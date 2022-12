[株式会社明光ネットワークジャパン]

英語でつながろう。キミが世界のネクストリーダーだ。



英語・グローバル教育の事業を強化している株式会社明光ネットワークジャパン(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:山下 一仁)と、 一般社団法人 One Young World Japan Committee(本社:東京都千代田区、代表理事:大久保 公人)は、社会問題を解決する次世代のリーダー育成イベント「2023 高校生スプリングキャンプ in 沖縄恩納村 & 夏のスチューデントピッチに挑戦!」を開催いたします。





当イベントは、【Spring Camp】【Student Pitch】【Student Pitch Final】の3つのプログラムで構成されています。サスティナビリティやソーシャル・アントレプレナーシップについて学び、英語で討議、プレゼンテーションに挑戦することで、将来、国を超えて活躍するために必要なマインドセット、プレゼンテーションスキル、コミュニケーションスキル、英語力を養うことを目的としています。直近では2023年3月21日(火)~ 25日(土)に世界トップクラスの研究拠点として知られる沖縄科学技術大学院大学(OIST)にて、【Spring Camp】 を実施いたします。





近年、いわゆる「Z世代」の若者たちの間で、気候変動や多様性の受容など、社会課題への意識を高く持つことが報じられる一方で、自己肯定感の低さや、うまくいくかわからないことに対し意欲的に取り組むという意識が低い点、社会問題への関与や自身の社会参加について、日本の若者の意識は諸外国と比べて,相対的に低いという結果が出ています。(参照元 https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h26gaiyou/tokushu.html)

大学入試でも、学校推薦型選抜において、問題意識を持ち、自分自身で行動できる点が評価されるなど、求められる未来に生きる力も変化が起きています。



イベントを通じて、同じ志を持つ同世代の仲間達と、環境問題に関する課題解決に目を向け、自身で考え、意見を発信することで、子どもたちが社会へのアクションを起こすきっかけ作りができればと思います。





■イベントプログラム構成



STEP1 Spring Camp

ノーベル賞受賞でも話題の沖縄県OISTで、「環境問題」をテーマにしたグループワークを実施。

海外のゲストから学び、同世代の仲間たちと討議をしよう!



STEP2 Student Pitch

スプリングキャンプで討議した社会課題をもとに、明光ネットワークジャパンの参加生ひとりひとりが、自分で選んだテーマを探究します。英語でのプレゼンテーションに挑戦しよう!



STEP3 Student Pitch Final

明光ネットワークジャパン内でのスチューデントピッチを勝ち抜いた1名が代表としてファイナルへ進出。世界で活躍する先輩たちからアドバイスももらえます!





■Spring Camp プログラム

2023年3月21日(火)

・<午後>那覇空港集合 公共交通機関(バス)と送迎車でOIST まで向かいます。(所要時間1時間半程度)

・オリエンテーション

・welcome BBQ



2023年3月22日(水)

・キャンパス見学ツアー

・セッション1.「共通テーマ(海洋問題等)を基に世界とつながる」

・セッション2.課題解決に役立つ思考法(フレームワーク)を学ぶ

・グループワーク



2023年3月23日(木)

・キャンパス見学ツアー

・セッション3.「世界のロールモデルから解決方法を学ぶ」

・セッション4.「英語プレゼンテーション講座」

・グループワーク



2023年3月24日(金)

・セッション5.「サンゴの保全について」

・グループワーク

・セッション6.「プレゼンテーションチェック」



2023年3月25日(土)

・プレゼンテーション大会

・クロージング

・<午後>貸切バスにて移動 那覇空港解散



沖縄科学技術大学院大学(OIST)について(https://www.oist.jp/ja)





世界トップクラスの研究拠点として知られる学際的な大学院大学です。教員と学生の半数以上を海外から採用。ノーベル賞を受賞したスバンテ・ペーボ教授をはじめ、国内外の優れた人材が集まり、サイエンスとグローバルの最先端の環境で、日々、英語による質の高い教育と研究を行っています。





■イベント概要(https://bit.ly/3h2Ox4j )

