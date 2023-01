[株式会社ムラサキスポーツ]

国内トッププレイヤー参戦!!!



AIRMIX実行委員会は、2023年3月4日(土)~5日(日)にガーラ湯沢スキー場で、世界最大級のスーパースパインと高さ3mクラスのキッカーを組み合わせたオリジナリティある大型屋外スノボコンテスト「MURASAKI AIRMIX SUPER SESSION 2023」を3年振りに開催致します







<特設サイト>

AIR MIX OFFICIAL SITE: http://www.airmix.tv/



『AIR MIX』は、2003年にライダーによるライダーのための大会としてスタートしました。その後プロスノーボーダー達が企画と運営を行う類を見ない大会として、各業界から注目を集めています。過去の大会の優勝者の中には4人(’03/’09/國母和宏 ‘05/村上史行 ‘06/中井孝治,‘15/角野友基、17/工藤洸平)のオリンピック日本代表選手が名を連ねるなど国内トップ選手が出場している大会となります。今年は開催地をガーラ湯沢スキー場に移しさらにパワーアップして開催する運びとなりました。



今大会は工藤洸平がコンテストディレクターとして登場します。工藤洸平は、2017年にAIR MIXで優勝経験を持ち、自身のブランド『NOMADIK』も立ち上げるなど、スノーボードだけではなく多義に渡り手腕を発揮しています。今までのAIR MIXに工藤洸平のブレインが加わり、今までにないAIR MIXをお届けして、次なるステージへ駆け上がります。トッププロの滑りは、オーディエンスのスノーボードのノウハウに関係なく、誰もが感動し、その迫力あるライディングシーンにくぎ付けになることは間違いないイベントになります。スーパースパインを飛ぶライダーの圧巻のパフォーマンスを体験ください。また、今回ガーラ湯沢スキー場とのキャンペーンも実施予定です。詳細は後日公開いたします。



AIRMIXは、スノーボードをしたことがない人も楽しめる大会を目指し、ウインタースポーツ全体の活性化に貢献します。





【工藤洸平 Profile】





2010年のバンクーバーオリンピックに日本代表として出場。その後、行われたカンディアンオープンで優勝、US OPENで3位入賞するなど世界で活躍を続けるプロスノーボーダー。現在は、コンペシーンからは離れ、工藤洸平自身が中心となりフリースタイルスノーボーディングを追求する国内シーンのトップライダーを集め、K FILMSを立ち上げ映像を世に送り出している。また、自信のブランド『NOMADIK』も立ち上げスノーボードだけではなく多義に渡り手腕を発揮している。ムラサキスポーツ契約ライダー。



Instagram:https://www.instagram.com/koheikudo/

K FILMS:https://www.instagram.com/kfilms_en/

NOMADIK:https://www.instagram.com/we_are_nomadik/





【MURASAKI AIRMIX 2023 in GALA YUZAWA 開催概要】





名称: MURASAKI AIRMIX 2023 in GALA YUZAWA

開催日程: 2023年3月4日(土)~3月5日(日)

開催場所: ガーラ湯沢スキー場

主催: AIRMIX実行委員会

協賛: 株式会社ムラサキスポーツ





【競技スケジュール】※変更の可能性があります

■3月4日(土)

11:00 ~ 11:40 Men's Heat 1 予選 JAM

12:10 ~ 12:50 Men's Heat 2 予選 JAM

13:20 ~ 14:00 Women's 予選JAM

*予選勝ち上がり16名+メーカー推薦他インビライダー約14名+Super InviがFINALlへ 、Women'sは8名がSUPER FINALへ

20:00 ~ Airmix Night Party

24:00頃 PARTY終了



■3月5日(日)

10:30 ~ 11:30 Men's FINAL JAM (Super Invi メーカー推薦)

11:40 ~ Men's 組み合わせ抽選ー(Men's SUPER FINAL)

*ファイナル勝ち上がり16名がSUPER FINALへ

12:30 ~ 13:10 Women's SUPER FINAL

13:30 ~ 14:30 Men's SUPER FINAL

14:40 ~ 表彰式



【ガーラ湯沢スキー場について】





GALA湯沢スキー場は、東京駅から最速74分。車でも関越道「湯沢IC」からもお車で5分程とアクセス抜群のスキー場です。標高1180mに広がるゲレンデは3エリア16コース、GWまでロングシーズンお楽しみいただけます。また、世界最大級のレンタルサービスには、スタンダードモデルの他、上級者向けエキスパートレンタルやワックスサービスもご用意。さらに温泉施設「SPAガーラの湯」には露天ジャグジーも完備しておりますので思いっきり楽しんだあとは「SPAガーラの湯」でリラックスがおすすめです。手ぶらで行けるアクセス抜群のGALA湯沢スキー場でスノーシーズンをお楽しみください。



名称 :ガーラ湯沢スキー場

営業期間 : 2022年12月17日(土)~2023年5月7日(日)

オフィシャルサイト: https://gala.co.jp/winter/



【ムラサキスポーツについて】

会社名 :株式会社ムラサキスポーツ

本社所在地 :東京都台東区上野7-14-5

設立 :1973年設立、2012年4月ムラサキホールディングス設立により子会社化

代表取締役社長:金山 元一

事業内容 :

・アクションスポーツ(サーフィン、ボディボード、スケートボード、スノーボード等)用品の企画・輸入・販売

・カジュアルウェア(ストリートウェア、マリンウェア)アクセサリー、シューズの企画・輸入・販売

・イベント・大会・スクールの企画・運営

企業理念 :

1.「健全なる精神は健康なる肉体に宿る」を基本と考え、青少年の育成、スポーツ文化の発展に貢献する。夢あるスポーツ用品を提供し、それを通して健康的な社会作り、スポーツ文化の発展に貢献する。

2. 総合的なスポーツの展開を目指し、国内および海外へもムラサキスポーツの輪を広げてゆく。広い視野で物事をとらえ、世界にネットワークを広げる会社を目指す。

3. 真に働きがいのある会社、発展性・永続性のある会社づくりをする。自信を持って“ムラサキスポーツに勤めています”と言えるような活気があり成長を続ける会社をみんなでつくってゆく。



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/27-20:16)