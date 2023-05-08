［株式会社クリエイティブプレイス］

5月10日(水)～5月31日(水)に日本酒原価酒蔵全店にて時間無制限飲み放題￥1,250(税込)を開催します。



株式会社クリエイティブプレイス（本社:東京都品川区 代表:中村雄斗）が運営する日本酒原価酒蔵では、全店舗にて5月10日(水)～5月31日(水)の期間、時間無制限飲み放題￥1,250(税込)～を開催します。※日曜～木曜日、1日30名様限定











時間無制限飲み放題開催！





日本酒原価酒蔵全店（http://sake-genkabar.com）にて時間無制限飲み放題を5/31（水）まで期間限定で実施致します。獺祭など特定名称酒をメインとした日本酒20種、生ビールやハイボールも含む飲み放題メニューが時間無制限で以下の価格となります。





◯料金

￥1,250(税込)

※金曜、土曜は対象外

※神田店、神保町店は土曜日のみ￥1,800（税込）で開催

※大宮店のみ金土も￥1,800（税込）で開催





4月も大盛況だった当企画ですが、皆さまの熱い期待に応えまして、5月も開催することが決定いたしました。



プレミアム飲み放題には、大人気の寫楽や、作、醸し人九平次、仙禽、黒龍、鳳凰美田、一白水成が含まれております。



「皆さまに美味しい日本酒を思う存分味わっていただきたい」



という我々の想いを込めた企画でございます。



飲み過ぎには十分お気を付けて、日本酒原価酒蔵で時間を気にせず日本酒をお楽しみください。



お料理は、日本酒がすすむ珍味や味噌、和チーズ等ははもちろん、串焼きや鮮魚などの和食を中心に50種類以上と幅広く取り揃えております。







キャンペーン概要





◯期間

2023年5月10日(水)～5月31日(水)



◯料金

・月曜～木曜、日曜（全店舗）

￥1,250(税込)



・土曜（一部店舗限定開催）

￥1,800(税込)

※神田店、神保町店のみ



・金曜＆土曜（一部店舗限定開催）

￥1,800(税込)

※大宮店のみ





〇店舗

日本酒原価酒蔵全店





◯営業時間

新宿総本店、新宿東口店、池袋本店、御徒町店、新橋2号店、川崎店、大宮店、神田店、錦糸町店



■平日

15:00~23:30

■土日祝

12:00~23:30



神保町店

■平日

15:00~23:00

■土日祝

13:00~23:00





◯備考

・金曜、土曜は対象外です

・神田店、神保町店は土曜も開催します

・大宮店のみ金、土も開催します

・アプリに配布される「時間無制限飲み放題のクーポン」をご来店時に提示した方のみ対象です

・当日ご来店時にアプリをダウンロードした方も対象です

・お1人様お通し代を別途￥491(税込￥540)頂戴いたします

・お1人様お料理2品以上のご注文をお願いします

・お1人様+￥500(税込￥550)で日本酒が35種になるプレミアムへの変更も可能です

・1日30名様まで限定開催といたします

・Web予約/電話予約のいずれかで「時間無制限飲み放題」希望の旨をお伝え下さい

・Web予約に限り、他ご予約状況によっては、時間が制限される可能性がございます。その場合はお店よりお電話をさせて頂きますので予めご了承ください。

・1名様～でも注文可能です

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・入館料は頂きません

・居眠りや周りのお客様にご迷惑な行為があった場合、ご退店頂く事がございます

・過度な飲み残し等は追加で料金を頂きます

・全店全席完全禁煙です



アプリのダウンロードはこちらから

https://sake-genkabar.com/coupon.html





飲み放題メニューご紹介





お1人様+￥500で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題への変更も可能です。







店舗一覧





【東京都】

日本酒原価酒蔵 新宿総本店

http://sake-genkabar.com/shop/shinjyuku.html



日本酒原価酒蔵 新宿東口店

http://sake-genkabar.com/shop/shinjyukueast.html



日本酒原価酒蔵 池袋本店

http://sake-genkabar.com/shop/ikebukuro.html



日本酒原価酒蔵 新橋2号店

http://sake-genkabar.com/shop/shinbashi2.html



日本酒原価酒蔵 上野御徒町店

http://sake-genkabar.com/shop/uenookachimachi.html



日本酒原価酒蔵 神田店

http://sake-genkabar.com/shop/kanda.html



日本酒原価酒蔵 錦糸町店

http://sake-genkabar.com/shop/kinshichou.html



日本酒原価酒蔵 神保町店

http://sake-genkabar.com/shop/jinbocho.html





【神奈川県】

日本酒原価酒蔵 川崎店

http://sake-genkabar.com/shop/kawasaki.html





【埼玉県】

日本酒原価酒蔵 大宮店

http://sake-genkabar.com/shop/omiya.html







会社概要







◯会社名：株式会社クリエイティブプレイス

◯所在地：東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル7F

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・Twitter

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・You Tube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL： https://sake-genkabar.com/company.html

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit_app.html



企業プレスリリース詳細へ （2023/05/08-18:46）