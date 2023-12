[マムート・スポーツグループジャパン株式会社]

マムートは、1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、昨年で創業160年を迎えました。常にアウトドアアパレルとギアへの革新とヒット商品を生み出すことで、皆さまに「究極の体験」を提供して参りました。今年は、年間テーマに「Go Further Together with MAMMUT! (ゴー ファーザー トゥゲザー ウィズ マムート) 2023年は、マムートと共に次のステージへ!」を掲げ、マムートと共に新しいチャレンジをする方を応援していきます。





“MAMMUT MEMBERS CLUB(マムートメンバーズクラブ)”メンバーズプログラムスタート





そのマムートが11月30日(木)に新しく “MAMMUT MEMBERS CLUB(マムートメンバーズクラブ)”のメンバーズプログラムを開始いたします。マムート直営店舗と公式オンラインストア共通でご活用いただけるメンバーズプログラムです。メンバーになっていただくと、お買い物金額に応じて次回のご購入時に使えるポイントが貯まります。また、年間お買い上げ金額に応じてランクが変動し、それぞれのランクに応じて限定の特典をご用意しております。ランクとしては、「アイガー」、「マッターホルン」、「マムート」の3ランクをご用意。限定の特典として、メンバー向けのイベント等も追って発表していく予定です。皆さんのアウトドアライフを充実することに貢献する、楽しいクラブにしたいと考えております。



MAMMUT MEMBERS CLUBの会員サービスのご案内







〇ポイントの使用について

・1ポイント1円として使用可能です

・1円以上の購買から使用可能です

・商品外売上(送料・お直しなど)に対しては使用不可です





〇ポイントの付与について

【購買ポイント】

・税抜き金額に対しランクごとの還元率に応じてポイントを付与致します

・商品外売上(送料・お直しなど)はポイント対象には含まれません

・有効期限は最終購買日から1年間となります

・ポイントを使用した購買時は、ポイント使用分を抜いた残金額に対してのみポイントを付与致します

【誕生日ポイント】

・誕生月前月末の21時までに登録した方が付与対象となります

・誕生月の月初に付与させていただきます

・有効期限は付与から1か月間となります





〇年間お買い上げ金額について

・マムート直営店舗と公式オンラインストアでの購買が対象となります

・前年の積算金額に応じて、次年度3月1日からのランクが変動します

・対象期間は3月1日~2月末日(2023年のみ11月30日(木)MAMMUT MEMBERS CLUB開始日から2月末日)となります

・対象金額は税抜となります

・セール商品・アウトレット商品の購買も対象です

・ポイントを使用した購買分も対象となります

・商品外売上(送料・お直しなど)は対象外です





〇対象店舗

・ポイント付与・使用・積算金額の対象ともにマムート直営店舗と公式オンラインストアのみとなります



マムート公式アプリ同時リリース、連携でさらに便利に!





マムート公式アプリが11月30日同時リリース。メンバーズプログラムと連携することでさらに便利に。

LOOK BOOKや最新情報、マムートのグローバル情報を簡単にチェックしていただけます。また、バーコードスキャンによる商品検索やアプリ限定クーポン、MAMMUT MEMBERS CLUBのメンバーズカードから簡単にポイントを“貯める”・“使用する”ことができるなど、マムート直営店舗や公式オンラインストアでのお買い物がさらにお得で便利になります。



マムート公式アプリSTART CAMPAIGNを開催!





マムート公式アプリのリリースを記念して、期間中にアプリをダウンロードして頂いたお客様に500円分のクーポンをプレゼントさせていただきます。

期間:2023年11月30日(木)~12月20日(水)

条件:マムート公式アプリをダウンロード頂いたお客様

特典:アプリにてすぐにご使用いただける500円分のクーポンをプレゼントさせていただきます

※マムート直営店舗と公式オンラインストアどちらでもご利用いただけます

※使用期限は付与から1か月とさせていただきます



旧ポイントカード(MAMMUT STORE MEMBERS CARD)の終了のご案内





マムート直営店舗でご使用いただいていた旧ポイントカードのスタンプ押印は11月29日をもって終了となります。尚、既にスタンプが溜まっている旧ポイントカードの使用期限など詳細に関しては、下記のURLよりご確認ください。

URL:https://www.mammut.jp/news/9632





ABOUT MAMMUT:マムートについて





1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、昨年で創業160年を迎えたマムート。高品質のプロダクトと類い稀なブランド体験を提供するアウトドアブランド。160年にわたりその代名詞とも言える安全性とイノベーションを追求し続け、世界でマーケットをリードするグローバルプレミアムブランドとして高い評価を獲得。その洗練されたデザインと、極めて高い機能性が融合した製品ラインナップは、アパレル、フットウェア、バックパック、ロープ、クライミングハードウェア、アバランチセーフティと他に類を見ないほど幅広く構成されており、世界屈指の長い歴史と伝統をも誇るアウトドアブランドとして、世界約40の国・地域で展開しています。日本では直営店を札幌、仙台、東京、横浜、京都、大阪等の主要都市で12店舗展開し、全国約400店の小売店で販売されており、大きく拡大しています。





