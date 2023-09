[株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス]

株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:桐生 隆司、以下スクウェア・エニックス)は、Nintendo Switch(TM)️ / PlayStation(R)️5 / PlayStation(R)️4 / Xbox Series X|S / Microsoft Store 対応のアクションRPG『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』を本日発売したことをお知らせいたします。

また、本作の発売を記念した特別動画「にんげんっていいぞ」をYouTubeにて本日公開いたしました。

『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』発売記念動画「にんげんっていいぞ」動画URL:https://youtu.be/A0Rq8ZodROo







ポイント1.『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』本日発売!





2020年にテレビ東京系列で放送されたアニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」を舞台にしたアクションRPG、『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』が、Nintendo Switch(TM)️ / PlayStation(R)️5 / PlayStation(R)️4 / Xbox Series X|S / Microsoft Store向けに本日発売致しました。また、Steam(R)️版は明日9月29日(金)発売となります。本作では、「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」の鬼岩城の戦いまでを追体験できる「ストーリーモード」と、プレイするたびに出現する敵や仕掛けが変化するオリジナルダンジョン

「記憶の神殿」を楽しむことができます。



早期購入特典として、ダイが着用できる伝説の勇者衣装と、獲得経験値が増える絆の記憶(装備アイテム)

「勇者の家庭教師」が付属するほか、デジタルデラックス版にはポップ・マァム・ヒュンケルが着用できる伝説の衣装が同梱します。



★購入はこちらから→ https://www.dqdai-is.com/purchase.html



ポイント2. 『インフィニティ ストラッシュ』発売記念 特別動画「にんげんっていいぞ」公開!







本作の発売を記念した特別動画「にんげんっていいぞ」をYouTubeにて本日公開いたしました。この動画では、「まんが日本昔ばなし」の主題歌「にんげんっていいな」になぞらえた替え歌を、同作内にて登場する獣王クロコダイン(役:前野智昭さん)、魔剣戦士ヒュンケル(役:梶裕貴さん)、竜騎将バラン(役:速水奨さん)が歌唱します。クロコダインからヒュンケルへ、ヒュンケルからバランへ、そしてバランからダイへと歌い継がれる人間の強さ・尊さをぜひ本作をプレイしながらご体感ください。



「にんげんっていいぞ」動画: https://youtu.be/A0Rq8ZodROo



ポイント3. 発売決定記念!オリジナルバトエン プレゼントキャンペーン開催!







本作の発売およびバトエンシリーズの誕生30周年を記念して、『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』ゲーム内で操作できるダイ、ポップ、マァム、ヒュンケルのオリジナルバトエンをこの度製作いたしました。期間中にX(旧:Twitter)にて「ドラゴンクエスト宣伝担当」公式アカウント(@DQ_PR)をフォローし、ハッシュタグ「#InfinityStrash」をつけて投稿した方の中から抽選で3000名様に、4キャラクターのバトエンセットをプレゼントいたします。



■応募期間

2023年10月15日(日)23:59まで

■応募方法

1.「ドラゴンクエスト宣伝担当」公式X(旧:Twitter)アカウント(@DQ_PR)をフォローする

2.本キャンペーン期間中に、ハッシュタグ「#InfinityStrash」を付けて投稿する

■当選人数

・上記応募の際に『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』のゲームプレイ中の動画、またはスクリーンショットを添付して投稿した方の中から抽選で2500名様

・ゲームプレイ中の動画、またはスクリーンショットを添付せずに投稿した方の中から抽選で500名様

合計3000名様にプレゼントいたします。

■当選商品

『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』オリジナルバトルえんぴつ 4本セット

(ダイ・ポップ・マァム・ヒュンケル)

■特設ページ

https://www.dqdai-is.com/campaign/

※本キャンペーンの当選者は日本国内に在住の方に限ります。



『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』 紹介







『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』は、「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」の

キャラクターを自由自在に操作し、大迫力のアクションバトルを楽しむことができる、家庭用ゲーム機向けに開発中のアクションRPGです。

公式サイト:https://www.dqdai-is.com



■タイトル概要

タイトル:インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険

ジャンル:アクションRPG

対応機種:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/ Nintendo Switch(TM)/Steam(R)/Xbox Series X|S / Microsoft Store

