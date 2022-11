[リコージャパン]

リコージャパン株式会社(社長執行役員:木村 和広、本社:東京都港区、以下 リコージャパン)は、お客様の経営課題や業種ごとの業務課題を解決するためのデジタルサービスや業務プロセス改善について、社内実践事例なども交えてご紹介する「RICOH Value Presentation 2022」を、7、8月の開催に続きまして、オンラインで開催いたします。

今回の開催テーマは「"はたらく"に歓びを ~人にやさしいデジタルを全国の仕事場に~」。

デジタルサービスにより実現する人にやさしい働き方をご提案いたします。











「RICOH Value Presentation 2022」では、お客様の課題解決をご支援するデジタルサービスをはじめ、全国のお客様によるDX推進事例をご紹介いたします。さらに、私たちが業務プロセス改善へ取り組んでいる、多くの社内実践事例も併せてご紹介させていただきます。



2022年4月にデジタルサービス事業に関して業務提携をしたサイボウズ株式会社 代表取締役社長 青野 慶久 氏による特別講演をはじめ、アバター(分身)となってバーチャルで展示会場を体験いただける「メタバース会場」、実演販売士のまかせんしゃい井上 氏が業務の効率化や生産性向上につながる複合機やMicrosoft 365(R)の活用ポイントを紹介する「今から使える活用術」、お客様が経営課題解決の成功体験を語る「中小企業応援メモリアルウェビナー」、業種ごとの動向に詳しい有識者による「業種ウェビナー」、法改正、働き方改革、セキュリティなどお客様のご関心の高いテーマに沿った最新情報や事例、課題解決のヒントをご紹介する「ビジネストレンドウェビナー」他、多数のコンテンツをご用意しています。



■開催概要



開催期間 : 11月1日(火)9:30 ~ 11月30日(水)17:30



参加方法 : 事前登録制(特設サイトにてオンライン登録・参加費無料)



「RICOH Value Presentation 2022」特設サイト:https://vpre.ricoh.co.jp/lp/



※こちらのサイト右上の「参加申込」より事前登録いただけます



■特別講演

2022年11月2日 (水) 14:00~15:00

サイボウズとリコーが拓く「DX先進国への道のり」

サイボウズ株式会社 代表取締役社長 青野 慶久 氏

株式会社リコー RICOH Digital Services BU デジタルサービス事業部 事業部長 八條 隆浩 氏



<ウェビナー内容>

近年DXが注目されていますが、成功している日本企業はまだまだ少ないように感じます。日本のDX推進における問題点から課題を分析し、「ダメなDX=ダメックス」に陥らないように経営層はどのように取り組むべきなのかをお伝えします。

後半では、DX先進国となるべくリコーとサイボウズが目指す理想や、業務提携によりお客様に提供できる価値を対談形式でお伝えします。



■メタバース会場

11月7日(月)9:30 ~ 11月11日(金)17:30

アバター(分身)となってバーチャルならではの展示会場をお楽しみください。

リアルでは体験できない面白さもたくさん!

まずはこちらの動画で、操作方法とメタバース会場の楽しみ方をご確認ください。



■今から使える活用術(5本)

多くのお客様にご活用頂いている活用事例の中から、業務の効率化や生産性向上につながる活用ポイントをご紹介いたします。実演販売士まかんせんしゃい井上氏が、複合機、Microsoft 365(R)の利活用について軽快なトークでお届けいたします。



■中小企業応援メモリアルウェビナー(5本)

中小企業の経営課題解決の成功事例を掲載している「中小企業応援サイト」

100事例掲載の記念にメモリアルウェビナーとして、5社のお客様に経営革新のポイントをご紹介いただきます。



■業種ウェビナー(12本)

製造業、流通業、建設業、運輸業、不動産業、ヘルスケアの6つの業種において、それぞれの業種における動向と今後の対策などについて、業界に詳しい有識者によるウェビナーです。



■ビジネストレンドウェビナー(12本)

法改正、働き方改革、セキュリティなどお客様のご関心の高いテーマに沿った最新情報や事例、課題解決のヒントをご紹介ウェビナーです。



■ソリューションムービー(18本)

お客様の課題解決につながるソリューションをショートムービーでご紹介いたします。



■社内実践事例(18本)

全国でチャレンジをしている私たちの社内実践事例を課題別にご紹介いたします。



※講演内容は変更になる可能性がございます。

※特別講演は、日時が決まった配信コンテンツとなり、事前のお申し込みが必要となります。



※Microsoft 365(R)は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。



企業情報

■リコージャパン株式会社









■事業内容

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。



1.複合機(MFP)やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供

2.サポート&サービス(画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行)

3.システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発



リコージャパンは、リコー製品を中心とした商品・サービスの提供を通じて、お客様の経営課題の解決や企業価値の向上に貢献しています。新しい生活様式や働き方に対応したデジタルサービスを提供し、オフィスだけでなく現場や在宅、企業間取引における業務ワークフローの自動化・省力化を実現してまいります。



▽リコージャパン企業情報(リコー ソリューション・商品サイト)

https://www.ricoh.co.jp/sales/about/



リコーグループについて

リコーグループは、お客様のデジタル変革を支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています(2022年3月期グループ連結売上高1兆7,585億円)。

imagine. change. 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人々の生活の質の向上、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。



▽リコーグループ企業・IRサイト

https://jp.ricoh.com/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/05-21:40)