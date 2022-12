[株式会社アース・スター エンターテイメント]

新しい仲間とともに… 元Sランクパーティーと決着の時!?





株式会社アース・スター エンターテイメントのコミックレーベル【アース・スター コミックス】新刊情報です。

アース・スターノベルで刊行中のノベルが原作で、現在コミック アース・スターで連載中の人気作品『追放されたお荷物テイマー、世界唯一のネクロマンサーに覚醒する ~The tale of the necromancer.~』第4巻を1月12日(木)に発売いたします。





コミックス紹介



コミック アース・スターで無料公開中:







『追放されたお荷物テイマー、世界唯一のネクロマンサーに覚醒する ~The tale of the necromancer.~』第4巻

原作:すかいふぁーむ・日向あずり 漫画:青峰翼





「ドラゴンゾンビの討伐」のお礼に、ランドにとある屋敷と土地を譲りたいというセシルム辺境伯。

私兵騎士団員・アイルを案内係に向かうことになるが、

ある人物が辺境伯を訪ねてきて──。







原作ノベル紹介 全3巻発売中!



<特集ページ>https://www.es-novel.jp/booktitle/107onimotsu3_r.php







『追放されたお荷物テイマー、世界唯一のネクロマンサーに覚醒する ~ありあまるその力で自由を謳歌していたらいつの間にか最強に~』第3巻

著:すかいふぁーむ イラスト:日向あずり



最強のネクロマンサーとなった“元”お荷物テイマーの物語、ここに完結!!



デュラハンと化した元パーティーメンバーのロイグを倒した元お荷物テイマーのランドと美少女吸血鬼のミルム。

二人を狙う“不死殺し”ミレオロとの対決に備え、女騎士アイルとともに未攻略ダンジョンを攻略、武具職人セラも仲間にするなど、領地の戦力を着実に強化していく。

しかしミレオロの陰謀により、国家最強戦力の王都騎士団や、Sランク冒険者を多数擁する王都ギルドもランドたちの敵に回りつつあった。



新たにネクロマンスした神竜ベリモラスの助力もあり、エルフの森で一度はミレオロたちを退けるランドだったが、王都騎士団、王都ギルドの冒険者、そしてミレオロと組した元パーティーメンバーのクエラ、メイルも領地に迫り、遂にランドたちアンデッド軍団との決戦が勃発する!



かつてのパーティーメンバーとのケリをつけ、仲間たちを守るための戦いの行方は――!?



