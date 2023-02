[イグニション・ポイント]

イグニション・ポイント株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:末宗 喬文、以下イグニション・ポイント)は、Great Place to Work Institute Japan(GPTWジャパン)が実施している2023年「働きがいのある会社」調査の従業員100~999名の企業カテゴリーにおいて7年連続で選出されたことをお知らせします。

















「働きがいのある会社」認定について



「働きがいのある会社」認定は、働く人へのアンケートの結果を基に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることをGreat Place to Work(R) Institute Japanが正式に認定するものです。 #GPTWCERTIFIED





「働きがいのある会社」として評価されたポイント



1. 仕事に行くことが楽しみである

特に「この会社で働いていることを、胸を張って人に言える」、「私は、友人や家族に、「私の会社は働きがいがある」と自信を持って言える」、「この会社の人たちは、仕事を達成するための努力を惜しまない」点で、社員は仕事を誇りに感じているという結果でした。



2. 報酬に対する納得感が高い

特に「この会社では、働きに見合った報酬が支払われている」、「この会社では、昇進すべき人が昇進している」、「この会社では、従業員は年齢、人種、性別、同性愛/異性愛など性的指向に関係なく正当に扱われている」点で、社員は会社や仕事に対する公正性を高く評価しています。



3. 経営・管理者層の期待が明確

特に「経営・管理者層の期待していることが明確になっている」、「経営・管理者層は、誠実で倫理的に仕事を行っている」、「この会社では、従業員は責任ある仕事を任されている」点で社員からの信用を得ているという結果でした。



※イグニション・ポイント「働きがい認定定企業」ページ

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/1201_943.html





イグニション・ポイントの「働きがいのある会社」づくりへの取り組み



弊社は2014年の創業以来、世の中をイノベーションによってゆたかにしたい、社員がゆたかさを感じられる会社にしたいという想いが込めて、「ゆたかな人生のきっかけを」を理念に掲げています。職場風土・環境を働きがいのあるものとする上で、この理念を最も重要視しており、すべてのプログラムの原点となっています。



イグニション・ポイントの「働きがいのある会社」づくりへの取り組み詳細は下記をご覧ください。

URL:https://www.ignitionpoint-inc.com/recruit/careerdevelopment/



イグニション・ポイントは今後も、理念である「ゆたかな人生のきっかけを」の体現のため、職場環境や各種制度を時代に応じて柔軟に整えながら、社員一人ひとりの成長、キャリア実現、社員の健康増進、ライフステージなどに合わせた柔軟な働き方を後押ししてまいります。





Great Place to Work(R) Institute Japanとは



Great Place to Work(R) Institute は、世界約60ヵ国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japanを運営しています。

URL:http://www.hatarakigai.info/





イグニション・ポイント株式会社について



イグニション・ポイントは、クライアントのイノベーションや変革を支援するとともに、自ら事業創出/共創を行うイノベーションファームです。ゆたかさを生み出すあらゆる革新のプラットフォームとして、新規事業創出やDX支援を強みに、コンサルティング/イノベーション/インベストメントの事業を展開しています。



所 在 地 :東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー8F

設 立 :2014年6月4日

代 表 者 :末宗 喬文

事業内容 :

・コンサルティング事業:新規事業やDXを中心としたコンサルティングを提供

・イノベーション事業:企業・アカデミア・行政と連携した新規事業創発

・インベストメント事業:スタートアップ投資と投資先の成長支援

URL :https://www.ignitionpoint-inc.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/09-21:16)