定の条件のひとつ「チーム全体でのHubSpot Academy認定取得数:100件以上」をはるかに超え、現在160件の認定資格を保有するメンバーが在籍しています。



同時に、これまで培ったHubSpot運用経験やノウハウを「HubSpot大百科」という1冊の書籍にまとめ、社内外で活用するガイドブックも提供しています。HubSpotユーザー様にお仕事のお供にしていただけますと幸いです。



Amazon販売ページ

https://100.inc/hubspot-book





100のサービスについて







株式会社100は、2019年6月からHubSpot社の認定パートナーとして同社が提供するソフトウェアHubSpotの販売ならびに導入支援、HubSpot CRMを利用したマーケティング、営業、CSの各部門を横断したRevOps組織の構築とDX推進支援、インバウンドマーケティングの戦略立案・運用サービス、HubSpot CMS HubでのWebサイト構築、コンテンツ作成、HubSpotパートナー向けのパートナービジネス促進支援サービスを提供してきました。



RevOpsコンサルティング

マーケティング・セールス・CS・管理会計領域を横断して一気通貫で顧客データを分析し、成約率の高いリードの予測・プロセス・アプローチを抽出します。成約率をベースにしたシステム開発や運用設計、組織改革まで社内のDX化を支援します。



HubSpot導入支援

ビジネスの課題に合わせて、HubSpotの効果的運用・活用につなげるための社内組織体制の構築まで、HubSpot CRMの導入を幅広くサポートします。



営業・マーケティング・CSの業務サポート

営業活動を進める上で必要なSFAの導入、営業体制の構築、営業コンテンツ作成を行います。マーケティング分野では、必要な情報を最適なタイミングでユーザーに伝えるマーケティング戦略を提案し、コンテンツ作成、広告、ABM、ウェビナーなど幅広くサポート。ヘルプデスク構築や顧客アンケートの実施、FAQサイト構築など、顧客のニーズを実現し、商品やサービスのファンになり使い続けてもらうための取り組みを支援します。



Webサイト構築

HubSpot CMSでのウェブサイト構築は、Marketing・Sales・Service Hubを最大限活用できるサイト設計、コーポレートサイトのリニューアル、オウンドメディア構築からSEO対策までWebサイトに関わるあらゆるニーズに対応します。



データ連携/システム開発

Salesforce、LINE、Zoomや会計システムなどあらゆるデータと連携できるシステムを開発します。



HubSpot拡張サービス(Growth Apps)

HubSpotの標準機能には備わっていないが、マーケティングやセールス活動で必要な機能をオリジナルで開発。企業データベースとの連携やフォーム最適化ツール(郵便番号からの住所自動入力)などを提供しています。

https://www.100inc.co.jp/growthapps



HubSpot Admin / 100アシスタント

HubSpotのプロフェッショナルチームが運用業務をサポート。定額アウトソース(BPO)サービスです。HubSpotへのデータ入力、データ管理、デザイン作成やマーケティング運用を月額定額で提供しています。

https://www.100inc.co.jp/100assistant



HubSpotガイドブック『HubSpot大百科』

HubSpotの専門家によるアドバイスが満載の、全512ページのHubSpot活用ガイドブックを出版。今後、書籍内容をベースに教育コンテンツ、トレーニングプログラムのサービス提供を予定。

https://100.inc/hubspot-book



また、スタートアップ企業から東証一部企業、外資系企業とお客さまの規模を問わず、「HubSpotのエキスパート」として、HubSpotを活用する上で必要なサービスの提供をしております。



今後も株式会社100は、お客様のマーケティングや営業の課題を解决するためにHubSpotを最大限活用し、お客さまの事業に貢献するサービスを提供できるよう努めてまいります。



HubSpot Japan 株式会社について





HubSpotは、「使いやすさ」と「高度な機能」を両立させた製品とサービスで企業の成長を支援するクラウド型のCRM(顧客関係管理)プラットフォームを提供しています。HubSpotのCRMプラットフォームにはマーケティング、営業、カスタマーサービス、オペレーション、ウェブサイト管理などの製品が含まれており、顧客を惹きつけ、信頼関係を築き、顧客満足度を高めることで自社も成長していく「インバウンド」の思想の実践を支援します。企業の各成長フェーズのニーズに合わせて柔軟に拡張することが可能で、現在世界120か国以上で約184,000社以上に導入されています。



https://www.hubspot.jp/



株式会社100(ハンドレッド)について





株式会社100は、「半歩先をてらす」をミッションに、HubSpotを活用したRevOps(レベニューオペレーション)のソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業のビジネス成長をリードしています。HubSpotの5つのHub(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub 、Operations Hub、CMS Hub)のすべてに精通し、顧客の課題やニーズに応じて、マーケティング・セールスの全体戦略やKPI設計、SalesforceとHubSpotのデータ連携・移行、HubSpotと外部サービスとのAPI連携開発、Webサイト制作、オリジナルHubSpot連携アプリケーションの提供など、さまざまなサービスを担当者目線で丁寧にご支援いたします。



2018年に創業し、2019年6月より、HubSpotの専門家・エキスパート集団として活動を開始。2020年に、日本企業で唯一の「Rookie of the Year(APAC)」を受賞。2022年、HubSpot国内トップパートナーとして「HubSpot Best Partner in Japan」を2年連続で受賞。「ITreview Grid Award 2023 Summer」において、HubSpot構築パートナーとして、5部門で最高位「Leader」を受賞。2023年7月、日本で初となるHubSpot Onboarding Accreditation を取得、同年8月、国内最高位のHubSpot Elite Partnerに認定。Japan HUG(国内のHubSpotユーザーグループ)の運営事務局も手掛けています。



https://www.100inc.co.jp



