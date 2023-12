[LVMHコスメティック株式会社]

オープンを記念して特別なギフトもご用意!



フランス・パリ発のプロフェッショナルメイクアップブランド MAKE UP FOR EVER(メイクアップフォーエバー)は、2023年12月16日(土)、渋谷エリア初、渋谷スクランブルスクエア 6階 +Q(プラスク)ビューティー内にカウンターをオープンいたします。文化や情報の発信拠点である渋谷の最新トレンドが詰まったビューティーフロアで、お客様一人ひとりの個性や魅力を引き出し、メイクを楽しんでいただけるようなご提案や情報を発信いたします。





渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン 6階 +Q(プラスク)ビューティー内

MAKE UP FOR EVER(メイクアップフォーエバー)





新店舗の世界観は今年披露された「レッドボックスコンセプト」。

レッドカーペットを辿った先にあるステージの上のメイクボックス。MAKE UP FOR EVER(メイクアップフォーエバー)のDNAが詰まったメイクボックスの世界観の中で、機能的でアーティスティト性溢れる製品をご堪能ください。



住所 :東京都渋谷区渋谷2-24-12

TEL :03-6427-6262

開店日時:2023年12月16日(土)10:00~

営業時間:10:00~21:00

※渋谷スクランブルスクエアの開店時刻に準じます。



【オープニング記念ノベルティ】

渋谷スクランブルスクエア +Q(プラスク)ビューティー内メイクアップフォーエバーカウンターのオープンにあたり、店頭にてお客様情報をご登録していただいた方に数量限定でオリジナルミラーをプレゼントいたします。特別な機会をどうぞお見逃しなく!

※なくなり次第終了となります。





オープンを記念して、大好評により一時売り切れとなったホリデー限定ブラシセット「タイムレスツールセット ホリデー2023」を数量限定でご用意。通常、カウンターでは未発売のホリデー限定スペシャルパッケージを纏った人気のミスト&フィックスとウルトラHDルースパウダーも渋谷スクランブルスクエア+Q(プラスク)ビューティー内の店頭でご購入いただけます。

赤と紫の大胆なパッケージで華やかに彩られたメイクアップフォーエバーのベストセラーアイテムで、きらめくホリデーシーズンを存分にお楽しみください。



【写真左から】

タイムレスツールセット ホリデー2023

ミスト&フィックス ホリデー2023

ウルトラHDルースパウダー ホリデー2023



さらにメイクアップフォーエバー製品を税込11,000円以上ご購入の先着100名のお客様限定で、メイクを美しくキープする人気のミスト&フィックスや、紫外線から肌を守りながら、ツヤと潤いのある仕上がりが叶うメイク下地などのデラックスサンプルからお好きなものを2つプレゼント。

この機会にぜひ店頭にお立ち寄りいただき、プロフェッショナルなMAKE UP FOR EVER(メイクアップフォーエバー)製品をお試しください。



<MAKE UP FOR EVER (メイクアップフォーエバー)>

世界中の才能あふれるメイクアップアーティスト達が製品開発に関わる、フランス・パリ発の世界的プロフェッショナルメイクアップブランド。 進化を続ける機能的でアーティスト性に溢れる製品は全世界60か国以上で展開され、世界中のメイクアップアーティストやメイクファンに支持されています。



【お取り扱い店舗】

●渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン 6階 +Q(プラスク)ビューティー内

メイクアップフォーエバーTel: 03-6427-6262 【New Open!】

●大丸札幌店 Tel: 011-271-8700

●伊勢丹新宿店 Tel: 03-3351-1966

●ギンザシックス店 Tel: 03-6263-9997

●ルミネ新宿店 Tel: 03-6279-0755

●阪急うめだ本店 Tel: 06-6313-7947

●大丸心斎橋店 Tel: 06-6243-5070

●ジェイアール名古屋タカシマヤ店 Tel: 052-566-8192

●岩田屋本店 Tel: 092-733-6061



公式ウェブサイト

https://www.makeupforever.com/jp/jp

公式インスタグラム

https://www.instagram.com/makeupforeverjapan/

公式フェイスブック

https://www.facebook.com/makeupforeverjapan/

公式LINE

https://page.line.me/310yvjwm?oat__id=2939233&openQrModal=true



