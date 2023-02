[築野食品工業株式会社]

築野食品工業株式会社(本社:和歌山県伊都郡 代表取締役社長 築野富美 https://www.tsuno.co.jp/)は、

「あたらしい、お米のカタチ」を追求する、こめ油と米粉のグルテンフリーシリーズ「come×come(コメトコメ)」の人気商品『つの食パン』より新たにレーズンの入った商品を2023年2月10日(金)より発売致します。come x come は日本の貴重な穀物資源であるお米を使い尽くすことで、国内の食料自給率の向上を目指しています。













つの食パン(レーズン)の特徴



発売よりご好評をいただいているcome×comeの『つの食パン』。職人が丁寧に作り上げた『つの食パン』は、米粉ならではのもっちり食感が特徴。食べごたえがあるだけではなく、米ぬか由来の天然栄養成分を含んでいます。

この度新発売した『つの食パン(レーズン)』には、厳選したこだわりのカリフォルニアレーズンをラム酒に丁寧に漬け込んだ、自家製のラムレーズンを使いました。米粉のもっちりさとたっぷりと混ぜ合わさった甘くて芳醇な自家製ラムレーズンがこれまでにない組み合わせに仕上がりました。また、てんさい糖(甜菜糖)でまろやかな味わいのため、レーズンの程よい酸味と甘みを感じられる食パンです。

スライスしているため、温めるだけですぐに食べられます。朝食用においしさと栄養を兼ね備えた『つの食パン』をストックするのもおすすめです。







商品概要







商品名 :「つの食パン(レーズン)」

販売開始:2023年2月10日(金)~

販売価格:2052円(税込)

サイズ :幅8cm × 長さ17cm × 高さ6cm (11枚切り)

重量 :約720g(約2斤) ※1斤を340g以上とした場合

原材料名:米粉(国内製造)、レーズン、砂糖(てん菜含蜜糖)、食用こめ油、イースト、米ぬか抽出物、食塩、洋酒 / 増粘剤(サイリウムシードガム)、イノシトール、香料







come x come(コメトコメ)こだわりポイント



1. 少人数でじっくり手作り

和歌山県伊都郡かつらぎ町の廃校跡地を活用した小さな製造場で、2名体制で手作りをしています。そのため大量製造はできませんが、一つ一つ、心を込めて製造しています。

2. 作りたての急速冷凍!おいしさを閉じ込めてます

保存料を使っていない米粉スイーツだから、風味が落ちないように作りたてをすぐに冷凍保存。素材のおいしさを逃がしません。

3. 米粉だから、小麦粉をあきらめていた方も楽しめます

自社栽培米を製粉して使用したグルテンフリーのスイーツだから、これまで小麦のスイーツを召し上がれなかった方にもオススメです。

4. 原材料のおいしさを引き出す「プレミアムこめ油(P&Bオイル)」





独自製法により、米ぬかの中に豊富に含まれる 「γ-オリザノール」がたっぷり含まれた製菓・製パン用のこめ油です。生地がきめ細かく、しっとりとした食感になります。また、油のイヤなにおいがしないため、素材本来の風味が活きます。







グルテンフリースイーツ「come×come」とは







「come×come」は、築野食品工業が販売する製菓・製パン用の国産こめ油「Patisserie & Boulangerie Oil(P&Bオイル)」と、国産の米粉を使用した、グルテンフリーシリーズです。



「あたらしい、お米のカタチ」

ご飯、せんべい、かりんとう、お団子、わたしたちの周りにはお米でできた美味しいものがたくさん。

でも、それだけじゃない。

お米の無限の可能性を信じてきた私たちがたどり着いた、新しいお米のカタチ。

米粉とこめ油で今までにない新しいスイーツやパンができました。





【築野食品工業株式会社の企業概要】

わたしたちは、古来健康と美のシンボルとして親しまれてきた“米ぬか”の高度有効利用を推し進め、「こめ油製造事業」「ファインケミカル事業」「オレオケミカル事業」の3つの事業を展開しています。

設 立 :昭和22年2月1日

代表者 :代表取締役社長 築野富美

URL :https://www.tsuno.co.jp/

オンラインショップ :https://www.tsunorice.com/



come x come (コメトコメ)関連サイト

Instagram :come_x_come (https://www.instagram.com/come_x_come/)



