ロボティクスプラットフォームを提供するラピュタロボティクス株式会社(東京都江東区、代表取締役 CEO:モーハナラージャー・ガジャン、以下ラピュタロボティクス)は、EC大手アスクル株式会社(東京都江東区、代表取締役社長 : 吉岡 晃、以下「アスクル」)へ、人と協働型のピッキングアシストロボット「ラピュタPA-AMR(Autonomous Mobile Robot)」(以下、「ラピュタPA-AMR」)」をアスクルの物流センター「ASKUL Value Center日高」(以下、「AVC日高」)へ6台追加納入を行いました。追加納入によって、AVC日高でのラピュタPA-AMRの稼働数は40台となりました。生産性は納入当時の約1.8倍から約2倍へ向上しております(参考プレスリリース:ラピュタロボティクス/EC大手アスクルの物流センターにて「ラピュタPA-AMR」国内EC業界最大規模34台を本格稼働、生産性は約1.8倍に向上 https://www.rapyuta-robotics.com/ja/2022/06/22/askul/)









■背景と目的

ラピュタロボティクスは、2022年6月にアスクルの物流センター、AVC日高に34台のラピュタPA-AMRを納入しております。現場のオペレーションを止めずに、短期間で柔軟に導入が可能なAMRに注目し、ラピュタPA-AMRの稼働実績と性能および国内の万全なサポート体制を高く評価いただき、納入に至りました。本稼働前に、要件定義に基づいた緻密なシミュレーションを重ね、事前に課題を見つけ出し、解決したことでスムーズなオペレーションの実現に繋がり、生産性はAMRの導入前と比較して約1.8倍に向上しました(2022年6月ラピュタPA-AMR稼働時)。

ラピュタPA-AMRの導入後も、ラピュタロボティクスのカスタマーサクセスチームとアスクルが連携し、さらに生産性をアップさせ、その効果として現在は約2倍の生産性が出ております。今回、継続的な生産性アップ、カスタマーサクセス体制も評価いただき、6台のラピュタPA-AMRの追加導入を決定いただきました。今後も継続的な機能強化でより高い生産性を実現していく予定です。



ラピュタPA-AMRの操作画面は、誰でも簡単で直感的に使用できるユニバーサルデザインを採用しています。新人スタッフや日本語が堪能ではない海外メンバーも、約30分でロボットの操作をマスターし、ベテランスタッフと同等の生産性を出しています。企業の新人教育の手間を省き、より物流オペレーションに集中できる環境づくりに貢献しています。



今後もラピュタロボティクスは、ラピュタPA-AMRを活用し、物流におけるさまざまな課題解決に向けて取り組んでまいります。



■ラピュタPA-AMR導入企業、ご担当者の声

アスクル株式会社 ロジスティクス本部 ロジスティクスエンジニアリング 高橋要弘 様

今回の増台にあたっては、昨年10月にラピュタロボティクス様からの協力を得て40台に稼働台数を増やした場合の運用を想定したPoCを実施しました。その結果、ロボットの渋滞・混雑等で生産性を落とすことなく、スループットの向上が見込めることが検証できました。その後、正式に増台を決定し、現在では40台での運用も定着。生産性は安定してAMR導入前の約2倍となっております。





■アスクルについて

1993年に事業所向け通販サービス「ASKUL」事業、2012年には個人向けEC 「LOHACO」を開始。全国10拠点の自社EC物流センターから、全国に当日・翌日配送「明日来る」(あすくる)を実現しています。

商品開発からラストワンマイルまで担うバリューチェーンにおいて、メーカーやパートナーとの共創を推進し、データとテクノロジーを最大活用してサイバー・フィジカル両面からのビジネストランスフォーメーションを進めています。当社のパーパス〈仕事場とくらしと地球の明日(あす)に「うれしい」を届け続ける。〉を実現する社会インフラであり続けることを目指しています。



■ラピュタロボティクスについて

ラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学(ETH Zürich)発のベンチャー企業です。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界でも最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクス・プラットフォーム「rapyuta.io」の開発と、「rapyuta.io」を弊社自身で活用した、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っています。世界20ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、お客様に最適なソリューションをご提案します。



