オンプレミスとクラウドの両方であらゆるワークロード上のデータに対するサイバー脅威を防ぐと共に、高度なセキュリティ環境への導入が可能に





ネットアップ合同会社(本社:東京都中央区、代表執行役員社長:中島シハブ)は、「NetApp BlueXP」の新機 能により、セキュア データ ストレージとしての地位をさらに強化することを発表します。今日のテクノロジー環境において データの価値がかつて無いほど高まる一方で、そのセキュリティは脆弱なものになっています。データは、運用の強化、イノ ベーションの促進、優れた顧客体験の創出を支援するという価値を生み出すと同時に、ランサムウェア攻撃、データの消 失や破損の可能性など、増加するサイバー脅威の影響が無視できないものになってきています。今日のデータ・インフラス トラクチャは、オンプレミスのサーバーと複数のクラウド環境の両方にまたがるため、データ保護やセキュリティ、コンプライアン スを複雑なものにしています。さらにスキル不足と予算の制約も、こうした課題に拍車をかけています。





企業は、データ資産を管理し壊滅的な損失を避けるために、データ管理を簡素化してセキュリティを強化する必要があり ます。「BlueXP」の新機能は、強力な統合エクスペリエンスに基づき構築されており、マルチクラウド・インフラストラクチャ全 体においてデータを検出、管理、保護できるデータサービスを提供し、AI/ML 機能を活用して最適なビジネス結果をもた らします。





今回の新機能のアップデートとイノベーションには、バックアップとリカバリの簡素化、より多くの環境にわたるデータ保護、政 府機関を含む高度なセキュリティ環境における導入のための機能が含まれ、あらゆるアプリケーションでどこでも同じエクス ペリエンスを提供する一貫した運用が可能となります。





クラウドソリューション開発担当上級副社長 ローネン・シュワルツのコメント

「BlueXP は、ハイブリッドマルチクラウド環境への差別化されたアプローチを可能にする優れた統合コントロールプレーンで す。当社のコミットメントは、複雑なストレージとデータ管理業務の簡素化を推進するために、拡大し続ける方法で AIOps を継続的に実現することであり、同時にお客様が BlueXP を通じてサイバーレジリエンスを強化することです。この アプローチはすでに世界で最もセキュアな政府機関の環境をサポートしていますが、今日の最新のデータ世界において民 間企業のお客様のご要望も反映しています。」





今回追加された「NetApp BlueXP」の新機能は次のとおりです。





• 単一のコントロールポイントから、システム、場所、ワークロードにまたがる一貫したデータ保護戦略:







「NetApp BlueXP バックアップ&リカバリ」機能は、ワークロードごとにカスタマイズされたバックアップ戦 略を簡素化する単一のコントロールプレーンを提供します。環境に依存することなく、3-2-1 バックアップ 戦略のあらゆるバリエーションをワークロードに応じて簡単に適用できるため、複数のツールや特別なト レーニングなどは不要です。





「NetApp BlueXP バックアップ&リカバリ」機能は、「Amazon FSx for NetApp ONTAP」上の Oracle データベースなどの「NetApp Software-Defined Storage」またはハイパースケール・ネイ ティブ・ストレージを使用して、主要なクラウドにおけるアプリケーション・コンシステントなデータベースをサ ポートすることで、より幅広いワークロードに対応できるように拡張されました。









• 最もセキュアな環境への導入が可能に:







「BlueXP」の新たなプライベード モードと制限付きモードでは、「BlueXP」と関連ストレージ、政府機 関のクラウドや、インターネット接続からの完全な隔離が必要な「ダークサイト」など、高度なセキュリティと コンプライアンスが要求される環境に導入できます。





Cloud Insights Federal Edition は、FedRAMP の"ハイ インパクト レベル”の保護を必要とする 環境やワークロードへの導入に利用できるようになりました。





Cloud Volumes ONTAP(CVO)は、AWS Marketplace for the U.S. Intelligence Community(IC)で利用できるようになりました。このマーケットプレイスは、セキュリティの向上、ミッ ションインパクトの増大、コスト削減を実現することで、米国情報機関特有のニーズをサポートします。









「NetApp BlueXP」は、クラウドとオンプレミスの両方において業界をリードするデータ管理ソフトウェアの「NetApp ONTAP」を管理するための中心的な手法です。今回の「BlueXP」の新機能の発表には、12 種類を超える機能のアッ プデートとイノベーションが含まれています。詳細は bluexp.netapp.com でご確認ください。





参考資料

NetAppについて

企業プレスリリース詳細へ (2023/07/18-12:46)