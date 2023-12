[株式会社ユーフォリア]

身体的負荷の高い職場で勤務する従業員の方々に向け、健康維持に対する行動変容および生産性向上を目指す



スポーツテック企業の株式会社ユーフォリア(本社:東京都千代田区、共同代表:橋口 寛/宮田 誠、以下 ユーフォリア)は、オムロン フィールドエンジニアリング株式会社とオムロン京都太陽株式会社の健康経営支援をスタートしました。ユーフォリアのスポーツノウハウを活用した「ONE TAP SPORTS for Biz」ウェルネスプログラムをもって、従業員の方々の健康とパフォーマンス向上の実現を目指します。







■ 背景

ユーフォリアはこれまで約10年間、中/高/大学部活動、プロスポーツ、日本代表など幅広いアスリート向けにケガ予防やコンディション管理のためのデータマネジメントソフト「ONE TAP SPORTS」を開発・提供してきました。昨年10月には、スポーツコンディショニングやスポーツ科学のノウハウを活用した健康経営プログラム「ONE TAP SPORTS for Biz」をリリースし、インダストリアルアスリート(産業アスリート)と呼ばれる精神的・身体的負荷の高い業務に従事される方々に対して、労働災害予防、生産性向上のための健康と安全を支援するプログラムを開発・提供しています。



そこで今回、社員に寄り添った健康管理・維持の推進に先駆けて取り組んできた、オムロン フィールドエンジニアリング株式会社とオムロン京都太陽株式会社の二社に対し、ユーフォリアが健康経営を支援する試みを開始することになりました。





■ オムロン フィールドエンジニアリングでの健康経営支援

オムロン フィールドエンジニアリング(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:立石 泰輔、以下 OFE)は、人々の暮らしを支える社会システムや環境ソリューションの設計・調達・構築、安定稼働を支える保守・運用管理など、各種ソリューションを提供しています。この度、OFEでは、従業員の平均年齢の上昇による不調への対策およびパフォーマンス(生産性)向上に向けて、独自の取り組みとしてユーフォリアの「ONE TAP SPORTS for Biz」ウェルネスプログラムを導入いただきました。



OFEが導入するのはトータルで2カ月間におよぶプログラムです(現在も実施中)。現状把握のためのウェルネスサーベイには、1,139名(全従業員の8割におよぶ方々が回答)が参加。サーベイ回答より、「首・肩こり・腰痛」「眼の不調」が判明し、「疲労感」「睡眠の質低下」、生産性低下への影響が起こっている可能性が分析されました。



《OFEでの実施プログラム概要》

【全社向け】現状把握のためのウェルネスサーベイ



【全社向け】トップアスリートが実践するコンディショニングをビジネスパーソン向けにわかりやすく解説するウェルネスセミナー



【対象者のみ】不調改善のための個別プログラム提供

実施前身体機能評価



エクササイズ動画の提供(評価を基にメニューをカスタマイズ)



月1回の個別セッション



ONE TAP SPORTSへ毎日のコンディション入力とチャットサポート



プログラムの効果検証(2023年12月終了予定)











▲OFEで開催した不調予防のための肩こり腰痛対策セミナーの様子





■ オムロン京都太陽での健康経営支援

ユーフォリアが新たに健康サポートを開始したのは、オムロンのグループ会社であるオムロン京都太陽株式会社(本社:京都市、代表取締役社長:三輪 建夫、以下 オムロン京都太陽)と京都太陽の家です。この二つの法人はお互いに連携を取りながら障がいのある方々が健常の方々とともに、精密機器の製造事業に携わっておられます。



