期間中は原画作品も展示販売予定



inZONE with ACTUSやJOHNSON'S TEA LOUNGEなどインテリアショップ・飲食店計11店舗を運営する(株)ジョンソンホームズ(本社:北海道札幌市西区、代表:山地 章夫)は、旗艦店「The JOHNSON STORE」にて札幌在住のイラストレーター/アーティスト、真吏奈(MARINA)の作品展『MARINA EXHIBITION 2023』を6/2(金)~6/11(日)にて開催します。

【Webページ】https://www.johnsonstore.jp/news/curation/8377/?utm_source=social&utm_medium=media&utm_campaign=tjs_marina_prtimes









美しい色使いと繊細なモチーフが特徴的なイラスト





北海道出身のMARINAのイラストは、女性のモチーフをメインに華やかなパステルからモノクロ色まで使いこなしまさに唯一無二そのもの。お寺の孫として生まれた彼女の作品は天界から人間世界を見守る女神のような存在、

しかし現実世界で生きている女性たちが存在しているようなアンリアルが漂う独創的な空気と現実世界の美しさが混在している世界を描く。どこか女性の『内面』を感じる個性的な色彩センスで描かれるMARINAの作品は、女性誌の表紙や各イベントのビジュアルなど、国内外で高い評価を受け続けています。







The JOHNSON STOREでは2回目の開催





会場となるThe JOHNSON STOREは札幌市中央区大通の市電沿いに位置し、一階は「inZONE with ACTUS」、二階には「Naturie Studio Supply」「JOHNSON'S TEA LOUNGE」とインテリアショップとカフェの3店舗からなる商業施設。昨年の初開催は、ファッションやライフスタイルなどの感度が高い同施設の客層の興味も惹き大盛況で終了しました。2回目となる今回も原画作品などを中心に展示販売予定です。



MARINA プロフィール







真吏奈 (Marina)

札幌市在住のイラストレーター/アーティスト。



1986年、北海道江差町のお寺の孫として生まれすぐ札幌市へ。

北海道造形デザイン専門学校卒業しデザイン会社勤務後、イラストレーターと兼アーティストとしてタブローの制作も始め、海外のアートフェアでも積極的に作品を発表し高い評価を受ける。

NYを拠点とする世界最大アートマーケットプレイス”Artsy”のギャラリーエデルページにて紹介される。



アクリル絵の具を使い女性や動植物を幻想的な世界観で描いた作風が特徴。

母親と叔母の女3人家庭で育ち、その影響から女性の芯の強さや美しさを表現したいと思うようになり現在の作風へ。

幼少期から触れていた江差町の歴史ある姥神大神宮祭や、かもめ島の海への憧れ、お寺の孫であることから天界から人間世界を見守る女神のような存在、しかし現実世界で生きている女性たちが存在しているようなアンリアルが漂う独創的な空気と、現実世界の美しさが混在している世界を描く。

女性に巻きつく雲は守り神を意識している。

第13回札幌国際短編映画祭やコンサドーレ札幌GIRLSDAY2020、Fruity×札幌PARCO タイアップ企画、『前田敦子さっぽろシネマフェスティバル』メインビジュアル他、スキンケア商品『iskinclock』パッケージ・CDジャケットや書籍の挿絵など全国で活動中。



【最近の展示活動】

2023年2月 個展【SOLO EXHIBITION 『MIND』】(大阪)

2022年11月 アートフェア【Diaf2022(Daegu International Art Fair)】(韓国/大邱)

2022年7月 アートフェア【ART SANTA FE 2022】(アメリカニューメキシコ州)

2022年5月 個展【MARINA EXHIBITION 2022】(札幌The JOHNSON STORE)

2022年5月 アートフェア【ART BUSAN & design 2022】(韓国/釜山)

2021年11月 アートフェア【Daegu Art Fair2021】韓国大邱

2021年10月 アートフェア【Art expo NewYork2021】(NYC)

2020年8月 アートフェア【BAMA(Busan Annual Market of art)2020】BEXCO(韓国・釜山)



■公式WEBサイト

https://www.abemarina.com/

■公式Instagram

https://www.instagram.com/marina_art_atelier/?hl=ja



【EVENT概要】







MARINA EXHIBITION 2023

期間:2023年6月2日(金)~6月11日(日)

住所:The JOHNSON STORE

〒060-0061 札幌市中央区南1条西6丁目4-1 あおばアネックスビル2F ROOM CURATION

電話:011-209-3919

時間:11:00~17:00(館内営業時間は11:00~19:00)

※6/6(火)のみ16:30 CLOSE

■The JOHNSON STORE公式サイト

https://www.johnsonstore.jp/

■Instagram

https://www.instagram.com/thejohnsonstore/



【会社概要】





【企 業】株式会社ジョンソンホームズ

【所在地】 北海道札幌市西区八軒4条東5丁目1−1

【電話番号】011-209-3919(The JOHNSON STORE内事務所 広報担当 澤口)

【代表者】代表取締役 山地 章夫

【業務内容】住宅の設計・施工、リフォーム工事の設計・施工、不動産の売買および斡旋、インテリア商品の販売、オーダーソファの製造・販売、レストラン・カフェ運営、保険事業、住宅FC本部

【ホームページ】https://www.johnsonhome.co.jp/



【本掲載に関する問い合わせ】





株式会社ジョンソンホームズ

インテリア飲食事業部 広報担当:澤口

電話:011-209-3919

FAX:011-209-3920

メールアドレス:y-sawaguchi@johnsonhome.co.jp



