[Sasuke Financial Lab(株)]

2023年、約8割の人は初売りで福袋を買わず、福袋を買った人で満足したのは63.8%



デジタル保険代理店「コのほけん!」を運営する Sasuke Financial Lab 株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:松井清隆、以下「当社」)は、「2023年初売り福袋の購入に関するアンケート調査」を実施しましたので、調査結果をお知らせいたします。



調査期間は2023年1月5日の1日間で、全国の20歳以上の男女を対象に、インターネットリサーチを実施し、603名の有効回答を集計しました。





【調査背景】

新型コロナの感染者数は依然として増え続けていますが、社会経済活動と両立させる「ウィズコロナ」が定着しつつあります。2023年で3回目のお正月を迎えました。行動制限がない中で、インターネット等の通販ではなく、正月三が日(2023年1月1日~3日)の間に、実際にお店へ行き福袋を購入した人がどのくらいいるのか調査いたしました。



【調査結果サマリー】





世帯年収の最多「300万円~400万円未満」 12.4 %、中央値は「500万円~600万円未満」

正月三が日の初売りで福袋を買わなかった人は79.9 %、買った人は15.5 %

世帯年収300万円~400万円未満を境目として、正月三が日の初売りセールでの福袋購入率が高くなる

福袋の中身の最多は「お菓子・スィーツ」37.2 %

福袋の購入総額は、最多「1万円以上3万円未満」31.9 %

福袋購入者の満足度は「大満足」11.7 %、「満足」52.1 %、63.8 %の人は満足をしている結果に

初売りセールで福袋を購入しなかった理由の最多「欲しいものがないから」43.4 %





【調査結果詳細】

Q1.あなたの世帯年収(家族全員の年収を合算した金額)を教えてください(N=603)





最多「300万円~400万円未満」 12.4 %、中央値は「500万円~600万円未満」







当アンケート調査対象者の世帯年収でもっとも多かったのは、「300万円~400万円未満」 12.4 %で、中央値は「500万円~600万円未満」でした。



Q2.今年(2023年)、正月三が日(1/1~1/3)の初売りセールに行って福袋を買いましたか?(N=603)





最多「買わなかった」79.9 %







正月三が日の初売りセールに行って福袋の購入したかどうか?の質問に対して、買わなかったという回答がもっとも多く79.9%でした。アンケート回答者自身が購入した割合は11.4%、アンケート回答者自身ではなく家族が購入したという回答が4.1%でした。





世帯年収別とクロス集計をしたところ、世帯年収300万円~400万円未満を境目として、正月三が日の初売りセールでの福袋購入率が高くなっています。



Q3.初売りセールの福袋の中身はなんですか?(複数回答、N=94)





最多「お菓子・スィーツ」37.2 %







購入した福袋の中身は何か?という質問に対して、もっとも多かったのは「お菓子・スィーツ」37.2 %、ついで「衣料品(大人)」31.9 %、「日常向けの食品」18.1 %となりました。



その他で自由記述欄では



ケンタッキーの福袋

野球用品



と回答された方もいらっしゃいました。



なお、首都圏では3年ぶりの行動制限なしのお正月ということもあり、福袋を買いに来た人の行列がコロナ前の2020年の7割程度まで回復した店舗もあったそうです。



※出典:朝日新聞 2023年1月2日 福袋求めて長蛇の列、百貨店で初売り 都内では昨年を上回る人出



Q4.初売り福袋で使った金額は総額いくらですか?(複数回答、N=94)





最多「1万円以上3万円未満」31.9 %







福袋の購入総額について、もっとも多かった回答は「1万円以上3万円未満」31.9 %、次に「5千円以上1万円未満」23.4 %でした。



Q5.初売りで買った福袋に対する満足度はどのくらいですか?(複数回答、N=94)





最多「満足」52.1 %







福袋購入者の満足度で、もっとも多かった答えは「満足」52.1 %、「大満足」11.7 %と合わせると、63.8 %の人は福袋の中身について満足をしているという結果になりました。



Q6.初売りの福袋を買わなかった理由はなんですか?一番あてはまるものを選んでください。(N=482)





最多「欲しいものがないから」43.4 %











初売りセールで福袋を購入しなかった理由でもっとも多かった回答は「欲しいものがないから」43.4 %、次に、「無駄遣いだと思うから」26.8 %でした。



また、その他の自由記述欄で、



外出してない

買おうと思ったが完売していた

コロナ隔離のため

正月三ヶ日くらいはゴロゴロしていたいので。

お金はともかく縁起物に頼る余裕すら無いから

体調不良の為

予約してたけど抽選でハズレて買えなかった



といった回答も寄せられました。





福袋を購入しなかった理由を世帯年収別とクロス集計をしたところ、世帯年収を問わず、「欲しいものがないから」と回答した方の割合が多い傾向が見られました。





【調査概要】





調査名:2023年初売り福袋の購入に関するアンケート調査

調査主体:自社調べ

調査対象:全国の20歳以上の男女

調査期間:2022年01月05日の1日間

調査方法:インターネットリサーチ

対象者:属性詳細









企業プレスリリース詳細へ (2023/01/10-18:46)