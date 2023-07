[株式会社DTS]

「ケーブル技術ショー2023」(7/20~7/21)に出展



株式会社DTS(本社:東京都中央区、代表取締役社長:北村 友朗)のグループ会社で、組込み事業を展開する株式会社DTSインサイト(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:浅見 伊佐夫)は7月20日(木)から7月21日(金)に東京国際フォーラムにて開催される「ケーブル技術ショー2023」にてケーブルテレビ(CATV)局向けミニ同録サーバ『ICMS1200T3』の展示、デモンストレーションを行います。







2010年放送法改正により地上・BS民放局およびケーブルテレビ局は自主放送番組を3ヶ月間保存することが義務付けられています。この法規制に対応するためのDTSインサイト開発製品「ICMS法定同録シリーズ」は、おかげさまで全国100局以上の地上・BS民放局でご使用いただいています。



新製品「ミニ同録サーバICMS1200T3」は、地上・BS民放局向け「ICMS法定同録シリーズ」の高信頼性と多機能はそのままに省スペース・低コスト化を実現した製品です。多チャンネル、複数放送エリアをもつケーブルテレビ局に最適な1台で最大4チャンネル×3ヶ月間の番組を同録できる仕様です。



主な特長は、TS入力されたデータをh.264へ再圧縮し、大幅にデータ容量を抑えたEcoな同録システムで、映像音声はもちろん副音声,データ放送,字幕,EPGも同録し、汎用PCで手軽にストリーミング再生ができます。また、HDDと電源は冗長化し、万一の障害発生時のアラーム発報はSNMPとメール通知の両方に対応しています。さらにオプションを追加することでTS監視およびTS異常時の放送TSプリトリガ収録も可能ですので、ヘッドエンドの障害解析にも威力を発揮します。



【ミニ同録サーバ 『ICMS1200T3』の概要 】

■特長

入力はノンスクランブルTS(DVB-ASI BNC75Ω)最大4本。



サブチャンネルを含む最大4チャンネル同録。

映像をh.264にダウンコンバート。解像度720×480p、ビットレート0.7Mbps~5Mbps。

副音声,データ放送,字幕,EPG含め3ヶ月間同録。



データHDDはRAID10、電源は二重化ユニットにて冗長化。



機器障害時SNMPトラップおよびメールでのアラーム通知が可能。



同録素材の切り出しは以下フォーマットに対応。

動画:MPEG2 PS、WMV、MP4

静止画:jpg、png、gif







■オプション

簡易TS監視:PSI/SI周期、TOTジッタ、エレメンタリPID周期異常を検知しSNMPおよびメールでアラーム通知。さらに異常検知時前後の放送TSを解析用にプリトリガ同録も可能。



ラウドネス測定:同録データからラウドネス値を計算。



放送TS拡張:放送TSを数週間程度追加同録。







【展示会出展】

「ケーブル技術ショー2023」出展に関する詳細な情報は以下URLをご覧ください。

https://www.dts-insight.co.jp/news/20230703.html



<株式会社DTSインサイトの概要>

DTSインサイトは、車載分野・組込み分野のシステム開発支援プロダクト、ハードウェア・ファームウェア・ソフトウエア開発、医療分野における計測制御システム開発、各分野における受託開発、またこれらの知見とOSポーティングやドライバ・ミドルウェア開発に加え、ハードウェア開発までトータルで対応できるシステムLSI設計ソリューションサービスなどにより、お客様のビジネスをサポートする各事業を提供しております。

https://www.dts-insight.co.jp/

本社所在地: 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿MIDWESTビル

Our insight, your value





<株式会社DTSの概要>

DTSは、総合力を備えたシステムインテグレーター(SIer)として、金融業、産業・公共、通信業向けサービスを柱に、コンサルティングからシステム設計・開発、基盤構築・運用までをワンストップで提供します。

また、DTSグループは、システムに関わるさまざまな専門性を活かした付加価値の高いサービスを提供します。

https://www.dts.co.jp/

本社所在地:〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-23-1 エンパイヤビル



【当ニュースに関するお問い合わせ窓口】

[お客様からのお問い合わせ先]

■株式会社DTSインサイト

IoEソリューション事業部 第三担当 営業課

〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿MIDWESTビル

TEL: 03-6756-9403 FAX: 03-6756-9404

E-mail: info-icms@dts-insight.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/04-11:46)