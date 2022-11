[INSTYLE GROUP]

秋刀魚と焼き茄子のロールや骨付き仔羊のローストなど、新メニュー全5品をご用意いたしました



株式会社Bounty of Life(本社:東京都渋谷区 代表取締役:品治典明)が運営するサブスクリプション制フレンチレストラン『Provision』が、11月のマンスリーメニューを提供開始。秋刀魚と焼き茄子のロールや骨付き仔羊のローストなど、新メニュー5品をご用意いたしました。

Provisionは、完全会員制・紹介制のフレンチレストラン。会員様を含めて毎回4名様分のご飲食代を、月額会費で賄うことができるサブスクリプション制を採用しており、会員様は月に何度でもご利用いただけます。お会計の必要がないので、大切な人と過ごした楽しい時間の余韻に浸りながら、スマートにお帰りいただくことのできるレストランです。









11月マンスリーメニュー



秋刀魚と焼き茄子のロール





今月の前菜は、脂ののった秋刀魚を使用した焼き茄子のロールをご用意いたしました。

オーブンでローストした茄子を、低温の油でじっくりと火を通した秋刀魚で包み、冷やし固めて冷菜に仕上げました。

口に入れると秋刀魚の脂が溶けだし、コクのある風味が広がっていきます。

梅のソースで、さっぱりとお召し上がりください。



あやめ雪蕪のポタージュ





今月のスープは、あやめ雪蕪(ゆきかぶ)の温かいポタージュをご用意いたしました。

あやめ雪蕪の甘みと旨みを生かしながら、バターと生クリームを使用し、濃厚な味わいのスープに仕上げました。

寒さが厳しくなってくるこの季節、身体を芯から温めてくれる一品です。



鱈とカリフラワーのスープ仕立て





今月の魚料理は、鱈とカリフラワーのスープ仕立て。

旬を迎えた鱈を昆布締めにし、蒸し焼きにしてカリフラワーのスープ仕立てにいたしました。

ふっくらとした口当たりの鱈と、鱈の旨みが染み渡ったほんのりと甘いスープは相性抜群。

柑橘で味をつけた味噌のソースでアクセントを付けながらお楽しみください。



ロブスターのオムレツ アメリケーヌソース





ロブスターを丸ごと1尾、季節のお野菜と併せてソテー。

ロブスターの旨みがギュッと凝縮されたアメリケーヌソースとともに、ふわふわに仕上げたオムレツをご提供いたします。

ロブスターのぷりぷりとした歯ごたえとオムレツのなめらかな口当たり、食感のコントラストもお楽しみください。



骨付き仔羊のロースト 山椒のソース





今月のメイン料理は、骨付き仔羊のロースト。

仔羊肉はスッと切れる程に柔らかくローストし、生山椒と花椒を使用したソースと、葉山椒を添えて仕上げました。

深みのある味わいの仔羊肉と山椒のソースのピリッとした辛さ、鼻に抜ける爽やかな香りが抜群にマッチ。

噛むほどに豊かな風味が口の中に広がる一品です。





Provision





Provisionは、東京ミッドタウンから徒歩2分の路地裏に店を構えるサブスクリプション制のフレンチレストラン。前菜から、スープ、魚料理、肉料理、パスタ、デザートまで、本格的な創作フレンチを提供しております。



ワインは、ソムリエとして確かな腕を持つ店主が厳選し、多数取り揃えております。



完全会員制、紹介制、指紋認証システムを導入した、大人の隠れ家的なお店ですので、友人とのお食事、会社でのお付き合い、接待、二次会、恋人とのデートなど様々なシーンでご利用いただけます。





最大の特徴は「サブスクリプション制(定額制)」を導入していること。



Unisonプラン 55,000円/月 (税込)

De Luxeプラン 88,000円/月 (税込)



毎月会費をいただいている会員様は、月に何度でもご利用いただけます。

ほとんどのメニューのご飲食代を月額会費で賄うことができ、会員様を含めて毎回4名様までご利用いただけるので、煩わしい会計を避けて、心置きなくお楽しみいただけるお店です。



『De Luxeプラン』は、Unisonプランだと対象外メニューになってしまうトリュフやフォアグラ、ウニなどの高級食材を使用したお料理も食べ放題に含まれたプランです。

もちろん、会員様を含めて毎回4名様までご利用が可能で、お連れ様のご飲食代も月額会費で賄うことができます。





【店舗情報】

住所 / 〒106-0032

東京都港区六本木4-5-13

Reve六本木 3F

電話番号 / 03-6873-7624

営業時間 / 6:00 pm - 2:00 am

定休日 / 元日

HP / https://provision-tokyo.com/



【運営会社概要】

株式会社Bounty of Life

本社住所:東京都渋谷区神宮前5-25-4

代表取締役:品治 典明



※ Provision を運営する株式会社Bounty of Lifeは、インスタイル株式会社を中核とした企業グループ INSTYLE GROUP 内の企業です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/08-18:16)