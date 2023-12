[株式会社平城苑]

USDA(アメリカ農務省)格付け最高位であるプライムグレードの骨つきステーキ「プライム ドライエイジング Tボーン ステーキ」などBLT STEAKの看板メニューがリーズナブルに楽しめる!



高級焼肉チェーン『平城苑』などを展開する株式会社平城苑(本社:東京都足立区 / 代表取締役社長:田華 久登)は、ステーキレストラン『BLT STEAK GINZA』『BLT STEAK OSAKA』にて、2024年1月5日(金)より「NEW YEARS COURSE」を期間限定販売します。







『BLT STEAK GINZA』『BLT STEAK OSAKA』では、季節ごとに特別コースを提供しており、記念日や会食、接待利用されるお客様を中心に好評いただいております。

BLT STEAKを支えてくださる皆様に感謝を込めて、2024年1月5日(金)より期間限定にてシグネチャーメニューを一度にご満喫いただける特別コースをご用意いたします。

アメリカでも人気の「ポップオーバー」をはじめ、メインには50日間ドライエイジングすることで肉質は柔らかく、旨味を引き出した、USDA(アメリカ農務省)格付け最高位であるプライムグレードの骨つきステーキ「プライム ドライエイジング Tボーン ステーキ」など、BLT STEAKの看板メニューがリーズナブルにお楽しみいただけます。

新年の幕開けにふさわしい、“NEW YEARS COURSE”をぜひご堪能ください。



概要





NEW YEARS COURSE





店名:BLT STEAK GINZA

期間:2024年1月5日(金)~1月14日(日)

時間:ランチタイム 11:30~15:00(LO.14:00)

ディナータイム 17:00~22:00(LO.21:00)

住所:〒104-0061 東京都中央区銀座5-4-6 ロイヤルクリスタル銀座8F

電話:03-3573-1129

予約:https://www.tablecheck.com/shops/bltsteak-ginza/reserve





店名:BLT STEAK OSAKA

期間:2024年1月5日(金)~1月31日(水)

時間:ランチタイム 11:30~15:00(LO.14:00)

ディナータイム 17:00~22:00(LO.21:00)

住所:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ハービスPLAZA 1F

電話:06-6453-2911

予約:https://www.tablecheck.com/shops/bltsteak-osaka/reserve



※両店ともに前日までの予約制

メニュー





NEW YEARS COURSE ¥13,000-

◆Popover

ポップオーバー

◆Appetizer

TUNA TARTARE avocado, soy-lime dressing

マグロのタルタル アボカド ライム醤油ドレッシング

◆Salad

CAESAR SALAD

シーザーサラダ

◆Soup

LOBSTER BISQUE

ロブスタービスク

◆Main

PRIME T-BONE dry aged 700g

プライム ドライエイジング Tボーン ステーキ

◆Side Dish

MASHED POTETOES / CREAMD SPINACHI

マッシュポテト / クリームドスピナッチ

◆Dessert

PEANUT BUTTER CHOCOLATE MOUSSE banana ice cream

ピーナッツバターチョコレートムース バナナアイスクリーム



※税込み価格です。

※前日までのご予約制です。

※ディナータイムは別途サービス料10%を頂戴いたします。





ポップオーバー

アメリカでも大人気のポップオーバー。外はサクサク、中はしっとりとしたBLT STEAKの看板メニューです。



マグロのタルタル アボカド ライム醤油ドレッシング

マグロとアボガとの二層のタルタルをライム醤油ドレッシングでさっぱりと仕上げました。



プライム ドライエイジング Tボーン ステーキ

50日間ドライエイジングすることで肉質は柔らかく、旨味を引き出した、USDA(アメリカ農務省)格付け最高位である最高級プライムグレードの骨つきステーキです。



BLT STEAKについて







アメリカ国内外において世界的に有名なステーキレストランの一つであるBLT STEAKは、2004年に旗艦店となる「BLT STEAK NY(ニューヨーク店)」のオープン以来、BLT STEAK、BLT PRIME、BLT BURGERをはじめ15店以上のBLTブランド他、多彩なブランドレストランを世界各国に展開しています。BLTブランドは、「ニューヨーク・タイムズ」2つ星、「ニューヨーク・ポスト」、「デイリーニュース」、「クレインズ・ニューヨーク・ビジネス」3つ星、「Esquire magazine」ベストニューレストランなどの評価を得ています。



クラシックなステーキハウスにビストロの雰囲気を添えた、モダンアメリカンステーキハウスBLT STEAK。自社専用熟成庫にてじっくりと自然乾燥させ、最高の柔らかさ、旨味、香りを封じ込めた自慢の牛肉は、USDA(アメリカ農務省)認定の格付け最高位プライムグレードを使用しております。アメリカから輸入したステーキ専用窯を使用し、925度の高温で焼き上げ旨味を閉じ込めます。最後にハーブバターで仕上げたステーキは、お好みのBLTオリジナルソースとともにお楽しみいただけます。https://bltsteak.jp/



会社概要

社 名:株式会社 平城苑

代 表 者:代表取締役社長 田華 久登

創 業:1970年12月

設 立:2012年3月

所 在 地:東京都足立区綾瀬3-15-5 1F

資 本 金:4,500万円

事業内容:飲食業の経営

ブランド:焼肉 平城苑 / 東京焼肉 平城苑 / 東京焼肉 一頭や / 和牛放題の殿堂 肉屋横丁 / BLT STEAK / Wagyu Burger / BEEF DINING 和牛特区

出店状況:国内38店舗、海外2店舗(2023年12月18日現在)



