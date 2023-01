[Sasuke Financial Lab(株)]

コのほけん!はプラットフォーマーとして、インターネットを基点に保険選びを行う全てのお客様と接点を確立し、インターネット、対面を通じた保険販売チャネルを構築してまいります。



デジタル保険代理店「コのほけん!」を運営する Sasuke Financial Lab株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:松井清隆、以下「当社」)は「新年のメッセージ」として年頭所感を発表致します。当社は2016年3月に創業し、2023年3月に創業7年を迎えます。家計診断アプリの開発を原点に、家計の中でも大きな割合を占める保険を主力事業に、これまで発展を遂げてまいりました。個人のお客様にはオンライン保険マーケット「コのほけん!」を展開し、保険業界向けには各種システム開発、マーケティング支援を提供させていただいております。昨年は資金調達(シリーズB)も実施し飛躍の年となりました。2023年の年頭に際し、年頭所感を発表させていただきます。







2023年の年頭にあたり、新年のご挨拶を申し上げます。



昨年は長引く新型コロナウイルス感染症やロシアによるウクライナへの軍事侵攻など、これまで以上に様々なリスクを身近に感じることが増えた1年でした。



当社は保険という商材を中心に、お客様の様々なリスクと向き合い、最適な保険選びの体験をオンライン上で提供しています。日本においても保険とテクノロジーを融合したInsurTechが徐々に浸透した1年でした。多くの業界で金融サービスを実装できるエンベデッド・ファイナンスは急拡大しており、テクノロジーを活用した保険サービスのDX化やInsurTechが加速しています。



昨年当社は、約13.7億円(シリーズB)の資金調達を実施し、人員は前年度比約1.5倍に増加、コのほけん!利用者も23万人を超え、新規に保険にお申込みいただくお客様も過去最高を記録しました。



コのほけん!のテーマとして「販売チャネル革命」を掲げて本年に臨みたいと思います。生命保険販売におけるインターネットの割合は約4%と対面販売に比べ、割合は小さく発展途上です。一方で、保険における対面価値は高く、その優位性が簡単に崩れることはないと考えています。コのほけん!はプラットフォーマーとしてインターネットを基点に保険選びを行う全てのお客様の通過点になることを目指し、インターネット、対面相談、通信販売等、お客様に最適なチャネルをご提案いたします。また、外部連携の拡充やコのほけん!で培った、デジタル販売ノウハウの外部提供など、新たな取り組みを進めます。保険販売のデジタルインフラになることを強く意識し、2023年に臨みたいと思います。



■コのほけん!とは

URL:https://konohoken.com/

「コのほけん!」は、保険選びをオンラインで完結できるデジタル保険代理店です。 保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し「自分に合った保険を、自分で選べる世界」を実現します。コのほけん!は直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントが充実しておりインターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討することができます。



■ Sasuke Financial Lab株式会社について

URL:https://sasukefinlab.com/

「自分に合った保険を、自分で選べる世界を」をミッションに、保険はむずかしいものというイメージを払拭し、ネットで気軽に保険に加入できる・見直せるそんな世界を目指しています。個人のお客様にはオンライン保険マーケット「コのほけん!」を展開、保険業界向けには各種システム開発、マーケティング支援の提供を通じ、デジタルを通じ保険をわかりやすく、より簡単に感じられる世界を実現したいと考えております。



■ 会社概要

会社名: Sasuke Financial Lab株式会社 ( https://sasukefinlab.com/ )

本社所在地: 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB内

設立: 2016年3月

代表者: 代表取締役 松井 清隆

事業内容: デジタル保険代理店事業、InsurTech事業

デジタル保険代理店「コのほけん!」

WebサイトURL:https://konohoken.com/



