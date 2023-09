[株式会社令和トラベル]

「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションにする株式会社令和トラベル(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:篠塚 孝哉)は、NOT A HOTEL株式会社(東京都渋谷区、代表取締役CEO:濱渦伸次、以下「NOT A HOTEL」)と提携いたします。海外旅行に関する豊富な知見を持つNEWTのVIP向けトラベルコンシェルジュが、NOT A HOTELのオーナー向け新プログラム「NOT A HOTEL ABROAD」にてラグジュアリーホテルの予約手配をサポートいたします。

今回の提携により、海外旅行を楽しむより多くの皆様に世界中のラグジュアリーホテルを拠点としたあたらしい旅行体験をお届けしてまいります。







◼️「NEWT トラベルコンシェルジュ」による特別な海外旅行のサポート

現在、2021年から2026年にかけてラグジュアリートラベルの世界市場は9.1%の年平均成長率で成長すると予想されるなど世界的にラグジュアリーな旅行体験が注目されています(※1)。

こうした流れを受け、海外旅行予約アプリ「NEWT」は、昨年9月にVIP向けのトラベルコンシェルジュ(※2)を設置し、ラグジュアリーで特別な旅行体験を提供してきました。



今回、2024年4月に始動するNOT A HOTELの新プログラム「NOT A HOTEL ABROAD」において、NOT A HOTELオーナーの皆様のご要望に合わせたご手配をNEWTのトラベルコンシェルジュが担うことになりました。チャット上でご希望のホテル、滞在日数をリクエスト可能なほか航空券やレストランの予約もワンストップでオペレーターへ依頼することが可能です。NEWTとNOT A HOTELの強みでもあるテクノロジーを活用した快適な体験をご提供いたします。サービス開始は2024年4月を予定しております。



専門知識を持つスタッフのこれまでのノウハウや現地のリレーション等を生かし、オーナーの皆様に快適で便利な海外旅行をお届けいたします。



◼️新プログラム「NOT A HOTEL ABROAD」について

購入した物件を自宅や別荘として利用でき、ホテルとしても貸し出すことができるNOT A HOTELの新プログラムである「NOT A HOTEL ABROAD」は、国内の拠点だけでなくThe Ritz-CarltonやSix Senses、The St. Regisなどの海外ホテルも相互利用先に加わり、年間上限6泊まで宿泊することが可能となります。(※3)



「NOT A HOTEL ABROAD」:https://notahotel.com/abroad



※3

対象:拠点は問わず、NOT A HOTELの物件を年30泊以上所有しているオーナー。利用可能なホテルはオーナーが所有する物件によって異なります。

泊数の上限:所有泊数30泊あたり年間最大6泊

宿泊するホテル及びお部屋のグレードによって差額が発生する場合がございます。また、航空券などの費用は別途ご負担いただきます。

相互利用する泊数を超えて宿泊予約ができますが、相互利用適用外の泊数については実費でのご請求となります。



◼️「NOT A HOTEL ABROAD」利用可能ホテルラインナップ例

・The Ritz-Carlton Maldives



・ Six Senses Ibiza



・The St. Regis New York



※滞在できるホテルのラインナップは随時変更になる可能性があります。



◼️ NOT A HOTEL 会社概要

NOT A HOTEL は、「世界中にあなたの家を」をコンセプトに、世界的な建築家やクリエイターが手がけるデザイン性と、IoT などのテクノロジーによる快適性を両立した、ハイエンドな別荘を提供しています。

また、自分が購入したハウスだけでなく、全てのNOT A HOTEL を相互に利用できるネットワーク性が特徴です。自宅や別荘のように資産として保有でき、相互利用可能な物件を毎年10泊単位からシェア購入できます。





会社名:NOT A HOTEL株式会社

代表者:濱渦 伸次

設立:2020年4月1日

事業内容:NOT A HOTELの企画・販売・運営

URL:https://www.notahotel.com/



◆海外旅行予約アプリ『NEWT』

アプリ https://newt.net/app

web版 https://newt.net/

◆公式LINE

https://lin.ee/EzL09q8



■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、海外旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、海外旅行予約アプリ『NEWT』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、これまでになかった“かんたん・おトク・えらべる・あんしん”なパッケージツアー等を提供していきます。海外旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。



名称 :株式会社令和トラベル

所在地 :東京都渋谷区桜丘町16-13 桜丘フロントIIビル 6F

代表者 :代表取締役社長 篠塚 孝哉

創業日 :2021年4月5日

事業内容:旅行代理店業

登録免許:第一種旅行業(観光庁長官登録旅行業:第2123号)

所属協会:JATA(一般社団法人日本旅行業協会)正会員、IATA(国際航空運送協会)公認代理店

会社HP:https://www.reiwatravel.co.jp/

『NEWT』ブランドページ:https://newt.net/brand

