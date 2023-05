[株式会社Sweets HD]

飼い主様とシェアできる犬用シフォンケーキが新登場!



シフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE. は2023年5月12日(金)より、犬用シフォンケーキ「CHIFFON for DOG <シフォン フォー ドッグ>」の販売を開始いたしました。本商品の発送は2023年5月16日(火)より順次開始いたします。







5月12日(金)より、犬用シフォンケーキ「CHIFFON for DOG」の販売が開始しました。



「愛犬とシェアできるケーキがあったら…」

そんなお客様の熱い想いから、ついに誕生いたしました。



「CHIFFON for DOG」は生地には米粉、クリームは豆乳を使用しており、甘さ控えめなため、ワンちゃんに安心して与えることができます。

また人間もおいしく食べられるため、飼い主様も愛犬も一緒に楽しめるケーキです。



愛犬の誕生日・愛犬が家族になったうちの子記念日に。

飼い主様の誕生日・お祝いの日・クリスマスなど季節のイベントに。

愛犬と一緒にシフォンケーキを囲んで、大切な記念日をさらに特別なひとときにしませんか?



※5月16日(火)より順次発送予定です。





「CHIFFON for DOG」

国内産の米粉100%の生地に、豆乳を使用した真っ白なクリームをたっぷり使いました。

また米粉の骨型クッキーは、シフォンケーキの飾りとしてお楽しみいただけます。

小麦粉・乳製品を使用しておらず甘さ控えめなため、ワンちゃんでも安心して食べることができます。

※米粉の骨型クッキーが1枚付属しています。



「CHIFFON for FAMILY」

This is CHIFFON CAKE.の定番人気商品「Sweet Pea」と犬用シフォン「CHIFFON for DOG」の2商品をセットにしました。

天面のスイートピーがおそろいの2つのケーキを、それぞれ飼い主様も愛犬も存分にお楽しみいただけます。

さらに、送料無料のお得なセット商品です。

※米粉の骨型クッキーが1枚付属しています。



<商品情報>

This is CHIFFON CAKE.「CHIFFON for DOG」

※冷凍状態でお届けします。

受注開始 :2023年5月12日(金)

商品発送 :2023年5月16日(火)より順次開始

販売価格 :¥3,150(税込)

サイズ・重量:3号サイズ(約9cm)約139g

賞味期限 :冷凍(-18℃以下)で2ヶ月以上 ※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

ご購入方法 :公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ :https://bit.ly/3MhZvj6



This is CHIFFON CAKE.「CHIFFON for FAMILY」

※冷凍状態でお届けします。

受注開始 :2023年5月12日(金)

商品発送 :2023年5月16日(火)より順次開始

販売価格 :¥5,000円(税込・送料込)

サイズ・重量:〈CHIFFON for DOG〉3号サイズ(約9cm)約139g 〈Sweet Pea〉4号サイズ(約12cm)約340g

賞味期限 :冷凍(-18℃以下)で2ヶ月以上 ※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

ご購入方法 :公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ :https://bit.ly/3nJXTWd





<会社概要>

株式会社 Sweets HD

所在地:東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

info@thisischiffoncake.com



■This is CHIFFON CAKE.オフィシャルサイト

https://bit.ly/38fSi1u



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_chiffoncake/



■姉妹ブランド

カッサータ専門オンラインストア「This is CASSATA.」

https://bit.ly/37uoVsb



