[株式会社Lean on Me]

~キックオフイベント「Booming!2023」を6月7日(水)に開催~



インクルTech* (インクルテック)で社会課題を解決するスタートアップ企業・株式会社Lean on Me(本社:大阪府高槻市、以下「リーンオンミー」)は、2023年7月19日(水)~2024年3月14日(木)にて実施される、起業家が起業家を育てる関西発のスタートアップアクセラプログラム「Booming!2023」の運営事務局に弊社代表取締役 志村駿介が就任することをお知らせ致します。



※インクルTechとは、インクルージョン(Inclusion)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた造語で、SDGsに関心が高まる今、ソーシャルな課題の中でも、多様性の包摂を実現するテクノロジーを意味しております。



同プログラムのキックオフイベント「Booming! SUMMIT 2023」を2023年6月7日(水)に開催します。







「Booming!2023」とは





大阪にベンチャーエコシステムを形成することを目的に、株式の新規上場や、その他の事業成長を目指す成長志向のベンチャー企業に対して、先輩起業家が情熱と知識の注入を行うことで、その企業の成長を加速させるプログラムです。2025年までに関西から10社の上場企業を生み出すこと、参加企業の売上を参加後5年以内に10倍にすることを目指しています。



本年7月よりプログラムがスタートする今回の「Booming!2023」で8期目となり、これまでの第1期から第8期までの参加社には、新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」など採用領域のプラットフォームサービスを提供する株式会社i-plug、ロボットプログラミング教室「ロボ団」を運営する夢見る株式会社など89社が参加。参加企業のうち3社が上場しています。



上場企業経営者によるメンタリングや、ビジネスの悩みを解決する「Booming! Session」のほか、プレゼンテーショントレーニングなどが行われます。先輩経営者との知識と情熱を得ながら企業の成長を加速することができます。



概要





■スケジュール(現時点での確定分)

2023年7月7日(金)応募締切:書類必着

2023年7月19日(水)プレゼンテーションピッチ

2023年7月26日(水)選考結果発表

2023年8月2日(水)~3日(木)合格者オリエンテーション合宿

2023年2月29日(木)プロジェクト終了

2023年3月14日(木)修了式



■プログラムの主要な内容

上場企業経営者によるメンタリング

先輩起業家による伴走

ビジネスの悩みを解決する「Booming! Session」

経営基礎勉強会(全9回)

事業トラッキング(月に1回)

プレゼントレーニング(複数回)

ファイナンスイベント



■参加費用

10万円(税込)

※運営費用として活用させていただきます



■メンターの一覧

小林 祐樹(株式会社ダイレクトマーケティングミックス、東証プライム上場)

渋谷 順(株式会社スマートバリュー、東証スタンダード上場)

川瀬 紀彦(株式会社リグア、 東証グロース上場)

山根 太郎(株式会社サンワカンパニー、東証グロース上場)

鈴木 規之(アスタリスク株式会社、東証グロース上場)

山本 正喜(Chatwork株式会社、東証グロース上場)



■伴走者の一覧

竹内 香予子(平安伸銅工業株式会社)

大脇 晋(株式会社レスタス)

佐藤 正隆(コングラント株式会社)

木嶋 諭(株式会社ネットオン)

松林 大輔(株式会社ストリートスマート)

河野 匠(株式会社ランプ)

大木 和典(mui Lab株式会社)

橋本典子(Animo株式会社)



■Booming!運営事務局

株式会社ペイフォワード 谷井 等

株式会社i-plug 中野 智哉

夢見る株式会社 重見 彰則

あっと株式会社 武野 團

BABYJOB株式会社 上野 公嗣

株式会社Lean on Me 志村 駿介

ZenGroup株式会社 コーピル・オレクサンドル

REMODELA株式会社 福本 拓磨

株式会社グッドニュース 杉岡 充敏

株式会社エルシオ 李 蕣里

Booming!事務局 高橋 沙江



▽Booming!2023詳細・お申込みページ

http://osaka-booming.com/



Booming! SUMMIT 2023について





企業の成長を加速させるプログラム「Booming!」の魅力をお伝えするためにキックオフイベントを開催、Booming!の人気コンテンツである上場企業経営者メンターによる「メンタリング」を公開で実施します。また、Booming!2022参加者による「ピッチ」を実施し、参加者より体験談も語ってもらいます。



キックオフイベントでは、実際に「Booming!」にて提供しているプログラムの一部を実施し、Booming!の世界観を体験していただきます。



■日時

2023年6月7日(水)

18:00~20:00:SUMMIT

20:00~21:00:交流会



■会場

QUINTBRIDGE

〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号



■会費

サミット:無料



■参加条件

経営者、または起業を志している人

※支援側の方は要件を設けさせていただいておりますので、お問い合わせをお願いします



▽Booming! SUMMIT 2023詳細・お申込みページ

https://booming-summit2023.peatix.com/



リーンオンミーについて





社名:株式会社Lean on Me

所在地:(本社) 〒569-0093 大阪府高槻市萩之庄5-1-1-502

(大阪支社)〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目9番20号 新中島ビル8階GH

TEL:072-648-4438

設立:2014年4月1日

資本金:2億9,180万円(準備金を含む)

代表者:代表取締役 志村 駿介

URL: https://leanonme.co.jp

事業内容:障がいのある方への理解を深めるeラーニング「Special Learning」



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/01-17:46)