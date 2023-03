[株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン]

1938年の創業以来、常にオリジナリティが高くイノベーティブなアウトドアウェアを提供し続ける「コロンビア」(株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン 新宿区新宿6-27-30 7F 代表:マッスィモ ラッザリ)は、春の登山やハイキングに最適な機能性とデザイン性を兼ね備えたアパレルコレクション【ENJOY MOUNTAIN LIFE(エンジョイマウンテンライフ)】を全国のコロンビア店舗および取扱店にて販売を開始しました。







初めて登山に行く人も、次のステップを目指す人も、すべての人たちに”山を楽しんでほしい”という思いが込められたENJOY MOUNTAIN LIFE(エンジョイマウンテンライフ)は、登山やハイキングにおすすめの春の新アパレルコレクションです。山を楽しむためには安全性と快適性が必要という考えから、機能性とデザイン性を兼ね備えた防水透湿ジャケットと、ソフトシェルジャケットを中心に様々なアイテムで構成されたコレクションです。



ENJOY MOUNTAIN LIFE スペシャルウェブサイト

URL:https://www.columbiasports.co.jp/shop/pages/mountain.aspx



コンセプトムービー: THIS IS WHY WE HIKE | SPRING/SUMMER 2023 | Full

URL : https://www.youtube.com/watch?v=Y5_0YwIOSyg







■ENJOY MOUNTAIN LIFE COLLECTION

主な商品ライナップ



ENJOY MOUNTAIN LIFE SOFTSHELL JACKET







軽量でストレッチ性があるソフトシェルジャケット。

登山に最適なコロンビアのニューアイテムは、風をさえぎり、霧雨や軽い雨は撥水機能オムニテックシールドで水を弾くので、天候が不安定な山の行動着に適しています。携帯性に優れたパッカブルです。

※Men’sとWomen’sで仕様が異なります。















ENJOY MOUNTAIN LIFE JACKET





日本の登山に最適なスペックを備えた3レイヤー防水透湿ジャケット。

耐久性に優れた防水透湿素材オムニテックを採用。

経年劣化による機能低下を大幅に抑え、長期間でも高い性能を維持。

付属のスタッフバッグに収納して携帯もできます。





