当イベントは選抜型のプログラムとなります。応募いただいた方に選考を行い、合格された方にご参加をいただきます。



実施日程

Spring Camp 2023年3月21日(火)~ 25日(土)

Student Pitch 2023年6月18日予定

Student Pitch Final 2023年8月上旬予定(2023年春ごろに決定予定)



参加場所

Spring Camp OISTシーサイドハウス(沖縄県恩納村)

Student Pitch (株)明光ネットワークジャパン 新宿本社を予定

Student Pitch Final 東京都内会場を予定(2023 年春ごろに決定予定)



募集人数

明光ネットワークジャパンの国内・海外のスクールに通学する生徒より8名(予定)(Spring Campは、沖縄および全国の高校より30 名程度集まります)



スケジュール

応募締め切り 2023年1月13日(金)

選考期間 2023年1月14日(土)~ 1月30日(月)

合否結果ご連絡 2023年1月31日(火)



オンライン説明会

2022年12月10日(土)13:00~14:00

2022年12月28日(水)13:00~14:00

2023年1月7日(土)13:00~14:00



※イベントの内容・スケジュールなどは現時点での予定であり、変更されることがあります。 予めご了承ください。



応募条件

2023年4月時点で明光グループの教室に通う新高校1~3年生

1.本プログラムの経験を自身の将来に活かす意欲があること

2.本プログラムの経験を明光グループ内外で発信し、還元する意欲があること

※本プログラムのHP等での名前、顔写真の掲示や取材、イベントへの協力等

3.CEFR B1レベル以上の英語力を有すること

もしくは、開催までにその英語力を獲得する意欲があること <参考>英検2 級・TOEIC600点程度



選考方法

一次選考 書類 応募フォームにて基本情報・志望動機・スカラシップの応募の有無を提出

二次選考(一次選考通過者) 面接(オンライン)



参加費用・スカラシップ制度

参加費用 264,000円(税込)



【参加費用に含まれるもの】

Spring Camp 4泊5日 那覇空港集合から解散までの4泊5日プログラム/ 保険/ 食事

Student Pitch 1日 会場集合から解散までの1日プログラム

Student Pitch Final 1日 会場集合から解散までの1日プログラム

【参加費用に含まれないもの】

SpringCamp 自宅~那覇空港の往復交通費

Student Pitch ,Student Pitch Final 自宅~ StudentPitch会場までの往復交通費、食事

スカラシップ制度 参加費用を全額負担(2名まで)



イベントに関するお問合せ先

株式会社明光ネットワークジャパン

グローバルキッズ事業部 スプリングキャンプ事務局

TEL: 0120-331-677

mail: info.globaledu@meikonetwork.jp





■ONE YOUNG WORLDについて(https://oywj.org/ )

世界中から次世代のリーダーたちが集まり、地球が直面する喫緊の課題に取り組むグローバルサミット「ONE YOUNG WORLD」。リーダーシップや社会的影響力をもつ次世代リーダーたちを発掘し、よりよい世界をつくることを目的に2010 年からスタートしました。







■明光ネットワークジャパン グローバルキッズ事業部について

(株)明光ネットワークジャパン グローバルキッズ事業部は「子どもと地球の可能性をひらく」をパーパスに、英語・グローバル教育を提供しています。



<グローバルキッズ事業部>https://globaledu.meikogijuku.jp/

<Meiko Kids e> https://www.meikokidse.jp/

<Meiko English Lab> https://www.meikokidse.jp/school/mel_minaminagareyamanoki/

< ESL Club > https://eslclub.jp/

< MyLab > https://my-laboratory.jp/

<Meiko and One Young World> https://globaledu.meikogijuku.jp/meiko.oneyoungworld/





■株式会社明光ネットワークジャパン(https://www.meikonet.co.jp )

事業内容:企業としてPurpose(パーパス:存在意義)を“「やればできる」の記憶をつくる”、Visionを“「Bright Light for the Future」人の可能性をひらく企業グループとなり、輝く未来を実現する”と掲げ、個別指導塾「明光義塾」を始め、様々な教育サービスを運営・フランチャイズ展開をしています。





