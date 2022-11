[株式会社ワンキャリア]

はじめてのキャリアを選ぶ、就活サイト「ONE CAREER」を運営する株式会社ワンキャリア(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 宮下尚之、以下ワンキャリア)は、ファインディ株式会社が運営する「Findy Team+ Award 2022」を「向上率部門」にて受賞したことをお知らせいたします。













アワードの概要



Findy Team+ は、エンジニア組織のパフォーマンス向上を支援するサービスです。

GitHubやJiraなどを解析し、エンジニア組織のパフォーマンスを可視化することで、エンジニアの生産性向上をサポートしています。「Findy Team+ Award 2022」では、Findy Team+ 導入企業を対象にエンジニア組織の生産性指標を算出し、「組織規模別にエンジニア組織の生産性指標が高い企業」および「過去半年間で生産性指標が大きく向上した企業」が表彰されます。





今回の結果



ワンキャリアは、「過去半年間で生産性指標が大きく向上した企業」に送られる「向上率部門」にて選出されました。開発の生産性に関する定量目標を設定し、チーム一丸となってスピーディーに開発を進めたことが奏功し、今回の受賞につながりました。





受賞者コメント



執行役員CTO 田中 晋太朗





私自身、ビジネスインパクトを常に生み出せるエンジニア組織を再現性高く構築することを個人的なミッションとしています。

その上で、エンジニアの生産性をどのように定量化して測っていくかということは重要な課題です。社内でディスカッションしながら試行錯誤したことはもちろん、Findy様が並走してくださったことが今回のアワード受賞につながったものと思い、感謝しております。

今後も、当社からは実践を元にしたデータを、Findy様からは他社事例や分析を元にした示唆を交換し合う、良きパートナーとしてご一緒できると嬉しい限りです。



技術開発部 宇田川 涼平





昨年の秋頃からFindy様とともに弊社のエンジニアの生産性向上に取り組んでまいりました。

その成果がアワード受賞という結果に結びつき大変嬉しく思っているとともに、サポートしていただいたFindy様に感謝申し上げます。

弊社ではエンジニアの生産性向上に興味があるエンジニアを募集しています。一緒にワンキャリアのエンジニアの生産性を向上していけたら、大変嬉しいです!





