「アートのあるくらし」をテーマに作品募集中!



住宅設備機器と建築資材のインターネット販売を行う株式会社サンワカンパニー(所在地:大阪市北区茶屋町19-19 代表取締役社長:山根 太郎、以下当社)は、今年で5回目となる「sanwacompany Art Award / Art in The House 2023」を開催いたします。











開催の背景と目的



当社は、「くらしを楽しく、美しく。」の経営理念のもと、お客様の理想の空間や、くらしを実現する商品・サービスを提供してまいりました。本アワードでは、人々のくらしをより良くする一つの方法として、住生活とアートとの調和をご提案するべく、「アートのあるくらし」をテーマとした作品募集を行います。次世代の現代アート分野で活躍する方への支援を通して、空間やアートなどデザインに興味がある方に対する当社の認知向上にも繋げてまいります。





受賞作品のショールーム展示



受賞作品は東京メトロ銀座線外苑前駅すぐにあります当社東京ショールーム内に展示されます。今回は平面作品プランの募集となり、絵画や写真に限らず、壁面内で展開されるインスタレーション等のプランも歓迎します。選考にはアート、ビジネスなど、様々な分野で活躍する方々を審査員にお招きしており、グランプリ受賞者には賞金の授与や東京ショールームでの作品展示に加えて、アートメディア「ARTLOGUE」での紹介記事掲載の副賞を予定しています。





開催スケジュール(予定)



2022 年 12月 11 日 : 作品展示プラン募集締切

2022 年 12 月 中旬 : 審査会、グランプリおよび入選者決定

2023 年 1 月 20 日 : 当社東京ショールにて表彰式、同日より作品展示

2023 年 3 月 26 日 : 作品撤去



募集要項



作品の募集内容や、展示空間、応募資格、審査基準など、詳細な募集要項については以下の特設サイトをご確認ください。



sanwacompany Art Award / Art in The House 2023

特設サイト:https://www.artlogue.org/node/8961



主 催 : 株式会社サンワカンパニー

運営協力 : 株式会社アートローグ

展示場所 : サンワカンパニー東京ショールーム

展示期間 : 2022 年1 月20 日~3月26 日(予定)



