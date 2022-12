[ラグナロク株式会社]

プロ・アマ問わずにスマホから気軽に参加ができるフォトコンテストサイト「Camecon(カメコン)」にて公式コンテストを開催中です。2022年の最後はフォトコンテストに挑戦してみましょう!



ラグナロク株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:西本 誠)は、Camecon(カメコン)にて、「全国から参加OK」「ALLジャンルOK」な2022年最後の公式コンテスト『2022年ベストショット・コンテスト』を開催することをお知らせします。







フォトコンテストサイト『Camecon(カメコン)』にて年末コンテストを開催中!!



誰でも気軽に参加できるフォトコンテストサイトCamecon(カメコン)では、現在2022年の締めくくりのコンテストを開催中です。2022/12/31(土)まで参加可能ですので、未参加の方はぜひ参加してみてください。

プロ・アマチュア問わず、年齢、国籍も問いません。撮影機材もスマホやチェキなどのレトロカメラ、一眼レフなど、どんなカメラでもでも参加できますので、今年一番の「ベストショット」を投稿してください!

https://camecon.me/contest/Q9iRkyuqQTRVHKUNwRKD





『2022年ベストショット・コンテスト』の概要







テーマ :2022年ベストショット

開催期間:2022.12.01 (木) – 12.31 (土)

グランプリ(1名): Amazonギフト券10000円分

優秀賞(1名): Amazonギフト券1000円分

審査員特別賞(1名): Amazonギフト券1000円分



https://camecon.me/contest/Q9iRkyuqQTRVHKUNwRKD



Camecon(カメコン)2022年最後の公式コンテストが開始しました!今年投稿した作品の中の自慢の一枚や、まだ未公開の新しい自信作など、あなたの思う「ベストショット」な写真を集います。「四季を感じられる作品」「今年作った自信作の手料理」「今年一番の絶景」など、2022年を締めくくるのに相応しい作品をお待ちしています。投稿時のストーリーも審査の対象となりますので、素敵なストーリーを掲載ください!!





グランプリ受賞者には「Amazonギフト券1万円」を贈呈!



2022年最後の公式コンテストということで、今回見事グランプリを受賞した方にはAmazonギフト券1万円分をプレゼントいたします。自分へのご褒美としてご活用ください!

今年のいつ・どの場面で撮影したかなど、作品に込められた思いなどもご記載ください!みなさまで今年一年を振り返りながらフォトコンテストに参加しましょう。(※作品へのコメントも評価の対象となります)



写真やカメラを楽しみながら気軽に投稿してください。みなさまのご参加お待ちしています。





投稿作品



「プレゼント」 by ゆーとさん







「視線の先には...」 by KISAさん







「双子君たち」 by えみそんさん









「秋桜(コスモス)」 by Wataruさん







「多重露出」 by yu_8_photoさん



Cameconフォトグラファーの「2022年の本気の作品」は以下のURLから覗くことができます。

人物・食べ物・風景…あなた撮影した「ベストショット」であればジャンル問わず何でもOKです!

「2022年ベストショット・コンテスト」参加or閲覧はこちらから▼

https://camecon.me/contest/Q9iRkyuqQTRVHKUNwRKD





現在開催中のコンテスト一覧



■MARINE&WALK YOKOHAMA ...「MARINE&WALKのイルミネーション」2022/12/25終了

https://camecon.me/business-contest/rUNQU3lzcq6oP6P4zxab

■兵庫県加西市 ...「(か)(さ)(い)フォトコンテスト」2023/01/02終了

https://camecon.me/business-contest/oLhkJiRrPawu0THyo1uv

■島根県安来市 ...「冬のごちそう!みんなでパーティー!」2023/01/03終了

https://camecon.me/business-contest/j2RXOFEI7PO7Ua9n8ycM

■山形県上山市 ... 「フルーツのある風景」2023/01/09終了

https://camecon.me/business-contest/bMWZh4ClKh4HdQpq4EtT

■静岡県南伊豆町 ...「海の幸VS山の幸コンテスト」2023/01/10終了

https://camecon.me/business-contest/ghFMZwoiSg28WmEc1F6S



Camecon(カメコン)では常時様々なテーマのフォトコンテストを開催中です。

自分でテーマを決めて開催したい方、フォトコンテストに参加したい方、フォトコンテストの投稿写真を閲覧したい方、どなたでも気軽にアクセスください。https://camecon.me/





