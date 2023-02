[ケイト・スペード ニューヨーク]

30周年を迎えるにあたり、ケイト・スペードは、最もアイコニックなスタイル、クラシックなナイロン製の「サム」を100%リサイクル素材でリフレッシュし再リリース。



100%リサイクル素材でアップデートしたナイロン製の「サム アイコン」からは、日本限定カラーのブルークレイが

スモールトート、ミニトート、ミディアムクロスボディ、バックパックの4スタイルで登場







https://www.katespade.jp/sustainability.html

この春、ケイト・スペード ニューヨークは、ブランド創業当初より進化を続けてきたタイムレスなスタイル「サム」を再構築した「サム アイコン」コレクションと共に30周年をセレブレートします。春に遭遇した思いがけない日常の冒険からインスピレーションを得たspring 2023コレクションには、1993年に初登場した「サム」の新バージョンが、豊富な バリエーションで「サム アイコン」コレクションとして展開されます。ブランド創業当初から展開をスタートした日本に向けては、ブランドより30年の愛を込めて日本人女性をイメージした美しいブルークレイを用いたリサイクルナイロン製の「サム アイコン」コレクションが、全4スタイルで展開されます。



「サム」は、そのクリーンで幾何学的なシェイプ、ミニマムなシルエット、認識しやすい黒字に白のタイポグラフィのケイト・スペード ニューヨークの織ネームで、発売当初からアイコニックなバッグとなりました。「サム」をリフレッシュした「サム アイコン」コレクションには、今シーズン、花柄のノベルティや継続のスパッォラートを含む新しいアニメーションでアップデートを遂げ、オリジナルと同じくタイムレスで鮮やかなカラーパレット、遊び心のあるパターンがラインナップします。そして、クラッシックなナイロン製の「サム アイコン」は、初めて、外側のシェルにKSNYL - Kate Spade New YorkとNylonを掛け合わせた造語で、リサイクルナイロンを90%以上含む素材名。今シーズンは、リサイクルナイロン100% - 内側のライニングには100%リサイクルポリエステルを用いた新バージョンで登場しました。



「サム」バッグは、発売以来ケイト・スペード ニューヨークの代名詞であり、ファッションを通して自己を表現することを 望む世の女性たちのエッセンシャルバッグとなりました。Spring 2023コレクションは、ケイト・スペードのアイコニックな ブランドコードを称え、そこにフレッシュでモダンなタッチを吹き込んでいます。



上段左から時計回り:SAM ICON KSNYL NYLON SMALL TOTE IN BLUE CLAY (※日本限定カラー) AND PINK CLOUD ¥39,600, SAM ICON BOUQUET EMBELLISHED SMALL TOTE ¥68,200, SAM ICON KSNYL NYLON SMALL TOTE IN KS GREEN ¥39,600, SAM ICON DRAGONFLY EMBELLISHED STRAW SMALL TOTE ¥68,200, SAM ICON BEADED RAFFIA SMALL TOTE ¥68,200, SAM ICON SPAZZOLATO SMALL TOTE IN PISTACHIO CREAM and TRUE WHITE ¥55,000, SAM ICON SEQUIN GINGHAM EMBELLISHED SMALL TOTE ¥68,200, SAM ICON SPAZZOLATO SMALL TOTE IN BLACK ¥55,000 ※全て税込み



「サム アイコン」は、現在、スモールトート、ミニトート、ショルダーバッグ、コンバーチブルクロスボディ、ベルトバッグ、バックパックなどの様々なサイズとシルエットで展開されています。また、春コレクションでは、ビーズラフィア、スパンコールギンガム、パステルカラーのスパンコールなど、あらゆる場所でケイト・スペード ニューヨークの女性たちのスピリットをセレブレートするためにデザインされた、鮮やかな装飾を施した新しいデザインも登場します。どんな女性も、自分だけのSAMストーリーを持っているのです。

kate spade new york:

1993年に6つの代表的なハンドバッグとともに登場したケイト・スペード ニューヨークは、どんなときもカラフルで、大胆な発想に富み、前向きであり続けてきました。今日では、ハンドバッグ、アパレル、ジュエリー、シューズ、ギフト、ホームウェアなど、毎日の生活に特別な彩りを添えるアイテムを提案するグローバルブランドに成長しました。私たちはいつだってオリジナリティーあふれる視点で、perfectly imperfect lifestyle(完璧ではないけれども特別なライフスタイル)を送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援します。ケイト・スペード ニューヨークはタペストリー・インクのブランドです。ケイト・スペード ニューヨークはタペストリー・インクのブランドです。https://www.katespade.jp/

