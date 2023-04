[Birdman]

- 第1弾ラインナップ公開 & Qoo10先行チケット発売中!-



株式会社Birdman(本社:東京都渋谷区、証券コード:7063、代表取締役:伊達晃洋、以下当社)と、 エンターテインメント事業に特化した子会社「株式会社Entertainment Next」が開催する、韓国の夏を代表する大型音楽フェス「WATERBOMB」の日本版 「WATERBOMB JAPAN 2023」では、第1弾の出演アーティストを発表、また、eBay Japan合同会社が運営する日本国内向けオープンマーケットプレイスQoo10での1次先行チケット先着販売をスタートいたしました。

「WATERBOMB JAPAN 2023」 は、2015年に韓国で初開催以降、チケットは毎年完売するほどの人気を誇る大型音楽フェス「WATERBOMB」の日本版で、今回が日本国内では初開催となります。「WATERBOMB」では、音楽ステージをただ見て楽しむだけでなく、観客同士やアーティストが一緒になって水鉄砲を撃ち合うチームバトルWATER FIGHTINGを通じ、会場の盛り上がりと一体感で熱狂のステージを作り上あげる唯一無二のエンターテインメントが醍醐味の大型音楽フェスです。





夏を最大限楽しめる音楽フェス「WATERBOMB JAPAN 2023」は、7月15日(土)、16日(日)に大阪、7月22日(土)、7月23日(日)に名古屋、7月29日(土)、30日(日)東京公演を開催し、第1弾の出演アーティストとして、 WATERBOMB の定番であり、韓国ヒップホップのアイコンオーディション番組、焼酎事業など多方面で活躍中のJay Park、爆発的な歌唱力とド派手なパフォーマンスで日本でも大人気グループMAMAMOOのメインボーカルSolarとソラとラッパーのMoon Byul のユニットMAMAMOO+、抜群のスタイルと独特な世界観のパフォーマンスでヒット曲も多数、WATERBOMB を彩ってきたSUNMI、韓国の人気ヒップホップサバイバル番組「SHOW ME THE MONEY8」に出演し一躍人気となった2003年生まれの新星ラッパー、BIG Naughty、メロディカルなサウンドと特有の雰囲気でグローバルファンの注目を集め、EMOヒップホップのアイコン的存在のASH ISLAND、日本語、韓国語、英語を巧みに操るトリリンガルラッパー/シンガーであり、今回唯一WATERBOMB JAPAN2023に出演する日本人アーティストちゃんみな、10代らしさを新しい感覚で表現する「TEENFRESH」ジャンルを作り出した先頭走者であり、 新しいK-POPの時代を切り開くルーキーとしてアジアのみならず世界的に注目を集めているSTAYC、力強いサウンドとハイクオリティなダンスパフォーマンスが人気の8人組グループで、2023年も大規模ワールドツアーを開催しソールドアウト続出のATEEZの計5組の出演が決定いたしました。

また、4月10日まで販売予定だったアーリーバードチケットは事前に完売し、現在、1次先行チケット先着販売をQoo10にて実施中!

https://special.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=215&jaehuid=2026407207&secretmode=Y&secretdate=2023-04-11

韓国での熱狂そのままにTOPアーティストが一堂に介する「WATERBOMB JAPAN 2023」に、ぜひご期待ください。









「WATERBOMB JAPAN 2023」 開催概要



<公演タイトル>

WATERBOMB JAPAN 2023(ウォーターボムジャパン)



<会場/開催日時>

▼大阪公演 :舞洲スポーツアイランド 空の広場

2023年 7月15日(土)開場12:00 / 開演 14:00

2023年 7月16日(日)開場12:00 / 開演 14:00

▼名古屋公演:Aichi Sky Expo 多目的利用地A

2023年 7月22日(土)開場12:00 / 開演 14:00

2023年 7月23日(日)開場12:00 / 開演 14:00

▼東京公演 :ベルーナドーム(埼玉)

2023年 7月29日(土)開場12:00 / 開演 14:00

2023年 7月30日(日)開場12:00 / 開演 14:00

※各会場ともに1日1公演

※開場・開演時間は予定です。変更になる場合がございます。



<公式サイト・SNS>

WATERBOMB JAPAN 特設サイト: https://waterbombjapan.com/

Twitter:https://twitter.com/Waterbomb_Japan(@Waterbomb_Japan)

TikTok:https://www.tiktok.com/@waterbomb_japan_official(@waterbomb_japan_official)

Instagram:https://www.instagram.com/waterbomb_tokyo_official/(waterbomb_tokyo_official)



<チケット販売情報>

▼ Qoo10 1次先行チケット先着先行販売

受付URL: https://special.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=215&jaehuid=2026407207&secretmode=Y&secretdate=2023-04-11

チケット価格:一般1日券 15,000円(税込)

チケット種類:

大阪公演 TEAM BLUE 一般1日券/TEAM YELLOW 一般1日券

愛知公演 TEAM RED 一般1日券/TEAM ORANGE 一般1日券

東京公演 TEAM RED 一般1日券/TEAM BLUE 一般1日券

※チケットに関しては同金額です。※各会場先着販売 ※その他のチケット販売に関して後日ご発表いたします。

※チームはウォーターファイト区分のために分けられます。 観覧区域、入場方式に差はありません。



<主催>

WATERBOMB JAPAN

(株式会社SHOWK、Enterbrand Co,INC、株式会社Birdman、株式会社Entertainment Next)



