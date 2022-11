[株式会社グロービス]

注目のZ世代リーダーの人生経験を紐解きながら、ビジネス知識をポイントで解説する、新しいスタイルの「学び」を提供





株式会社グロービス(東京都千代田区、代表取締役:堀義人)が提供する、ビジネスナレッジの定額制動画学習サービス「GLOBIS 学び放題」(https://hodai.globis.co.jp/)は、NEW STANDARD株式会社(本社:東京都世田谷区 代表取締役:久志 尚太郎 以下、NEW STANDARD)と、注目のZ世代リーダーとグロービス講師が学びを交換する新しいスタイルの動画学習コンテンツ「学び交換」を共同で開発しました。GLOBIS 学び放題、GLOBIS学び放題公式YouTubeで、11月1日より公開を開始、Z世代の学びを応援します。



「学び交換」は、多方面で活躍している注目のZ世代の方々と、働き方や仕事への考え方、ビジネスにまつわる学びを一緒に考えていくコンテンツです。Z世代リーダーの仕事を通じた経験、未来に描いている目標など過去・現在・未来の人生観を紐解きながら、「GLOBIS 学び放題」動画コンテンツをもとに、グロービス講師が学びのポイントを解説。Z世代ビジネスパーソンにとって、より身近な学び直しの機会を提供します。Z世代ではない世代の方にも、若い世代からの学びを得る「リバースメンタリング*」の機会として、「学び交換」をご活用いただけます。



NEW STANDARDは、Z世代やミレニアルズを中心とした新しい時代の価値観のスペシャリストとして、ユーザーのインサイトを捉え、顧客体験を向上させる動画学習コンテンツの企画構成・制作に携わっております。今回共同開発した「学び交換」の第1弾では、Z世代へのマーケティング・企画UXを得意とする「Z世代の企画屋」として注目を集めている、僕と私と株式会社 代表取締役 今瀧健登氏との対談動画をお届けします。その他にも、多方面で活躍しているZ世代リーダーをゲストにお招きし、随時新しいコンテンツを公開してまいります。

*若手が上司に助言をする逆方向(リバース)の人材支援活動の仕組み



◆「学び交換」共同開発コンテンツ





「当たり前」に染まらない、新しい経営と会社のカタチ(公開予定日:11月1日)

僕と私と株式会社 代表取締役 今瀧健登氏

Z世代へのマーケティング・企画UXを得意とする「Z世代の企画屋」

“サウナ採用”などユニークな働き方を提案するZ世代の経営者





Z世代の料理研究家に学ぶイノベーション力(公開予定日:11月8日)

香林館株式会社 代表取締役/スパイス料理研究家 印度カリー子氏

初心者のためのオリジナルスパイスセットの開発・販売をする他、

レシピ本執筆、大手企業と商品開発・マーケティング、コンサルティングなど幅広く活動



VUCAと呼ばれる変化の激しい現代においては、日々変化する社会状況をキャッチアップし、自身をアップデートしていく「学び直し」「アンラーニング」の重要性が、世代を問わず高まっています。GLOBIS 学び放題では社会の変化を確実に捉え、一人でも多くのビジネスパーソンに、新しい時代に求められる最適な学びを提供します。



■「GLOBIS 学び放題」(http://hodai.globis.co.jp/)

「GLOBIS 学び放題」は、グロービスがこれまでビジネススクールや企業内研修、出版事業を通じて培った、良質な経営教育のコンテンツやビジネストレンドを、スマートフォンやPCなど利用シーンに合わせたデバイスで、いつでもどこでも好きなだけ学習することができるサービスです。ビジネスに必要とされる体系的な知識を、900コース、5,900本以上の動画に収録。動画は1本あたり3分程度から構成しており、隙間時間に手軽に学習することが可能。2022年10月時点で導入社数3,100社以上、会員数は24万人以上に成長しています。



・ 学び交換 特設サイト

https://hodai.globis.co.jp/lp/articles/manabikokan/

・ 学び放題公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCO7gI_N7xAmvE7HbIFtFtgw





■ NEW STANDARD株式会社(https://new-standard.co.jp/)

NEW STANDARD株式会社は、ミレニアルズ及びZ世代のスペシャリストとして、新しい基準や価値観で価値(イミ)を捉え直し、デジタルネイティブなブランド&CX創造を実現する企業です。ユーザー起点の価値創造にこだわり、デザイン思考などを活用した独自のケイパビリティを有しています。ミレニアルズやZ世代を中心とした新しい時代の価値観のスペシャリストとして、同世代の読者を多く抱える『TABI LABO』をはじめとしたメディア事業、OMO型イベントスペース&カフェ「BPM」やD2Cサプリメント事業「Tune」を通じたコミュニティ形成等の経験を集約した「NEW STANDARD THINK TANK」も運営しています。そこから得られる新しい時代の価値観やユーザー起点のインサイトを活かし、広告ソリューションだけにとどまらず、クライアント企業のブランド&CX開発支援に取り組んでいます。



■「NEW STANDARD THINK TANK」

「NEW STANDARD THINK TANK」は、ミレニアルズ及びZ世代のスペシャリストとして、新しい価値(イミ)創出のためのケイパビリティを、情報感度の高い数百万人規模のミレニアルズ及びZ世代と共に開発しているシンクタンクです。世界中で今生まれている新しい基準や価値観をまとめたレポート等の情報発信、デジタルツールの開発、デザイン思考などの実践的研究を行っています。



【NEW STANDARD株式会社について】

代表者 :代表取締役 久志 尚太郎

所在地 :東京都世田谷区池尻2丁目31-24 信田ビル3F

設立 :2014年5月

加盟団体 :一般社団法人日本インタラクティブ広告協会

公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 Web広告研究会

URL(コーポレートサイト): https://new-standard.co.jp/

URL(メディア:TABI LABO): http://tabi-labo.com/





