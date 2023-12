[株式会社 カルネヴァーレ]

焼肉KINTANを運営する株式会社カルネヴァーレ(本社:東京都目黒区・代表取締役社長 鳴坂竜一)は、2023年12月5日(火)より、 “KBCトリュフ香る骨付きビーフ(¥3500)”を公式オンラインストア・KINTAN IN THE HOUSEしぶちか・KINTAN IN THE HOUSE小田急ハルクにて、数量限定予約販売をいたします。







★KINTAN BEEF CHRISTMAS★

クリスマス、チキンの時代はもうおしまい!Beef Loverのための新定番!

焼肉KINTANからクリスマスシーズン限定で“トリュフ香る骨付きビーフ(¥3500)”が新登場いたします。

全長35cm・重さ1000gの骨付きビーフは5~6名でシェアしてもお腹いっぱいになる特大サイズ。

専用の熟成庫で 30日間ドライエイジングさせた牛タンの挽肉をたっぷりと練り込んだハンバーグで熟成特有の奥ゆきのある香ばしい香りと牛タンの肉肉しい食感をお楽しみいただけます。ハンバーグの中にはトリュフを練り込んだチーズマッシュポテトを巻きこみ、芳醇な香りとなめらかな食感をお肉と一緒にお楽しみいただけます。手に持って写真撮影をしたり、切り分けたりして大切なご家族やご友人と一緒にお楽しみください。





■クリスマスビーフはギフトにもおすすめ

骨付きビーフはクリスマス限定KINTANバッグ・ギフトボックス入り、(W28cm×D21cm×H8cm)クリスマスカード風のレシピカード付なので、誰でも簡単に電子レンジで調理できます。クリスマスのお手土産やプレゼントにもピッタリです!







■“トリュフ香る骨付きビーフ”の美味しいお召し上がり方

1. 真空のまま電子レンジ500wで15分温めます

2. 温め終わったらお皿に盛り付け

3. 中央部分にナイフを入れ、骨に沿って上部のお肉、マッシュポテトを骨から外します



4. 骨をお肉から取り外し、お肉をお好みのサイズにカットします



5. 器に取り分けてお楽しみください。お好みでKINTAN特製焼肉のタレをかけても美味しくお召し上がり

いただけます



■販売概要

●KBCトリュフ香る骨付きビーフ ¥3,500 (全長35cm・重さ1000g)

付属品:KINTAN辛口タレ100ml・レシピカード・ギフトボックス(W28cm×D21cm×H8cm)・

KINTANバッグ付き





〈 予約受付期間 〉 12/5(火)~12/22(金) ※KINTAN IN THE HOUSE2店舗はクリスマス当日販売有り

〈 発 送 期 間 〉 12/13(水)~12/25(月)

〈店頭お渡し期間〉 12/22(金)~12/25(月)





〈販売店舗〉

・公式オンラインストア https://kintan-gift.com

・KINTAN IN THE HOUSE しぶちか 渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷東急フードショーしぶちか

・KINTAN IN THE HOUSE 小田急ハルク 新宿区西新宿1-5-1 小田急ハルク地下2階





〈受け取り可能店舗〉

・恵比寿焼肉kintan 渋谷区恵比寿西1-10-3 トラストリンク恵比寿ビル1階・2階

・代官山焼肉kintan 渋谷区恵比寿西1-21-8 レジディア恵比寿II

・THE KINTAN STEAK 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイス 38階





【焼肉KINTANについて】

KINTANのある街の人々に「焼肉」と「KINTANの空間」と「サービス」を通じて、日常では得がたい“幸福感”や“豊かさ”を感じてもらえるよう、「その街で1番愛される焼肉レストラン」を目指して日々営業しております。30日間熟成KINTANや日本一のサーロイン・ユッケ(TM)、骨付きKINTANミスジが好評です。

※URL:https://kintan.restaurant/





【株式会社カルネヴァーレについて】

株式会社カルネヴァーレは、都内20店舗・神奈川県に1店舗、福岡県に1店舗を展開しています。

焼肉KINTAN、しゃぶしゃぶKINTAN、割烹金舌、THE KINTAN STEAK、天空焼肉 星遊山、CBCを展開しています。※URL:https://carnevale.jp



