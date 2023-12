[アーツアンドクラフツ株式会社]

様々な空間に合うWELLオリジナルのカスタムオーダーメイド丸テーブルの製作受注を開始いたします。







2024年1月13日(土)より、様々な空間に合うWELLオリジナルのカスタムオーダーメイド丸テーブルの製作受注を開始いたします。

食卓を囲む オーダーメイドのラウンドテーブル



私たちWELLでは、お客様と今の生活にちょうどいい家具のお話をする中で、より多くの方に幅広い暮らしの提案ができる理想の丸テーブルを作りたいと考えていました。実現できるメーカーを探していたところ、静岡の家具メーカーマルミヤと出会いました。



マルミヤ家具









静岡県で約70年にわたって家具を生産してきた歴史あるメーカー。

静岡では江戸時代より漆塗/漆器づくりが栄え、その技術を活かした鏡台の一大生産地へと発展しました。

マルミヤも装飾性の高い鏡台で人々の生活を支え、現在は時代の変化に応じてテーブルやチェア、収納家具等を制作しています。

長年地域の人々と対話をしながら、家具づくりをしてきたマルミヤ。少数精鋭の職人達が、細かなご相談やオーダーにお応えします。







[マルミヤ公式ホームページ:https://www.marumiya-kagu.co.jp]





シンプルで使いやすい WELLオリジナルデザイン



WELL Round Tableは、さまざまな空間に馴染むようベーシックな形状。その中に、無垢材の温もりが感じられる丁寧に丸みをつけた細部や、脚部のデザイン、組み立てへの配慮など、マルミヤ家具と共に細かなこだわりを詰め込みました。



洗練された脚のデザイン



円テーブルを選ぶ際には、脚部のデザインが重要。

WELL Round Tableはすっきりとした印象を大切に、天板中心部から広がるように位置する脚部スタイルになりました。また、椅子が収めやすい、座った際に足元が広く感じられる等の利点もあり、使い勝手の良い仕上がりです。



- 3本 / 4本から選べる仕様



使用人数やライフスタイルに合わせて、3本脚もしくは4本脚からお選びいただけます。



見た目も軽やかな3本脚は、3人でゆったりと使える仕様。ベーシックな4本脚は、2人または4人での使いやすさが魅力です。実際の使用シーンを想像しながらお選びください。



コンパクトな空間でも使いやすい



丸テーブルは皆で中心に向かって食卓を囲むことができ、温もりのある空間づくりにおいて魅力的です。しかし椅子が全て収まらないことや、動線計画が難しいこと等から、コンパクトな空間での使用は諦めることもしばしば。

WELL Round Tableはサイズオーダーや天板カット希望をお承りすることで、マンションや賃貸のご自宅でもお使いいただきやすいテーブルになりました。



- 直径100cm~のサイズオーダー



お部屋の広さに合わせて、サイズは直径1000mm・1100mm・1200mmの3種類からオーダーいただけます。





また、カスタム範囲外の特注サイズや、壁付けして使いやすい半円タイプにしたいなどのご希望も、内容に応じてお承りいたします。お気軽にご相談くださいませ。



- お引越し時にも便利なノックダウン



WELL Round Tableは、天板と脚部の各パーツから成る半組立式。コンパクトな玄関口からの搬入や、お引越し時にも便利です。



金具は最小限に抑え、見えずらい位置に配置したノックダウンです。

選び方が難しい丸テーブルを、お部屋に合わせておつくりいたします。

新宿ショールーム・名古屋ショールームにて、WELLオリジナルならではの丸テーブルを是非一度ご体感ください。





WELL新宿ショールーム

受注開始:2024年1月13日(土)~WELL名古屋栄ショールーム(不定期営業)

次回営業日:2023年2月10日(土)~2月12日(月祝)

営業時間:土日祝11:00~19:00



※ご予約優先制にてご案内いたします(その他常設家具をご希望のお客様もご予約を承ります)。

※テーブルは受注生産品となり、本イベントは受注会となります。

※オンラインストアでもオーダーをお承りいたします。





■ WELL(ウェル)

「豊かな暮らしをつくる家具と日用品」をコンセプトに、都会の暮らしの中心となる家具と、生活を彩る日用品を揃えるセレクトショップ。好みに合わせてサイズ・樹種・ファブリックやオプションを選択できるカスタムオーダーメイド家具の提案をはじめ、作家の個展を開催しています。公式WEB:https://we-ll.com

WELLオンラインストア:https://we-ll.com/pages/online-store[公式SNS]

Instagram:https://www.instagram.com/we_ll_jp

Twitter:https://twitter.com/we_ll_jp ■ アーツアンドクラフツ株式会社について

WELL(ウェル) を運営するアーツアンドクラフツでは、法人向けのコンサルティング事業も展開中です。ith(イズ)で実践した業務ノウハウに基づき、中小製造業のDXやデジタルマーケティング支援を承ります。[WEBサイト]

アーツアンドクラフツ企業情報:https://www.arts-crafts.co.jp/company

コンサルティング情報はこちら:https://www.arts-crafts.co.jp/consulting



