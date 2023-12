[F Ventures LLP]

U25世代向けスタートアップイベント「TORYUMON TOKYO 2024 Winter」開催に先立ちまして、九州圏の学生や若手を対象に「TORYUMON FUKUOKA 2024 Winter」を2024年1月20日(土)にFukuoka Growth Nextにて開催いたします。活躍中の起業家や投資家の方々をお招きし、トークセッションの開催を予定しております。







会場参加申し込み:https://share.hsforms.com/1TpmsO30DRDS-ItatkKDEBwnx3nl

イベントの趣旨





TORYUMONは、U25世代向けスタートアップイベントです。既に起業している若手起業家、起業準備中のU25世代、そしてスタートアップに関心を持つ全ての人々が集まる場であり、起業やスタートアップの世界という新たな選択肢を提供します。前回のTORYUMON TOKYO 2023 Summerでは過去最大の約300名、TORYUMON FUKUOKA 2023 Summerでは約100名が会場を訪れるなど、大きな盛り上がりを見せました。



イベント参加者から着実に起業家を輩出し、イベントを通じて1,000万円前後のシードマネーを獲得する複数の学生起業家が見受けられます。有名起業家や投資家、政治家などジャンルを超えた豪華ゲストが参加者と密に交流する、まさにスタートアップの世界に踏み込む「登竜門」として、スタートアップに興味のあるU25世代のコミュニティのさらなる醸成を目指します。



前回TORYUMON FUKUOKAの様子



TORYUMON FUKUOKA 2024 Winter 概要





日時:2023年1月20日(土)14:00~18:00

会場:福岡市・大名 Fukuoka Growth Next( https://growth-next.com/ )

住所:〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-6-11( https://maps.app.goo.gl/qJrsGjFnhKRj8V7A9 )

対象:学生/U25の方。26歳以上の方は招待者限定とさせていただいております。

参加費用:無料



会場参加申し込み:https://share.hsforms.com/1TpmsO30DRDS-ItatkKDEBwnx3nl



当日スケジュール









第1部トークセッション「ぶっちゃけ学生起業ってどうなの?~未来はTORYUMON卒業生に学べ~」





モデレーター

・伊藤 颯吾 F Ventures アソシエイト



登壇者

・坪井 悠起 様 株式会社Hagino 代表取締役CEO

・野田 慶多 様 株式会社EbuAction 代表取締役社長

・杉村 愛莉 様 株式会社QUOLi 代表取締役





第2部トークセッション「スタートアップ屋台 in TORYUMON~福岡から世界、未来へ~」





モデレーター

・川野 洋平 様 postalk株式会社 代表取締役



登壇者

・堀 ナナ 様 Tensor Energy株式会社 代表取締役

・松本 彩 様 Mixpanel Inc. Head of Partnerships, APAC





協賛企業





TORYUMON FUKUOKA 2024 Winterでは、9社の皆様に本イベントにご協力をいただいております。(2024年12月17日時点)



■ゴールド

アマゾン ウェブサービスジャパン合同会社 様



■シルバー

STATION Ai株式会社 様

福岡地域戦略推進協議会 様



■ブロンズ

株式会社ネットプロテクションズ 様

株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ 様

さくらインターネット株式会社 様

SGインキュベート株式会社 様

KBCグループホールディングス株式会社 様



■サポーター

Fukuoka Growth Next 様



引き続き協賛企業を募集しております。



TORYUMON公式HP(TOKYO開催):https://toryumon.jp/toryumon-2024-winter/

TORYUMON公式X:https://twitter.com/TORYUMON_FV



【本プレスリリースに関する問い合わせ】

TORYUMON運営事務局

toryumon[at]f-ventures.vc

※大変お手数ですが[at]を@に置き換えをお願いいたします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/18-16:46)