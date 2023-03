[株式会社The Chain Museum]

ART×BUSINESS×TECHNOLOGYを軸にした、さらなる事業拡大・全ポジションの体制強化へ



アート・プラットフォームを運営する株式会社The Chain Museum(本社:東京都渋谷区、代表取締役:遠山正道、以下「The Chain Museum」)は、JFR MIRAI CREATORS投資事業有限責任組合を引受先とした第三者割当増資を行いました。また、第三者割当増資にあわせ、J.フロント リテイリング株式会社(本社:東京都中央区、取締役兼代表執行役社長:好本達也、以下「J.フロントリテイリング」)と業務提携契約を締結いたしました。













The Chain Museumの概要



「気づきのトリガーを、芸術にも生活にも。」をミッションとして掲げる、The Chain Museumは、これまでアーティストと鑑賞者の新しい関係性が生まれる場をつくるアート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker(アートスティッカー)」を中心に、ホテルや商業施設、オフィスなどの空間プロデュースを行う「アートコーディネーション」そして、自らが運営する「アートギャラリー」を展開し、デジタルとリアルを相互に駆使し、気づきのトリガーを伝播させてまいりました。





アート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker(アートスティッカー)」





「NEWoMan YOKOHAMA」(株式会社ルミネ)へのアートコーディネーション



GALLERY ROOM・A(「KAIKA 東京 by THE SHARE HOTELS」1F)







第三者割当増資および業務連携契約の目的



2019年8月に正式ローンチした「ArtSticker」は、アーティストと鑑賞者の新しい関係性が生まれるよう、機能を追加・磨き続けてまいりました。



アーティストに直接支援と感想をおくることができる「Sticker機能」や気になった作品を購入することができる「作品販売機能」をはじめ、美術館・博物館・芸術祭・アートイベントでご利用いただける「チケット機能」「音声ガイド機能」「地図機能」「スタンプラリー機能」など、アートの一連の体験をつなぐプラットフォームとして、幅広い機能を提供しております。







また、ホテルや商業施設、オフィスなどの空間プロデュースを行う「アートコーディネーション」において、オフィス空間にもアートを導入しやすい、レンタルという選択肢も提供をはじめました。





「可動産」で空間をキュレーションする、レンタルという選択肢も提供





この度の第三者割当増資により、既存事業の更なる拡大と共に、本格的な海外展開のために、 さらなる事業拡大・体制強化を図ってまいります。



また、全国主要都市に「大丸」「松坂屋」「PARCO」を展開、その他にもデベロッパー事業、決済・金融事業などを展開されている、J.フロントリテイリング社の“くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。”というグループビジョンに共感し、共に人々の生活の中に気づきのトリガーを生み出すプロジェクトを展開してまいります。







J.フロントリテイリング株式会社 落合功男執行役のコメント



この度の出資および業務提携で、The Chain Museum様とともに、アートを核にした新たなコミュニティの創造・発展に取り組めることを、非常に嬉しく思います。我々は、アートというコンテンツの持つ力強さ、世界の広がり、心を豊かにする可能性を信じています。当社グループにおいても、大丸・松坂屋やパルコとともに、街づくりや店舗におけるアートコンテンツの導入、デジタルを活用した新たな体験価値など、The Chain Museum様との協業を通じ「アートと生活者の新たな関係」を生み出し、広げてまいります。







美術館・博物館・芸術祭・アートイベント主催者の皆様



ArtStickerでは、美術館・博物館・ギャラリー・芸術祭などのイベントの ”入場チケット” をArtSticker上で販売したり、イベントの見どころや出展作家の声をメッセージとして “音声ガイド” に収録し発信するなど、イベント集客に効果的な様々な機能をご用意しています。



また、芸術祭などの広範囲にわたるイベントでは、地図上に表示された作品の回遊を促すデジタルスタンプラリーもご利用いただけます。



お役に立てることがございましたら、以下をご覧の上、お気軽にお問合せください。



▼チケット販売システムに関するお問い合わせはこちら

https://bit.ly/3OnQxQe



▼音声ガイドシステムに関するお問い合わせはこちら

https://bit.ly/3brDz5h



▼スタンプラリーに関するお問い合わせはこちら

http://bit.ly/3JRPJSH







アートの導入を検討されている法人の皆様



The Chain Museumでは、アートコーディネーションを中心に、アートを活用した企画・プロモーション、ブランディングまで、ご依頼内容に応じたアートコンサルティングを行っています。お役に立てることがございましたら、以下をご覧の上、お気軽にお問合せください。



▼アートコンサルティングに関するお問い合わせはこちら

https://bit.ly/3I4xhVD



▼オフィス空間にもアートを導入しやすい、レンタルという選択肢のお問い合わせはこちら

https://bit.ly/3xOL6Tf







The Chain Museumでは、共に事業を成長させる仲間を募集しています









ART×BUSINESS×TECHNOLOGY 全ての体制強化を行うべく、エンジニアやデザイナー、セールス、コーポレートなど、多くの職種で採用を強化しています。ご興味をお持ちの方はぜひ下記よりご応募ください。



▼募集ポジション一覧

https://bit.ly/3u02mUh







会社概要



社名 :株式会社 The Chain Museum(読み:ザ・チェーンミュージアム)

所在地 :東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階

代表者 :代表取締役 遠山 正道



▽株式会社 The Chain Museum 公式Webサイト

≫ https://t-c-m.art/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/26-00:40)