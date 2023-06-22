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ウインライト『エレメンタルナイツオンラインR』でパラムチャレ…

ウインライト『エレメンタルナイツオンラインR』でパラムチャレンジ開催！

［株式会社 ウインライト］


　









株式会社ウインライトは、本格MMORPG『エレメンタルナイツオンラインR』で、6月22日メンテナンス後より、期間限定キャンペーン「パラムチャレンジ」を開催いたします。特設マップで魔王パラムに挑戦して素材アイテムを集めることで限定ER肩装備を入手できます。

■パラムチャレンジ
【開催期間】
2023年6月22日(木)メンテナンス後～2023年6月29日(木)13:59

【概要】
期間中はエルロンド城下町にいるトールキンスにパラムチャレンジの素を渡すと、魔王パラムのいる限定マップへ行くことができる「パラムチャレンジチケット」を入手できます。
魔王パラムに挑戦してキャンペーン限定アイテムや称号をGETしよう!!
期間中ログインすると、毎日パラムチャレンジの素がもらえます。

●新規ER肩装備
パラムの肩当て[ほっぷ]、パラムの肩当て[すてっぷ]、パラムの肩当て[じゃんぷ]

●新規称号
[ｱｲﾃﾑ]称号碑(前)[無邪気]、[ｱｲﾃﾑ]称号碑(前)[いつも]、[ｱｲﾃﾑ]称号碑(前)[最高]、[ｱｲﾃﾑ]称号碑(後)[お友達]、[ｱｲﾃﾑ]称号碑(後)[遊び] 、[ｱｲﾃﾑ]称号碑(後)[一緒]

■期間限定パラムチャレンジパック発売中！





【発売期間】
2023年6月22日(木)メンテナンス後～2023年6月29日(木)13:59まで

【概要】
キャンペーン期間中、パラムに挑戦できる回数が増えるワープアイテム付きお得パックが登場！
便利アイテムが大量に入ったミニと限定おしゃれが入ったビッグ1＆2の3種類を発売中！！

【購入制限】
ミニ：1回限り！

【パラムチャレンジパックビッグ1同梱限定おしゃれ】





【パラムチャレンジパックビッグ2同梱限定おしゃれ】





【装備イメージ】






■製品概要
ゲームタイトル：エレメンタルナイツオンラインR
公式URL: https://rpgeko.com/
公式Twitter:https://twitter.com/Ekoworlds
公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCDiMKXITG1bXyIvT1pIC_4Q/videos
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ekoworlds?lang=ja-JP
公式Instagram：https://www.instagram.com/elemental_knights/
公式LINEスタンプ：https://line.me/S/sticker/20485750
公式グッズ：https://rpgeko.booth.pm
ジャンル：3DMMORPG（多人数オンライン同時プレイRPG）
対応プラットフォーム：Appstore(iOS)/ Google Play(Android)/ Nintendo Switch
金額：基本無料＋アイテム課金 ※Nintendo Switch版は有料アプリ
ストアURL：
Appstore:https://apps.apple.com/jp/app/id1317232847
Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.winlight.rpg_eko_gpfr
Nintendo Switch:https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000005347

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/22-18:16）

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