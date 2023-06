[株式会社スマイルアカデミー]

「使う用途ないけど面白い」とSNSやメディアで話題のマッチョのフリー素材・ストックフォトサイト「マッスルプラス」が、初めて実用的なポーズ素材を提供開始しました。











マッチョフリー素材サイト「マッスルプラス」(株式会社スマイルアカデミー/福岡県福岡市)と、3Dモデルによる様々なポーズを公開するポーマニこと「POSEMANIACS」(SEVENRICH GROUP/東京都渋谷区)がコラボ企画を実施。



POSEMANIACS、マッスルプラス両サイトにて「360度のマッチョ with POSEMANIACS」のポーズ素材のカテゴリーを新たに提供開始しました。





POSEMANIACSでは、人体模型風の3Dモデルのポーズを様々な角度から見ることができますが、

今回の企画では、マッスルプラスのリアルのマッチョがモデルを務めています。



マッチョモデルが回転台に乗った状態でポーズを取り、回転させながら各角度から撮影。

1ポーズあたり、10~13の角度から撮影し、

「360度のマッチョ」のフリー素材として公開しています!



座ったマッチョ、パンチやキックのマッチョ、ヒーローポーズのマッチョなど全49ポーズ。



各ポーズを色んな角度から見れるので、ポーズによってどのように筋肉がついているのかを把握できます。



今回は主にイラストレーター、3Dクリエイター等の皆さん向けの素材です。



これまでは「使う用途ないけど面白い」と話題になってきたマッスルプラスですが、

初めて実用的な素材なのでは!?





マッチョフリー素材マッスルプラスとは











マッチョフリー素材「マッスルプラス」

https://freephotomuscle.com/



ALLOUTのメンバーなど、マッチョだけがモデルを務める“筋肉専門”のフリー素材サービスです。



素材は“あり得ないようなシチュエーションにマッチョがいる”という特異な設定で、『こんな素材使えないよ!』というマニアックなフリー素材だけを取り揃えています。



筋肉の素材を提供するだけでなく、 使用する方やそれを見た方が思わず笑ってしまうように『日常に筋肉でスパイスを』という思いも込めて『マッスルプラス』というサービス名にしております。









過去話題になった作品







「菜の花でマッチョをつかまえて」(12.5万いいね)

https://twitter.com/AkihitoAll/status/1388778891037184008





「節分のマッチョ」(2.3万いいね)

https://twitter.com/AkihitoAll/status/1617824367265845248?t=QVvC_30kdD3wCeiRFfIJZw&s=06





「生クリームにこっそりプロテイン入れるマッチョ」

https://twitter.com/muscleplus_free/status/1606864157382676483





「茶摘みマッチョ」(2.3万いいね)

https://twitter.com/AkihitoAll/status/1426370174224015360







POSEMANIACSとは







絵を勉強する人のために、さまざまな3Dモデルを公開しているリファレンスサイトです。

ユーザーは自分の作品の資料として、自由に3Dデータを活用できます。





POSEMANIACS

https://www.posemaniacs.com/



Twitter

https://twitter.com/posemaniacs









「360度のマッチョ with POSEMANIACS」の素材を一部ご紹







「サイドチェストのマッチョ」

https://freephotomuscle.com/archives/photo/13213









「土下座のマッチョ」

https://freephotomuscle.com/archives/photo/13122











「突きのマッチョ(中国拳法)」

https://freephotomuscle.com/archives/photo/13183









「荒ぶる鷹のマッチョ」

https://freephotomuscle.com/archives/photo/13208









「殴られて膝から崩れ落ちたマッチョ」

https://freephotomuscle.com/archives/photo/13218











今回ポーズを使って描いた作品や「他にもこんなポーズほしい」など、ぜひSNSでコメント頂けると嬉しいです!



Muscle makes Smile!!

筋肉は世界を救う!









マッスルプラスへ登場するマッスルメンバーは「筋肉紳士集団ALLOUT」











筋肉紳士集団 ALLOUT

https://allout-japan.com/



各地に500名以上のマッチョをネットワークし、全国各地のイベントで話題沸騰中。



『筋肉紳士』をコンセプトに、鍛え上げられた「カッコイイ体」でオーディエンスを盛り上げるマッスルパフォーマンス集団です。



※ALL OUTとは、フィットネス用語で「すべての力を出し切る」という意味。



いつでも、どこでも、いま持っているすべての力を出し切って、みなさまの社会活動に貢献したい。



それがALLOUTという名前に込められた、私達の想いです。



全国各地、様々な分野で活躍することで体づくりの魅力・必要性を伝え、フィットネス・トレーニングの浸透を図ることを理念としています。





会社概要





株式会社スマイルアカデミー

住所:福岡県福岡市南区大楠1-35-18 西岡ビル2F

URL:http://smile-make-smile.com



福岡でパーソナルトレーニングジム「Body Hackers Lab」11店舗運営。



他、筋肉の狂宴「マッスルカフェ」、「筋肉盆踊り」、「マッスルタクシー」や、全国500名以上のマッチョを提供する「マッチョキャスティング」など、筋肉を使ったイベント・サービスを提供。









企業プレスリリース詳細へ (2023/06/20-11:16)