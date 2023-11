[株式会社Poetics]

AIがもたらすディストピアをテーマにテクノロジーの倫理を問う



商談解析AI「JamRoll」を提供する株式会社Poetics(本社: 東京都渋谷区、代表取締役:山崎はずむ 以下 Poetics)代表の山崎はずむは、株式会社ユーザベースが2023年11月21日(火)・22日(水)に開催する「START UP EVERYTIME」に登壇します。









「START UP EVERYTIME」について









・開催日時 : 2023年11月21日(火)~11月22日(水)

・開催場所 :

リアル会場 : 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー TOKYO NODE

オンライン会場 : EventHub

・主催 : 株式会社ユーザベース



・イベント概要 : 「START UP EVERYTIME」は、ディープイシューに挑む新時代のSTART UPPER(スタートアップマインドを持つビジネスリーダー)を増やすことを目的としています。スタートアップの起業家をはじめとした有識者が集まり、2日間にわたってセッションやブース展示が行われるビジネスカンファレンスです。



登壇するセッションについて







小説家の平野 啓一郎氏、評論家/ 批評誌「PLANETS」編集長の宇野 常寛氏、マネックスグループ取締役兼執行役・弁理士の山田 尚史氏、アーティストの長谷川 愛氏とともに当社代表取締役の山崎はずむが登壇します。今回のセッションでは、倫理的な観点を取り入れながら、AIと人間の共存を見つめなおすためのディスカッションの場を提供します。



・日時 : 11月22日 (水) 16:45 ~ 18:15

・場所 : 虎ノ門ヒルズ・ステーションタワー TOKYO NODE Gallery C

※セッションの詳細は、本イベントのWebサイトにてご確認ください。



「START UP EVERYTIME」公式Webサイト : https://newspicks.start-up-everytime.com/



商談解析AI「JamRoll」とは







JamRoll (ジャムロール) は、会話を見える化し営業生産性を向上させる商談解析AIです。電話・オンライン商談の全ての会話を自動録音・録画、文字おこし、音声・感情AI解析で営業スキルの向上と情報共有を自動化し、組織の事業成長に貢献します。

https://jamroll.poetics-ai.com/







※参考

株式会社ラクスパートナーズ様 導入事例

「JamRoll導入から3ヵ月で提案資料通過率100%を連続達成、営業チームのスキル向上で売上アップに貢献」

https://jamroll.poetics-ai.com/usecases/rakusu-partners



株式会社NewsTV様 導入事例

「1ヵ月で営業提案の突破率が40%UP、完全オンラインで成果を出す営業チームを組成」

https://jamroll.poetics-ai.com/usecases/newstv



株式会社Poetics概要







株式会社Poeticsは「人文知と科学で21世紀の詩学をつくる」をテーマに、人文知(とりわけ哲学、文学研究の知見)と諸科学の知見をクロスオーバーさせながら言語・音声などコミュニケーションに関わるAIを開発するスタートアップです。2022年6月からは商談解析AI「JamRoll」を提供開始、月次売上平均成長率が27.5%をこえるなど、加速度的に成長をしています。これまでTech in Asia Singapore、ICTSpringなど国際的なピッチコンテストで10度以上優勝しているほか、2023年に開催されたB Dash Camp Pitch Arenaでの優勝、およびIVS2023 LAUNCHPAD KYOTOで3位を入賞。また、スタートアップ向けの支援プログラムであるGoogle Launchpad Accelerator日本第一期生として採択されており、経済産業省が主導する「J-Startup」プログラムにも選抜されています。



・設立 : 2017年10月31日

・本社所在地 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-16-3 メイゾン原宿 502

・代表者 : 山崎 はずむ

・事業内容 : 音声AIの開発・販売

・URL : https://www.poetics-ai.com/



