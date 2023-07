[pickupon]

~HubSpotと会話サマリーAI電話「pickupon」の連携で、顧客インサイトの解像度向上とシームレスな営業活動の実現へ~



pickupon株式会社(読み:ピクポン、本社:千葉県市川市、代表取締役:小幡洋一 以下、pickupon)は、HubSpotダイヤモンドパートナーの株式会社100(本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村 慶、以下:100)と業務提携いたしました。会話サマリーAI電話「pickupon(ピクポン)」とHubSpotの連携で通話の自動登録による記録業務の削減や、AIが作成するインサイトデータの利用による業務効率、社内の情報共有の質の向上により、より良い顧客体験を提供することができます。pickuponは、HubSpotのプロフェッショナル集団である100と協業し、pickuponとHubSpotの連携機能紹介といった、企業のシームレスな営業活動に向けた情報提供や導入・運用支援に力を入れてまいります。









pickuponとHubSpotを導入するメリット





HubSpotは、企業の成長を支援するクラウド型のCRM(顧客関係管理)プラットフォームで、マーケティング、セールス、サービス業務のツールを提供しています。pickuponとHubSpotを連携することで、pickuponで通話したデータが自動でHubSpotに登録され、さらにHubSpotでのレポート作成も可能となります。



【pickupon×HubSpotの連携が解決する課題】

1. CRMへの入力忘れ

→通話内容が自動登録されるので、入力漏れがなくなり、入力コストを削減できます。

2. 通話内容のブラックボックス化

→テキストと音声の一次情報が残るので、確認したいコールを一瞬で確認、共有できます。

3. 営業活動の属人化

→データはクラウド上に蓄積され、顧客の課題や対応内容をメンバーであれば、誰でもどこからでも確認できます。







【pickupon×HubSpot連携でできること】

1. HubSpot管理画面からのワンクリックコール

2. 顧客情報の自動連携・更新

3. 通話内容、タグ、コール成果、通話テキストの自動入力

4. 顧客発言サマリーのテキスト化



会話サマリーAI電話「pickupon(ピクポン)」が架電シーンをまとめてDX化!







会話サマリーAI電話「pickupon(ピクポン)」は、AIが電話で話した内容のサマリーをテキスト×音声で作成し、自動入力・共有してくれるサービスです。入力を意識せず、顧客との会話内容をチームのワークスペース(CRM・SFAなど)へシェアします。

当サービスは2019年9月の提供開始以来、スタートアップ企業を中心にユーザー数が増加し続けています。



連携可能ツール:Mazrica(Senses)、 Salesforce、HubSpot、Googleスプレッドシート、 Slack

※Webhookを介して各社で作成されたシステムと連携可能



■株式会社100(ハンドレッド)について

株式会社100は、「半歩先をてらす」をミッションに、HubSpotを活用したRevOps(レベニューオペレーション)のソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業のビジネス成長をリードしています。HubSpotの5つのHub(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Operations Hub、CMS Hub)のすべてに精通し、顧客の課題やニーズに応じて、マーケティング・セールスの全体戦略やKPI設計、SalesforceとHubSpotのデータ連携・移行、HubSpotと外部サービスとのAPI連携開発、Webサイト制作、オリジナルHubSpot連携アプリケーションの提供など、さまざまなサービスを担当者目線で丁寧にご支援いたします。



2018年に創業し、2019年6月より、HubSpotの専門家・エキスパート集団として活動を開始。2020年に、日本企業で唯一の「Rookie of the Year(APAC)」を受賞、国内パートナーランク最上位のHubSpot Diamond Partnerに昇格。2022年、HubSpot国内トップパートナーとして「HubSpot Best Partner in Japan」を2年連続で受賞。「ITreview Grid Award 2023 Spring」におけるHubSpotの構築パートナーとして、5部門(HubSpot CRM、Marketing Hub、Sales Hub、CMS Hub、Operation Hub)の最高位「Leader」を受賞。2023年7月、日本で初となるHubSpot Onboarding Accreditation を取得。Japan HUG(国内のHubSpotユーザーグループ)の運営事務局も手掛けています。

https://www.100inc.co.jp



■HubSpotについて

HubSpotは、「使いやすさ」と「高度な機能」を両立させた製品とサービスで企業の成長を支援するクラウド型のCRM(顧客関係管理)プラットフォームを提供しています。HubSpotのCRMプラットフォームにはマーケティング、営業、カスタマーサービス、オペレーション、ウェブサイト管理などの製品が含まれており、顧客を惹きつけ、信頼関係を築き、顧客満足度を高めることで自社も成長していく「インバウンド」の思想の実践を支援します。企業の各成長フェーズのニーズに合わせて柔軟に拡張することが可能で、現在世界120か国以上で約177,000社に導入されています。

https://www.hubspot.jp/



■pickupon株式会社について

「『こまってる。』で世界を変える」をミッションに掲げ、「こまってる。」と対峙する企業を支援するサービスの提供を行う。HCI、身体拡張、メディア・アート、インテグラルデザインなど領域横断的に研究していたプロジェクトが2018年1月にOpen Network Labに採択され、それを機に2018年2月15日に設立。現在は、会話サマリーAI電話pickupon(ピクポン)の開発・運営を通じて、営業活動をストレスなく行えるサービスの提供を行う。



■会社概要

会社名 :pickupon株式会社

所在地 :東京オフィス 東京都港区六本木4丁目2−45 高會堂ビル2階

千葉オフィス 千葉県市川市菅野2-15-81F

代表者 :小幡 洋一

設立 :2018年2月15日

URL :https://pickupon.io/corporate

事業内容:会話サマリーAI電話 pickupon ピクポン(https://pickupon.io/ )の開発・運営。営業ナレッジメディアゆるふわ営業ハック( https://pickupon.io/blog )の運営。