発売日:2023年9月28日(木) ※Steam(R)版のみ 9月29日(金)

価格(税込み):通常版:7,480円、 デジタルデラックス版:9,680円



■製作スタッフ

開発:株式会社ゲームスタジオ/株式会社界グラフィックス

企画・制作:株式会社スクウェア・エニックス

監修:堀井雄二



■権利表記

(C)三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京

(C) 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ※画像は全て開発中のものです。



TVアニメ『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』





1989年~1996年に週刊少年ジャンプで連載された「ドラゴンクエスト」シリーズを冠する初の長編連載漫画『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』。単行本の累計発行部数4,700万部を超えた不朽の名作がアニメとなって各種動画配信プラットフォームで好評配信中!さらに東映アニメーション公式YouTubeチャンネルでは、アニメ本編が期間限定で無料公開中!





■アニメ公式サイト

https://dq-dai.com/

■アニメ公式 Twitter

https://twitter.com/DQ_DAI_anime/

■東映アニメーション公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@ToeiAnimationjp

■『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』コピーライト

(C)三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京

(C)SQUARE ENIX CO., LTD.



『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』原作情報





大人気ロールプレイングゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズを冠する初の長期連載漫画として、1989年に

「週刊少年ジャンプ」で連載をスタートした「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」(原作:三条陸、

漫画:稲田浩司、監修:堀井雄二)。

魅力的なキャラクターたちが織りなす壮大な冒険譚は、多くの読者の心をつかみ、単行本は累計発行部数4700万部を記録。



『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』書籍情報







・「ドラゴンクエストダイの大冒険 勇者アバンと獄炎の魔王」

三条陸先生が原作を手掛ける、アバン先生の若き頃を描いた、スピンオフ漫画、

「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 勇者アバンと獄炎の魔王」

V ジャンプ(集英社)にて好評連載中!

最新コミックス 8巻が好評発売中!

【権利表記】(C)三条陸、芝田優作/集英社

(C) SQUARE ENIX CO., LTD.





・「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 クロスブレイド」

同名の大人気対戦カードアーケードゲームのコミカライズが

最強ジャンプ(集英社)にて好評連載中!

特製カード「ダイ」を同梱したコミックス5巻が好評発売中!

【権利表記】(C)天望良一/集英社

(C)三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京

(C) 2020-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. (C)T-ARTS



・「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 新装彩録版」

全25巻が発売中!

稲田浩司先生が全巻カバーを描き下ろし、ジャンプ連載当時のカラーページも再現されています!



・「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 オフィシャルファンブック」

原作マンガ最終回までの内容を網羅したファンブック!80以上のキャラ解説、世界や歴史分析、

種崎敦美さん、豊永利行さんがネタバレありで『ダイ』を語るスペシャルインタビューなど

盛りだくさんで発売中!



ドラゴンクエスト関連ポータルアプリ・サイトのご案内





【ドラゴンクエスト ポータルアプリ】

「ドラゴンクエスト」関連の最新情報や本編アプリのダウンロードもできる総合アプリ



■タイトル

ドラゴンクエスト ポータルアプリ

■対応機種

iPhone、iPod touch、iPad、Android

■価格

無料(一部有料コンテンツあり)

■公式サイト

https://www.dragonquest.jp/dqpteaser/

★App Store https://sqex.to/dqpa ★Google Play https://sqex.to/dqpgr



【「ドラゴンクエスト」シリーズ公式サイト『ドラクエ・パラダイス』】

『ドラクエ・パラダイス』は、「ドラゴンクエスト」シリーズ総合サイトです!

「ドラゴンクエスト」シリーズの最新情報をお届けしていますので、あわせてご注目ください。

サイトURL:https://www.dragonquest.jp/





株式会社スクウェア・エニックスについて





株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、

創造的かつ革新的なコンテンツ/サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。

当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ(累計出荷・ダウンロード販売本数8,800万本以上)、「ファイナルファンタジー」シリーズ(同1億8,000万本以上)、「スペースインベーダー」シリーズ

などがあります。

(https://www.jp.square-enix.com)



※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト/DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー/FINAL FANTASY、スペースインベーダー/SPACE INVADERS、その他の社名、商品名は、日本およびその他の国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。



