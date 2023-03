[株式会社Progate]

株式会社Progate(本社:東京都渋谷区、代表取締役:加藤將倫、以下「Progate」) は、スマートキャンプ株式会社(以下「スマートキャンプ」)が今最も評価されているSaaS(※)を表彰する「BOXIL SaaS AWARD Spring 2023」で「Progate」がeラーニング(システム)部門で「Good Service」「使いやすさNo.1」に選出されたことをお知らせします。













企業の研修や個人学習に使われるe-learningシステムとして「BOXIL SaaS AWARD 2023 Spring」で「eラーニング(システム)部門」を受賞







「BOXIL SaaS AWARD(ボクシル サース アワード)」は、SaaS比較サイト「BOXIL SaaS(ボクシル サース)」を運営するスマートキャンプが、優れたSaaSを審査、選考、表彰するイベントです。今回の「BOXIL SaaS AWARD Spring 2023」は、2022年1月1日から2022年12月31日までの1年間で新たに投稿された口コミ約14,000件を審査対象としており、「Progate」は「eラーニング(システム)部門」で「Good Service」「使いやすさNo.1」に選ばれました。



■「Good Service」とは

「BOXIL SaaS」上に投稿された口コミを対象に、各カテゴリで総得点の高いサービスに対してスマートキャンプから与えられる称号です。



■「使いやすさNo.1」とは

「BOXIL SaaS」上に投稿された「口コミによるサービス評価」9項目を対象に、各カテゴリ、各項目において一定の基準を満たした上で、最も高い平均点を獲得したサービスに対して、スマートキャンプから与えられる称号です。



「BOXIL SaaS AWARD Spring 2023」の詳細、選考基準は、公式サイト( https://boxil.jp/awards/2023-spring/ )でご覧いただけます。



※ SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。



実際にBOXILに寄せられたProgateの口コミの一部をご紹介いたします。



















Progate法人プラン「Progate for Business」







法人プラン「Progate for Business」は2016年から提供をはじめ、現在までに2,000社以上の企業に導入されています。



IT企業はもちろん、金融、出版、製造など多岐にわたる業種の企業に、内定者研修やエンジニア・非エンジニアの双方の研修に活用いただいており、未経験の学習に最適なプログラミング研修支援ツール として評価をいただいています。



エンジニアの基礎知識習得としての研修に活用はもちろん、非エンジニア職でもプログラミングを学ぶことによって自分自身でデータ分析をすることができるようになったり、IT知識が向上することによりツールを使いこなせたり、エンジニアとのコミュニケーションにも役立つなど、企業のIT人材育成 につながります。



過去の実績では大手証券会社の福利厚生にも導入され、数百名の非エンジニア職の方のプログラミング基礎知識習得に活用いただいています。



Progate for Business:https://prog-8.com/business











オンラインプログラミング学習サービス Progate







「Progate」は、プログラミング学習を始めたいと思った時に、すぐに開始できるオンライン学習サービスです。2022年12月、ユーザー数は全世界で280万人に達しました。



一般的なプログラミング学習には「環境構築」と呼ばれる開発を始めるための準備が必要ですが、Progateは、学習の入り口にあるそれらの障害を独自の技術によって限りなく取り除き、ブラウザやアプリのみで今すぐ学習することを可能にしています。



Progateは、プログラミングで人生の可能性を広げられる人を世界中に増やすことを目指して、今後もプログラミング学習サービスを展開してまいります。



▶︎Progate:https://prog-8.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/08-10:46)