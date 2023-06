[カルチャヴィル合同会社]

奇跡の共演!静かなるビートル、ジョージ・ハリスンの音楽と人生を称え、盟友エリック・クラプトンが開催した伝説のトリビュート・コンサートがジョージ生誕80年の今年、初めて劇場の大スクリーンに蘇ります。



7.28の劇場公開に向けて、『コンサート・フォー・ジョージ』の日本語字幕付き劇場予告編が完成し、公開されました。









7月28日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほか公開



エリック・クラプトン、ポール・マッカートニー、リンゴ・スター、ジェフ・リン、トム・ペティ、ラヴィ・シャンカール、ビリー・プレストン、モンティ・パイソンらが奇跡の共演!静かなるビートル、ジョージ・ハリスンに捧げる伝説のコンサート。



●7.28公開『コンサート・フォー・ジョージ』 100秒劇場予告編:



『コンサート・フォー・ジョージ』はジョージ・ハリスンが他界したちょうど1年後の2002年11月29日に盟友エリック・クラプトンと妻オリヴィア・ハリスンによって開催された、ジョージ・ハリスンの音楽と“美しき人生”を称えるトリビュート・コンサート。





音楽監督を務めるエリック・クラプトンの呼びかけで、ジョージの親しい仲間たち~ポール・マッカートニー、リンゴ・スター、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ、ジェフ・リン、ジュールズ・ホランド、ビリー・プレストン、ジョージが敬愛したインド音楽シタール奏者のラヴィシャンカールと娘のアヌーシュカ・シャカール、モンティ・パイソンのメンバーなど、ジョージの交友の豊かさを表す錚々たる豪華アーティストがロイヤル・アルバート・ホールで奇跡の共演を果たしジョージ・ハリスンへのトリビュートを捧げました。





会場となったロンドン・ロイヤル・アルバート・ホールでは、各アーティストが次々にジョージの名曲や愛した曲を披露。エリック・クラプトンとポール・マッカートニーによる「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」、ポール・マッカートニーによる「サムシング」や「オール・シングス・マスト・パス」、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズによるトラヴェリング・ウィルベリーズの「ハンドル・ウィズ・ケア」、リンゴ・スターによる「想い出のフォトグラフ」など、各アーティストがジョージを思いながらの名演を繰り広げます。多くの仲間に愛されたジョージの人柄そのものの温かな雰囲気に包まれたコンサートは歴史的一夜として語り継がれています。





本日公開となった劇場予告編では、その仲間たちによる名演をダイジェスト公開。エリック・クラプトンとポール・マッカートニーによる「サムシング」「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」、リンゴ・スターの「想い出のフォトグラフ」、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの「タックスマン」他の見どころや、ジョージのタペストリーが飾られた会場ロイヤル・アルバート・ホールの美しい雰囲気垣間見ることができます。





なお、今回ジョージ・ハリスンの生誕80年を記念して上映される『コンサート・フォー・ジョージ』は、昨年、開催20周年を記念し、海外で上映された高音質リマスター版。妻オリヴィアと息子ダニーからのメッセージも新しく寄せられています。

本邦初となる貴重な劇場公開で、静かなるビートル ジョージ・ハリスンに捧げた伝説のコンサートを、余すことなくお楽しみください。



■ 映画劇場予告編

●7.28公開『コンサート・フォー・ジョージ』60秒予告編も同時公開



■ 映画作品概要

作品名: 『コンサート・フォー・ジョージ』

上映時間: 約102分

監督:デヴィッド・リーランド

製作:レイ・クーパー、オリヴィア・ハリスン、ジョン・ケイメン

製作総指揮:オリヴィア・ハリスン、ブライアン・ロイランス

音楽監督:エリック・クラプトン

コンサート・オーディオ・プロデュース:ジェフ・リン

撮影監督:クリス・メンゲス

編集:クレア・ファーガソン

出演:エリック・クラプトン、ポール・マッカートニー、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ、ジェフ・リン、リンゴ・スター、ジョー・ブラウン、サム・ブラウン、ジュールズ・ホランド、ビリー・プレストン、レイ・クーパー、アヌーシュカ・シャンカール、ラヴィ・シャンカール、モンティ・パイソン with トム・ハンクス

制作年:2003年/2022年 制作国:アメリカ/イギリス

コピーライト:(C) 2018 Oops Publishing, Limited Under exclusive license to Craft Recordings

公開表記:7/28(金)~ TOHOシネマズ シャンテほか公開

公開作HP:https://www.culture-ville.jp/concertforgeorge







ジョージ・ハリスン生誕80周年記念 関連作品



書籍 『ジョージ・ハリスン インタヴューズ』

2023.6.28発売





ジョージ・ハリスン生誕80年。ザ・ビートルズがデビューした1962年から晩年の2001年まで、全キャリアから未発表インタビュー、連載コラム、マイケル・ジャクソンとの同席取材、ジョージが発した最後のメッセージ等の貴重な発言を収録。ジョージの生い立ち、最初に買ったレコード、最初に買ったレコード、ビートルズの舞台裏、名曲誕生秘話、エリック・クラプトンとの絆、ジョン・レノンの死に関しての発言など、ジョージ・ハリスンの知られざる素顔に迫る決定版!!

ジョージ曰く「ビートルズで富を手に入れて、それが全てじゃないことが分かった」と語ったことの真実は?





ジョージ・ハリスン インタヴューズ

A5判/680頁/定価3,520円(税込)/6月28日発売

ISBN:978-4-401-65247-1

発売:株式会社シンコーミュージック・エンタテイメント www.shinko-music.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/16-13:16)