SHEIN SDGsコレクション「evoluSHEIN」のコーディネート披露に加え、トークステージもご用意!



SHEIN Group(https://www.sheingroup.com/)が展開するグローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、2023年3月4日(土)に、国立代々木競技場第一体育館にて開催される『第36回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2023 SPRING/SUMMER』(以下、『マイナビ TGC 2023 S/S』)へ協賛・出展することが決定いたしました。







URL:https://tgc.girlswalker.com/23ss/



グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域(※2022年3月時点)にてサービスを提供しています。



この度「SHEIN」は、3月4日(土)に開催される『マイナビ TGC 2023 S/S』への協賛・出展が決定いたしました。今回SHEINが登場する「TGC サステナ STAGE featuring SHEIN」では、鮮やかなピンクやブルー、フレッシュなボタニカルグリーンなど、TGCが発信する今季のトレンドカラー「PLAYFUL COLOR」の活用に加え、SHEINのSDGsコレクション「EvoluSHEIN」のアイテムも取り入れた12体の心躍るトレンドコーディネートを披露いたします。



さらに、今回は普段知れない「SHEIN」のSDGsに関する取り組みについてご紹介するトークステージも特別にご用意しております。「SHEIN」は、グローバルブランドとして環境保全における課題解決のきっかけを作ることができると考えており、「大量生産・大量廃棄」と言われるファッション業界の環境問題解決に向け、SHEINが行っている取り組みについてご紹介いたします。

SHEINが彩るトレンドカラーアイテムと環境にも配慮したSDGsコレクションによる春夏先取りコーディネートと、これまでにはないトークステージをお楽しみください。



そして、当日のステージにて披露したアイテムを購入できる特設サイトを期間限定でオープンいたします。『マイナビ TGC 2023 S/S』への出展を記念して最大20%OFFとなるクーポンも配布いたしますので、ぜひこの機会に、サステナブルなSHEINだけのコーディネートをお得にお求めください。



「SHEIN」のブランドタグライン”Wear Your Wonderful”やブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”のもと、今後もイベント等への協賛を通じて、スタイルを問わず自由に自分自身を表現できるファッションを提案しつづけてまいります。





SHEIN x SDGsの取り組み







SHEINは、グローバルブランドとして環境保全における課題解決のきっかけを作ることができると考えており、「大量生産・大量廃棄」と言われるファッション業界の環境問題解決の先行者になっています。EC販売中心となるため、リアルタイムに各商品の販売状況をモニタリングし、「コストを抑えた多様な商品の少量生産」と「追加生産時の生産量・タイミングの最適化」を実現しました。商品は必要な分だけ最適なタイミングで再生産し、アパレル業界の平均余剰在庫水準の25%~40%に対し1桁まで引き下げることに成功しました。

今回のステージでは、SHEINが行っているSDGsの取り組みについてより詳しくご紹介いたします。





『マイナビ TGC 2023 S/S』 SHEIN 特設サイト



2023年3月4日(土)20:00よりオープンするSHEIN特設サイトでは、「SHEIN」ステージにてモデルが着用したアイテムをご購入いただけます。さらに、最大20%OFFのクーポンも配布いたしますので、この機会にお買い得にお求めください。



クーポンコード:TGC23SS

期間:2023年3月4日(土)20:00~2023年5月31日(水)

割引率:0~5999円 15%オフ,6,000円以上20%オフ

特設サイト:https://jp.shein.com/campaigns/tgc23ss





『マイナビ TGC 2023 S/S』 開催概要



開催日時 :2023年3月4日(土) 開場12:00、開演14:00、終演21:20(予定)

会場 :国立代々木競技場第一体育館

主催 :東京ガールズコレクション実行委員会

企画/制作 :株式会W TOKYO

公式サイト :https://tgc.girlswalker.com/23ss/

公式Twitter :https://twitter.com/TGCnews

公式Instagram:https://www.instagram.com/tgc_staff/

公式LINE@ :https://page.line.me/tgc_line

公式TikTok :https://www.tiktok.com/@tgc__official/





「SHEIN」について



グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域にてサービスを提供しています。女性アパレル商品を中心に、靴、バッグ、ファッション小物、メンズ&キッズアパレル、生活雑貨、電子アクセサリ等幅広い商品を販売しており、各カテゴリでは日々新商品をアップデートしております。世界中の最新ファッショントレンドを反映した高品質な製品を、手頃な価格で、最高の顧客体験を通じて迅速にお客様に提供することを日々追求しています。

「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”のもと、今後も年齢、性別、体型、居住地の垣根を超えて、どなたでもファッションを自由に楽しめるブランドを目指してまいります。







【会社概要】

会社名:SHEIN Group

URL :https://jp.shein.com/

コーポレートサイトURL:https://www.sheingroup.com/

Instagram:https://www.instagram.com/shein_japan/

LINE公式アカウント:https://page.line.me/142khvkx

アプリダウンロード料金:無料

アプリダウンロードURL:https://shein.top/aky6icg

対応OS:iOS/Android



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/02-18:16)