[FENNEL]

プロeスポーツチームFENNELを運営する株式会社Fennel(所在地:東京都渋谷区、代表取締役会長:遠藤 将也、以下 FENNEL)は、レゲエパンクバンド「SiM」のボーカルであるMAH氏とサウンドエンジニア・原浩一氏監修のもと、国内最高峰の機材を備えた音楽スタジオ「FENNEL STUDIO」を設立したことをお知らせいたします。







FENNEL STUDIOの設立背景





FENNELはこれまでに、自由で独創的な表現ができるブランドとして、表現の楽しさや魅力をファンやeスポーツシーン、社会に伝えていく指針を掲げ、様々な活動を行ってまいりました。HIPHOPアーティスト「OZworld」の加入や、HIPHOP×eスポーツの大会「Over Zenith CUP」の開催、coldrain主催の大型ロックフェス「BLARE FEST.2023」とコラボレーションを行うなど、eスポーツ分野のみにとどまらない先駆けた展開をしております。



そしてこの度、MAH氏、原浩一氏と共に協議を重ね、「妥協ない音楽表現が生まれ、FENNELを中心に新しい挑戦を求めるアーティスト達が集う場所でありたい」という思いのもと、「FENNEL STUDIO」を設立いたしました。スタジオが音楽を作る場所、つまり「表現する場所」であることが重要であり、FENNELが表現の総量を増やしていく第一歩になると考えています。



FENNEL STUDIOについて





「FENNEL STUDIO」は、MAH氏とサウンドエンジニア・原浩一氏監修のもと、国内最高峰の録音・ミキシング機材を備えた音楽スタジオです。内装は従来の音楽スタジオで見られるウッド調ではなく、ゲームカルチャーを落とし込んだ装飾とライティングを施しています。部屋は楽曲制作を行うメインスタジオと、高性能なゲーミングPCを用意したクリエイティブルームの2つに分かれており、現在クリエイティブルームはMAH氏のプライベートスタジオとして活用されております。





Photo by Taka"nekoze photo"



スタジオの特徴





- Monitor System -

Genelec8261APを導入し、Genelec社協力のもと何度もチューニングを行い、正確なモニタリングを実現しました。Genelec7360サブウーファーとの組合せにより、幅広いジャンルが対応可能になりました。またCurrent社製のキューシステムは、アーティストのパフォーマンスを素早く引き出せるモニターを可能としています。



- Audio I/O -

Avid Mtrxによる入出力の余裕あるシステムを採用し、サミングミックスなどにも対応可能となっています。



- Outboard -

Neve、Tube-Tech etcの業界定番機を常設しました。



今後の展望





より一層eスポーツ×音楽の架け橋として、ジャンルやキャリアの垣根を超えた新たなカルチャー、表現を「FENNEL STUDIO」をキッカケとして生み出すこと、まだ日の目を浴びていないアーティストをFENNELが世に羽ばたかせることを目指します。また、そこで生み出される音楽、表現に若い世代が触れることを重要視しており、FENNELに所属する選手やストリーマーの配信、YouTube等のコンテンツでの使用など、FENNELならではの露出方法で、スタジオで生まれた音楽、表現をより多くの人へ届けることへ注力します。



MAH(SiM)について





湘南出身の4人組レゲエパンクバンド「SiM」のボーカリスト。

「ライブハウスで生まれ、ライブハウスで育ち、ライブハウスで死んでいくバンド」

としながらも日本武道館や横浜アリーナでの大箱単独公演をソールドアウトさせ、2万人規模の野外フェス「DEAD POP FESTiVAL」の主催、また全国各地の大型野外ロックフェスでヘッドライナーを務めるなど名実共にロックシーンを「内側からぶっ壊す」存在にまで昇り詰めた。

2022年 PONY CANYONへのレコード会社移籍を発表。「進撃の巨人 The Final Season Part2」のテーマソングとして書き下ろし楽曲「The Rumbling」を発表、米ビルボード・チャート1位を複数回連続獲得。

2023年には「進撃の巨人 The Final season 完結編(前編)」の主題歌として「UNDER THE TREE」を発表。



原 浩一について





サウンドエンジニア

SiM, ロットングラフティ, the GazettE, Boris, PassCode, BABYMETALなど

多くのアーティストの作品を手がけてきた。

FOHエンジニアとしても数々のアーティストの国内、 海外公演に帯同している。



FENNELについて







2019年に設立、日本最大規模のゲーミングベースを横浜に構える、プロeスポーツチームです。現在、11部門 約70名の選手・ストリーマーが所属。VALORANT部門や荒野行動部門を始め、数々の国内・国際大会で優勝、VALORANT女子部門は世界ベスト8入りを果たしています。



「eスポーツに熱狂を。」をミッションに掲げるFENNELは、先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開。主催するeスポーツ大会「FFL」は毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催し、最大同時接続者数は12万人を記録、アパレル事業はDIESELとコラボレーションを実施、TEAM合計のSNS総フォロワー数は460万人、YouTube総再生回数は4億回を超えるなど、今最も勢いのあるeスポーツチームという評価をいただいています。



部門:荒野行動、Apex Legends、VALORANT、VALORANT女子(FENNEL HOTELAVA)、第五人格、League of Legends、League of Legends: Wild Rift、Clash Royale、Honor of King、大乱闘スマッシュブラザーズ、Streamer



会社概要





会社名 : 株式会社Fennel

代表取締役会長:遠藤 将也

代表取締役社長:堀田マキシム アレクサンダー

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ :https://fennel-esports.com

公式 Twitter :https://twitter.com/FENNEL_official

公式 YouTube :https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/01-20:16)