<企画/制作>

株式会社iTONY INTERNATIONAL



<公演に関するお問い合わせ先>

▼大阪公演:キョードーインフォメーション:0570-200-888

(受付時間:平日/土11:00-18:00) ※日祝及び年末年始休業を除く

▼愛知公演:キョードー東海::052-972-746

(受付時間:平日12:00~18:00/土10:00~13:00) ※日祝及び年末年始休業を除く

▼東京公演:KMミュージック:045-201-999

(受付時間:平日11:00~18:00) ※土日祝及び年末年始休業を除く





第1弾 アーティストラインナップ









Jay Park (パクジェボム)

音楽だけでなく事業でも成功をおさめ、絶えることなくそのカリスマ性を証明するレジェンドアーティストJay Park。

洗練されたグルーヴのラップとパフォーマンスで毎年歴代級のステージを更新するJay Parkの、WATERBOMB JAPAN 2023ステージにご期待下さい!

【出演日程】

・2023年7月16日(日)(大阪)

・2023年7月23日(日)(名古屋)

・2023年7月30日(日)(東京)







MAMAMOO+ (ママム+)

マムの新たな挑戦のために結成されたソラXムンビョルによるユニットグループMAMAMOO+

暑い夏の日を明るく照らしてくれる彼女たちのパワフルなエネルギーを、WATERBOMB JAPAN 2023でお楽しみください!

【出演日程】

・2023年7月15日(土)(大阪)

・2023年7月22日(土)(名古屋)

・2023年7月29日(土)(東京)





SUNMI (ソンミ)

独創的なスタイルと音楽性で‘24 Hours’ ‘Gashina’ ‘Heart Burn’など、数多くの曲をヒットさせてきた唯一無二のアーティストSUNMI。

彼女だけのジャンルSUNMI POPが、WATERBOMB JAPAN 2023で響きわたります!

【出演日程】

・2023年7月22日(土)(名古屋)

・2023年7月30日(日)(東京)







BIG Naughty (ビッグノーティ)

甘いメロディーと繊細なボーカルを持ち、様々なジャンルかつ最先端の音楽の魅力を届けるBig Naughty。

ロマン溢れるパフォーマンスをWATERBOMB JAPAN 2023でご覧ください!

【出演日程】

・2023年7月16日(日)(大阪)

・2023年7月23日(日)(名古屋)

・2023年7月30日(日)(東京)







ASH ISLAND(アッシュアイランド)

メロディカルなサウンドと特有の雰囲気でグローバルファンの注目を集め、EMOヒップホップのアイコンとして位置づけられたAsh Island。

夢幻的ながらも激情的な彼のメロディーがWATERBOMB JAPAN 2023に響き渡ります!

【出演日程】

・2023年7月16日(日)(大阪)





ちゃんみな

日本語、韓国語、英語を巧みに操るトリリンガルラッパー/シンガー。10代~20代を中心に圧倒的な支持を受ける、今最も注目されているZ世代アーティストの一人。WATERBOMB JAPAN 2023で唯一の日本発アーティストであるちゃんみなのステージにご期待ください!

【出演日程】

・2023年7月23日(日)(名古屋)







STAYC(ステイシー)

10代らしさを新しい感覚で表現する「TEENFRESH」ジャンルを作り出した先頭走者であり、新しいK-POPの時代を切り開くルーキー。

アジアのみならず世界的に注目を集めているSTAYCの、爽やかなWATERBOMB JAPAN 2023でご覧ください!

【出演日程】

・2023年7月16日(日)(大阪)





ATEEZ (エイティーズ)

11枚のアルバムがビルボードランクインするなど、卓越した音楽性を証明し、グローバルファンから愛されてきたATEEZがWATERBOMB JAPAN 2023のステージに登場。

ATEEZだけのユニークな世界観と共に繰り広げられる、エネルギー溢れるステージにご期待ください!

【出演日程】

・2023年7月29日(土)(東京)





株式会社Birdman 会社概要











既成概念を打ち破るクリエイティブとビジネスソリューション、それらを実現するテクノロジーを駆使し、ビジネスを変革するアイデアを実装していきます。ブランディング、事業・プロダクト・アプリケーションの開発から、それらを成功させるためのファイナンス、広告まで。私たちはコンサルティング会社・広告会社・PR会社など縦割りで進めていたビジネスを一気通貫し、企業や社会の挑戦に伴走します。

また、2021年よりコロナ禍で試行錯誤の続くエンターテインメント業界をアップデートするべく、新進気鋭のアーティストやクリエイターと連携しながら新しいエンタメの形を創出する「エンターテインメント・トランスフォーメーション事業」を新設。



2022年7月には、既存のEX事業をより強化し、国内に限定せず海外を含めたアーティストと新たなエンターテインメントの形を創出することを目的に、「株式会社Entertainment Next」を設立し、MX事業とEX事業の両軸でさらなる成長を目指します。



会社名 : 株式会社Birdman /東証グロース(7063)

英名表記 : Birdman inc.

代表者 : 代表取締役社長 伊達晃洋

設立日 : 2012年7月26日

資本金 : 395,374千円(2022年12月31日現在)

事業内容 :コンサルティング、戦略立案、企画開発、ブランディング、PR、デザイン、エンターテインメント・トランスフォーメーション事業、スタートアップ投資、アクセラレータープログラム

本社所在地 :東京都渋谷区松濤 1‒5‒3 オクシブビル

WEBサイト:https://birdman.tokyo



