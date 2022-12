[楽天カード株式会社]

楽天カード株式会社(以下「当社」)は、楽天カード会員様専用「楽天カード ワイキキラウンジ」をハワイ・インターナショナルマーケットプレイスに開設し、2022年12月5日(現地時間)より営業を開始いたします(注1)。「楽天カード ハワイラウンジ」としては、「楽天カード アラモアナラウンジ」と「楽天カード ワイキキラウンジ」の2店舗となります。







「楽天カード ハワイラウンジ」は、2017年8月1日にT ギャラリア ハワイ by DFSで開設して以来、日本から旅行する数多くのお客様(注2)にご利用いただいております。ラウンジ内のサービスはすべて無料で、お飲物のご提供、マッサージチェアでのリラクゼーションのほか、お荷物の当日中一時預かりなどをご提供しています。また、キッズスペースや授乳室、ベビーカーの貸出しなどのサービスは、お子様連れのお客様からご好評いただいております。



このたびオープンする「楽天カード ワイキキラウンジ」は、ワイキキの中心部で80以上の店舗が集まるショッピングセンター「インターナショナルマーケットプレイス」1階のクイーンズコートに面しています。お買い物途中やお食事にお出かけの際に、お気軽にお立ち寄りいただくことができます。「楽天カード ハワイラウンジ」で共通するサービスの提供はもちろん、450平方メートル を超えるラウンジ内には約120席の座席を設置し、約30平方メートル のキッズスペースもあります。

さらに、「楽天カード ワイキキラウンジ」には、楽天グループの旅行予約サービス「楽天トラベル」の「楽天トラベルデスク」を併設し、現地スタッフがレストランやスパの予約代行サービスを提供するほか、空港送迎、島内環境、マリンスポーツ、クルーズやショーなどのオプショナルツアーも販売します。楽天グループの各サービスをご利用いただくことで、さらに充実したハワイ旅行が可能になります。



当社は、今後もサービス提供や機能の拡充を行い、金融サービスをより便利で使いやすく身近な存在にすることを目指し、さらなる利便性と顧客満足度の向上を目指してまいります。



(注1) 「楽天カード ワイキキラウンジ」はT ギャラリア ハワイ by DFSより移転し、インターナショナルマーケットプレイスに新たにオープンするものです。サービス開始日は、予告なく変更する場合がございます。当社ホームページ「楽天カード ハワイラウンジ」にてご確認ください。

https://www.rakuten-card.co.jp/overseas/hawaii/lounge/

(注2) ご利用には、ご本人様の「楽天カード」を提示していただく必要があります。対象のカードは、楽天カード(楽天ブラックカード、楽天プレミアムカード、楽天ゴールドカード、楽天ANAマイレージクラブカード、楽天PINKカード、楽天銀行カード、楽天カード アカデミー、アルペングループ 楽天カードを含む)です。また、楽天カード保有者と同伴者様(5名様まで)のご利用が可能です。



<「楽天カード ワイキキラウンジ」概要>

■正式名称:「楽天カード ワイキキラウンジ」

■住所:2330 Kalākaua Ave, Honolulu, HI 96815

■サービス開始日:2022年12月5日(注1)

■提供サービス

□楽天カードラウンジ

・Wi-Fi、お荷物の当日中一時預かり、お飲物のご提供、マッサージチェア、授乳室・キッズスペース、

ベビーカーレンタル、クレジットカード盗難・紛失時のご相談など

・営業時間:10:00~20:00(最終受付19:45、年中無休)

□楽天トラベルデスク

・レストラン・スパの予約代行、空港送迎・オプショナルツアーの販売、Wi-Fi有料レンタル、

その他旅行のご相談など

・営業時間:10:00~18:00(年中無休)















楽天カード株式会社は、2005年7月より「楽天カード」を発行しています。クレジットカードのサービスや機能を拡充し、金融サービスをより便利で使いやすく身近な存在にすることで、さらなる顧客満足度の向上を図っております。2021年度日本版顧客満足度指数調査 クレジットカード業種において、13年連続顧客満足度第1位を獲得し、発行枚数は2,700万枚を突破しています(2022年8月時点)。