今回、オムロン京都太陽/京都太陽の家とユーフォリアがPoCを開始したウェルネスプログラムは、車椅子の従業員の方を対象に、肩こりや腰痛、その他不調の改善を目指し、働きやすい環境づくりに寄与します。不調改善効果により、車椅子の従業員の作業動作の効率化や担当業務領域の拡大が図れるのではないかという仮説のもと、ユーフォリアは障がい者に特化した健康リスク評価・健康増進運動プログラム提供を実施している株式会社ユニバーサルトレーニングセンター(代表:菅原瑞貴、以下 UTC)の協力を得て、PoCの実施を行っています。現在以下のプログラムを実施中で、プログラムは2023年12月に終了後、オムロン京都太陽とUTC、ユーフォリアの三社により効果検証を行います。



《オムロン京都太陽/京都太陽の家での実施プログラム概要》

実施前後と中間での身体機能評価+二次障害リスク評価



エクササイズ動画の提供(評価を基にメニューをカスタマイズ)



月1回の個別セッション



ONE TAP SPORTSへ毎日のコンディション入力とチャットサポート



プログラムの効果検証(2023年12月終了予定)







▲オムロン京都太陽での個別セッションの様子





OFE、オムロン京都太陽/京都太陽の家での健康経営支援はともに現在実施途中でありながら、すでに高いコミットメントでプログラムにご参加いただいている様子から、ユーフォリアは、各社の身体的負荷の高い職場で勤務する従業員の方々の健康維持に対する行動変容や生産性向上を実現できると確信を得ています。



ユーフォリアが提供するウェルネスプログラムは、全工程においてアスリートやスポーツチームのサポート経験と専門知識を持つ産業アスレティックトレーナーが担当しています。引き続き、スポーツで培われた知恵と工夫とテクノロジーを、インダストリアルアスリート(産業アスリート)の皆さまへ還元し社会の発展に貢献していくことを進めてまいります。



■ ONE TAP SPORTS for Biz について(https://eu-phoria.jp/service/wellness)

ユーフォリアが10年にわたって培ってきたスポーツチームを支えるコンディショニングノウハウを活用し、身体的負荷の高い業務に就くワーカー(インダストリアルアスリート)を支援するために開発した健康経営・労働災害防止のためのウェルネスプログラムです。ワーカーの日々の睡眠時間や主観的疲労度、身体の調子などのデータをONE TAP SPORTSアプリに入力いただき可視化、モニタリングを行います。データを見ながら産業アスレティックトレーナーが介入、不調改善のためのアドバイスや施術を行います。産業アスレティックトレーナーが伴走することで、従業員の皆さまに不調改善を実感してもらいやすく、継続的な運動習慣の定着へと導きます。ONE TAP SPORTS for Bizは、産業医科大学永田智久准教授に監修いただきプログラム開発いたしました。2023年2月、スポーツ庁が主催する第2回「Sport in Lifeアワード」で優秀賞を受賞。



■ 産業アスレティックトレーナーについて

スポーツチームやアスリートに対しメディカルスタッフやトレーナーとしてサポート経験を持つ有資格者が、企業従業員の皆さまの健康と安全を支援します。フィジカルにアプローチし、身体機能の向上を得意とします。



■ 株式会社ユーフォリア について

ユーフォリアは「人とスポーツの出合いを幸福にする」をミッションに、スポーツの課題をテクノロジーで解決するスポーツテック企業です。スポーツ選手のコンディション管理、ケガ予防のためのSaaS型データマネジメントシステム「ONE TAP SPORTS(ワンタップスポーツ)」(https://one-tap.jp )、スクール運営のDXプラットフォーム「Sgrum(スグラム)」(https://sgrum.com )を開発・提供しています。さらに、これまでスポーツ界で培ってきたノウハウを生かし、一般企業のビジネス課題の解決を行う事業も推進中です。



本社 :東京都千代田区六番町5-5 飯田ビル2階

設立 :2008年8月18日

代表者 :代表取締役/共同創業者 橋口 寛・宮田 誠

事業内容:スポーツ領域におけるシステム開発・保守・コンサルティング、スポーツデータ活用による商品開発支援事業、健康経営支援事業

URL :https://eu-phoria.jp/



