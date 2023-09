[ミツバチワークス株式会社]



ミツバチワークス株式会社(東京都目黒区中目黒、 代表取締役:光山一樹)は、 『GENIC 2023年10月号(vol.68)』を9月7日(木)に発売いたします。



Cover Photo:岩倉しおり



9月7日発売のGENIC10月号のテーマは「旅と写真と」。



まだ見ぬ光景を求めて、新しい出逢いに期待して、私たちは旅に出ます。どんな時も旅することを諦めず、その想いを持ち続けてきました。ふたたび動き出した時計を止めずに、「いつか」という言葉を捨てて。写真は旅する原動力。今すぐカメラを持って、日本へ、世界へ。約2年ぶりの旅写真特集。写真家、表現者たちそれぞれの「旅のフレーム」をたっぷりとお届けします。





旅は時代を写すために。/高橋ヨーコ





世界の生活文化をフィールドワークするように撮影しながら移動を続ける写真家・高橋ヨーコ。「撮りたいものに出会いたいから、仕方なく旅している」という言葉をキーワードに、その想いを伺いました。



Unconscious 無自覚/市橋織江



「無自覚とは、まさか写真のためになんて存在していない、すべてのものや瞬間。つまり世の中のものすべて」。写真、映像作品を数多く手掛ける市橋織江が語る、旅=写真、写真=旅、という考え方に触れてください。



写真家が旅する理由



なぜ旅をし、そして写真を撮るのか。旅と密接にかかわり生きる4名のフォトグラファーに、旅する理由をインタビュー。

出演(掲載順):在本彌生、七咲友梨、かくたみほ、上田優紀



フォトグラファー流「旅のMyルール」



カメラとともに旅するフォトグラファーたちが掲げる、旅先でのMyルールを通して、旅への想いや、その人流の「世界の歩き方」に迫ります。

出演(掲載順):岩倉しおり、tsukao、竹沢うるま、西山勲



This is my Journey 我が旅をゆく。



好きなもの、好きな旅、好きな写真がある。自分なりの視点で旅を追いかけるフォトグラファーが、こだわりの詰まった「我が旅」を紹介。

出演(掲載順):安彦幸枝、根本絵梨子、ミズカイケイコ、ジンケ・ブレッソン



俳優、アスリートたちが撮る「旅のフレーム」



第一線で活躍する俳優やアスリートたちは、旅先で何を感じ、シャッターを切るのか?それぞれの視点をのぞかせてもらいました。

出演(掲載順):坂東龍汰、高梨沙羅、南 沙良



週末“ 撮影旅” プレゼン



カメラを持って撮影旅に出かけたい。どうやって行先を決めますか?地元を知り尽くしたフォトグラファー4名が、自信を持ってプレゼンテーション!

出演(掲載順):澤村洋兵、櫻子、土屋昌徳、Seto



世界遺産に推薦したい!日本の新百景



日本を撮り続けるフォトグラファーたちが、これぞ“新・世界遺産”にふさわしいと選んだ日本の光景、スポットを紹介します。

出演(掲載順):まちゅばら/ Hiroki Matsubara、森谷 健、LuLu、Shota、Riki Shinagawa、tsumizo、Ryogo Urata、長谷川美和、こうよう、藤浪秀明



トラベルシューティングの必需品



旅撮影を多く手掛ける8名のフォトグラファーに、旅に必ず持っていく、愛用の撮影旅アイテムを公開してもらいました。ぜひ参考にしてください。

出演(掲載順):Halno、6151、澤村洋兵、AYANCE、杉本優也、jyota tomonori、櫻井千尋、konny



写真募集企画「私のベスト旅写真」



たくさんのご応募をいただきありがとうございました。皆さまの心に残る、大切な旅の時間を閉じ込めた素敵な写真を、6ページにわたって紹介します。



【連載】

-女優・橋本愛「日日是好日」



現実のなかに溢れる愛おしい瞬間を封じ込めた写真と、そのとき感じた想いを言葉にのせて。かけがえのない日々を写真と言葉で表現する、橋本愛の連載第15回。



-小関裕太の自分探しの旅「スキ」



連載第14回は前回に引き続き、小関裕太が撮影した旅先写真を「居場所 #2」と題して掲載。本人構成による4ページをお楽しみください。



-武井宏員&酒井貴弘「emergence」



写真家の武井宏員と酒井貴弘が、羽ばたきの時を迎えた旬の人物を撮り下ろす連載企画【emergence=羽化】。第5回は、Z世代から共感を集めるロックバンド・マルシィの5大都市ライブツアー・ファイナルを撮影しました。



-KYON.Jが出会った“奇跡の一瞬”「Exploring the World」

世界を照らす美しい光を追いかけ続けるトラベルフォトグラファーKYON.Jが出会った、光溢れる大自然の姿。第17回「万物を甦らせる晩秋の光」をお届けします。



【and more】

・旅の相棒にぴったりの、おすすめカメラカタログ



・次の休みに訪れたい「深呼吸したくなる旅先」



・Canon EOS R8「嵐田大志の1DAY TRIP」

出演:嵐田大志



・『写ルンです』で紡ぐノスタルジックな旅写真

出演:岩倉しおり



【限定クーポン】 フジカラーのハーフサイズプリント6枚無料プリントクーポン・岩倉しおり撮影のハーフサイズプリント1枚付き

GENIC10月号を公式ショップかAmazonにてご購入いただくと、フジカラーのハーフサイズプリント6枚無料プリントクーポンが付いてきます。本誌掲載の6枚無料クーポンとあわせて、なんと「6枚×2回=12枚無料」です!(限定3,000冊)。岩倉しおり撮影のハーフサイズプリント1枚付きでお届けします。



■GENIC|ジェニックについて

● Print Edition

GENIC 2023年10月号 vol.68 2023年9月7日(木)発売

季刊 12月・3月・6月・9月

価格 1870円(税込)

流通 全国書店、GENIC公式オンラインショップ、 Amazon、 家電量販店など

GENIC公式オンラインショップ

https://shop.genic-web.com/

Amazon

https://amzn.to/3sKlDvp



● Digital Edition

https://genic-web.com/



● SNS Edition

Instagram

@genic_mag

https://www.instagram.com/genic_mag/

@genic_japan

https://www.instagram.com/genic_japan/

Threads

@genic_mag

https://www.threads.net/@genic_mag

Twitter

@genic_web

https://twitter.com/genic_web

Pinterest

@genic_web

https://www.pinterest.jp/genic_web/



【本リリースに関するお問い合わせ】

https://www.328w.co.jp/contact/

よりお問合せください。

担当:羽矢(ハヤ)、 菊池(キクチ)、大島(オオシマ)



【書店様からの本誌ご注文・お問い合わせ】

https://www.328w.co.jp/contact/02.html

「書店様向けお問い合わせ」よりお問合せください。在庫確認後にご連絡いたします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/07-20:16)